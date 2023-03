Communiqué de la société IMMO BLOCKCHAIN (EX ONE EXPERIENCE) du 09/03/2023

09/03/2023 - 18:20

IMMO BLOCKCHAIN (ALIMB), groupe associant gestion dynamique d'actifs fonciers propriétaires et solutions d'« Hospitality » ( évènementielles , hôtels, co-living, flex-office…) a finalisé sa première acquisition d'actif immobilier sur la Blockchain via sa filiale INVESTOKEN.

Dans le prolongement du compromis annoncé en décembre dernier (cf communiqué ), INVESTOKEN, la plateforme BtoB d'investissements fonciers en « utility tokens » récemment créée, a signé l'acte d'achat portant sur un actif immobilier situé à Lille pour un montant de

680 K€. Il s'agit d'un immeuble rénové et occupé, dont la gestion est confiée à ONE NEST, filiale du groupe IMMO BLOCKCHAIN dédiée au marché en pleine expansion du « co-living ».

Véritable « club » fondé sur la technologie Blockchain, INVESTOKEN a réuni un groupe d'investisseurs qualifiés qui bénéficient d'un « utility token » leur permettant le versement mensuel d'un revenu ainsi qu'un accès aux services privilèges des membres (avantages premiums, partenariats avec des lieux prestigieux, opportunités de co-investissement en avant-première, etc.).

Les tokens permettent également le règlement des séjours et services proposés par les différents biens détenus IMMO BLOCKCHAIN.

Fort de cette première réalisation sous un modèle novateur, INVESTOKEN entend désormais accélérer dans son développement en s'adressant notamment au marché des CGP (conseilleurs en gestion de patrimoine) et à d'autres acteurs professionnels.

« Nous pensons que notre marché est celui des investisseurs professionnels et acteurs de la DeFi, qui pourront diversifier leur portefeuille avec un token à la valeur stable, reposant sur des assets tangibles et distribuant des revenus réguliers. »

Antoine TARTIERE – Co-fondateur et Directeur général de la société INVESTOKEN

« Après les SCPI et le crowdfunding immobilier, une étape supplémentaire se joue dans la financiarisation du secteur avec la tokenisation de l'immobilier. Nous sommes convaincus qu'INVESTOKEN se positionne parmi les premiers acteurs d'une nouvelle aire qui permet de se passer en partie ou totalement des banques pour accéder à la propriété et, à l'heure de l'augmentation des taux d'intérêts, le marché n'a jamais été aussi légitime ! »

Edouard MASSEAU – Président directeur général du groupe IMMO BLOCKCHAIN

Avec l'ambition de créer la première plateforme française d'investissements fonciers en « Tokens », IMMO BLOCKCHAIN a déjà sélectionné de nombreux autres actifs, notamment sur le marché en croissance du « co-living » (formule de colocation « tout inclus »). Selon une récente étude Xerfi, le marché du co-living devrait quasiment tripler d'ici 2025 à 24.000 unités, versus 8.300 places dans l'hexagone fin 2021.

Plus d'informations sur le site Internet INVESTOKEN

A propos d u groupe :

Fondé en 2017, IMMO BLOCKCHAIN (précédemment ONE EXPERIENCE) est un groupe propriétaire et gestionnaire de lieux d'exception en France (sites évènementiels et touristiques, hôtels, espaces de co-working et co-living). Depuis 2022, le groupe a développé une nouvelle activité stratégique visant à tirer profit des avantages de la technologie blockchain à travers une plateforme d'investissements fonciers en « utility tokens » associée à une expertise historique en gestion dynamique d'actifs fonciers.

IMMO BLOCKCHAIN est coté sur Euronext Growth Paris (ALIMB – Code ISIN : FR0013266772).

En savoir plus : https://www.immo-blockchain.com/

