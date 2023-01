Communiqué de la société IMMO BLOCKCHAIN (EX ONE EXPERIENCE) du 24/01/2023

24/01/2023 - 08:15

IMMO BLOCKCHAIN (ALIMB), groupe associant gestion dynamique d'actifs fonciers propriétaires et solutions d'«Hospitality » (évènementielles, hôtels, co-living, flex-office…), annonce le lancement commercial de La Tannerie, une demeure d'exception offrant des espaces de travail partagés à Nantes Chantenay.

Dans la foulée du lancement de La Ferme de La Corde, lieu évènementiel d'exception, IMMO BLOCKCHAIN ouvre les portes de La Tannerie où sont offerts à la location 500 mètres carrés d'espaces de travail partagés.

Ce nouveau lancement s'inscrit sur un marché du co-working en plein essor, porté par les nouveaux modes de travail et la forte demande de bureaux flexibles.

Située au cœur de Nantes Chantenay, quartier en devenir de la ville de Nantes, La Tannerie se trouve à proximité des transports, du centre-ville et de nombreux restaurants et boutiques de quartier. Cette demeure authentique est constituée de 7 espaces privatifs de 3 à 7 postes de travail individuels et offre de nombreux avantages : 3 salles de réunion (9 à 32 m2) accessibles en illimité, espace de réception, cuisine pour les repas, équipement en fibre optique, accès 24h/24 - 7j/7, entretien hebdomadaire des locaux, etc.

Entourée d'un parc classé de 6 000 mètres carrés, La Tannerie propose également un potager BIO et collaboratif avec l'aide d'un spécialiste. Cette prestation clé en main comprend des bacs potagers prêts à planter, des ateliers mensuels, des outils, semences et donnera lieu à l'organisation d'animations mensuelles sous la forme d'afterworks.

La Tannerie est un véritable lieu d'exception, doté d'équipements haut de gamme et d'espaces modernes, parfaitement en alignement avec les fondamentaux du portefeuille d'actifs fonciers développé par IMMO BLOCKCHAIN.

Site LA TANNERIE (www.tannerie-nantes.com)

A propos d u groupe :

Fondé en 2017, IMMO BLOCKCHAIN (précédemment ONE EXPERIENCE) est un groupe propriétaire et gestionnaire de lieux d'exception en France (sites évènementiels et touristiques, hôtels, espaces de co-working et co-living). Depuis 2022, le groupe a développé une nouvelle activité stratégique visant à tirer profit des avantages de la technologie blockchain à travers une plateforme d'investissements fonciers en « utility tokens » associée à une expertise historique en gestion dynamique d'actifs fonciers.

IMMO BLOCKCHAIN est coté sur Euronext Growth Paris (ALIMB – Code ISIN : FR0013266772).

En savoir plus : https://www.immo-blockchain.com/

Contact Immo Blockchain :

Edouard Masseau – Président Directeur Général – contact@immo-blockchain.com

Christopher Pasquereau – Directeur Financier – contact@immo-blockchain.com

Contact média :

Ségolène de Saint Martin – PCE – sdestmartin@p-c-e.fr – 33(0)6 16 40 90 73

Listing Sponsor :

Euroland Corporate – www.elcorp.com - 33(1)4 70 20 92