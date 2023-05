Communiqué de la société IMMO BLOCKCHAIN (EX ONE EXPERIENCE) du 22/05/2023

22/05/2023 - 08:55

IMMO BLOCKCHAIN (ALIMB – Code ISIN : FR0013266772), groupe associant gestion dynamique d'actifs fonciers propriétaires et solutions d'« Hospitality » (évènementiel, hôtellerie, co-living, flex-office, etc.) annonce détenir désormais l'intégralité du capital de GALET SAS et LES ORMES, sociétés en lien avec deux actifs fonciers sous gestion.

GALET SAS, dont IMMO BLOCKCHAIN était historiquement actionnaire de 10% du capital, est la société d'exploitation de l'Hôtel & Spa Le Galet situé dans le Golfe du Morbihan.

La société LES ORMES détient quant à elle un terrain de 48 hectares situé à Ouzouer-des-Champs (45), comprenant un château de 1 000 m2 datant du XIXème siècle ainsi que 3 000 m2 de bâtiments à rénover. IMMO BLOCKCHAIN détenait auparavant 2,5% du capital de la société.

« La montée au capital de GALET SAS va dans la logique des choses, une des verticales du groupe ayant pour mission l'exploitation hôtelière. La société va désormais profiter pleinement d'une exploitation centralisée par un groupe, avec les avantages que cela représente en termes de process et de fonctions support. Concernant Les Ormes, de grandes possibilités s'offrent aujourd'hui à nous, le groupe étudie actuellement la meilleure alternative d'exploitation pour un domaine doté d'un tel potentiel » - Edouard Masseau, Président d'Immo Blockchain.

A propos d u groupe :

Fondé en 2017, IMMO BLOCKCHAIN est un groupe propriétaire et gestionnaire de lieux d'exception en France (sites évènementiels et touristiques, hôtels, espaces de co-working et co-living). Depuis 2022, le groupe a développé une nouvelle activité stratégique visant à tirer profit des avantages de la technologie blockchain à travers une plateforme d'investissements fonciers en « utility tokens » associée à une expertise historique en gestion dynamique d'actifs fonciers.

IMMO BLOCKCHAIN est coté sur Euronext Growth Paris (ALIMB – Code ISIN : FR0013266772).

En savoir plus : https://www.immo-blockchain.com/

