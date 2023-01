Communiqué de la société IMMO BLOCKCHAIN (EX ONE EXPERIENCE) du 12/01/2023

12/01/2023 - 17:45

IMMO BLOCKCHAIN (ALIMB), groupe associant gestion dynamique d'actifs fonciers propriétaires et solutions d'« Hospitality » (évènementielles, hôtels, co-living, flex-office…) annonce le lancement commercial d'un nouveau lieu d'exception via sa filiale One Experience : La Ferme de la Corde.

La Ferme de La Corde est un lieu d'exception dédié à l'organisation d'événements privés et professionnels. Son lancement commercial vient développer l'offre « event » de la filiale One Experience qui opère au global un portefeuille d'une dizaine d'actifs à travers ses trois pôles d'activités « event », « hôtellerie » et « co-living » (One Nest).

Située à 30 kilomètres de Paris, La Ferme de La Corde est un domaine plongé dans la nature (25 hectares) et animé par une exploitation équestre. Le lieu propose des espaces évènementiels entièrement rénovés et modulables, qui peuvent accueillir des groupes de 80 à 400 personnes.

Accueillant tout type d'évènement privé comme professionnel, La Ferme de La Corde arrive notamment sur le marché du mariage qui connait actuellement des niveaux record ! Fidèle à sa stratégie de valorisation de son portefeuille d'actifs, One Experience entend optimiser le taux de remplissage de ce nouveau lieu via des offres commerciales spécifiques à chaque typologie de clients, dont des workshops et activités à la journée qui répondent parfaitement à la demande de la clientèle entreprise durant la semaine.

Le lancement de la Ferme de la Corde s'inscrit dans une dynamique de développement commercial soutenue au sein du groupe Immo Blockchain qui devrait donner lieu à une succession d'ouvertures dans les prochains mois.

Site FERME DE LA CORDE (www.fermedelacorde.com)

A propos du groupe :

Fondé en 2017, IMMO BLOCKCHAIN (précédemment ONE EXPERIENCE) est un groupe propriétaire et gestionnaire de lieux d'exception en France (sites évènementiels et touristiques, hôtels, espaces de co-working et co-living). Depuis 2022, le groupe a développé une nouvelle activité stratégique visant à tirer profit des avantages de la technologie blockchain à travers une plateforme d'investissements fonciers en « utility tokens » associée à une expertise historique en gestion dynamique d'actifs fonciers.

IMMO BLOCKCHAIN est coté sur Euronext Growth Paris (ALIMB – Code ISIN : FR0013266772).

En savoir plus : https://www.immo-blockchain.com/

