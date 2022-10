Communiqué de la société IMMO BLOCKCHAIN (EX ONE EXPERIENCE) du 25/10/2022

25/10/2022 - 08:15

IMMO BLOCKCHAIN (ALIMB), groupe associant gestion dynamique d'actifs fonciers propriétaires, solutions évènementielles et développant une nouvelle plateforme d'investissements fonciers s'appuyant sur la technologie de la Blockchain, annonce ses résultats au 30 juin 2022. L e groupe publie pour la première fois son rapport financier semestriel, à la suite du transfert de se s titres sur Euronext Growth Paris le 29 juillet dernier.

Les résultats semestriels d'IMMO BLOCKCHAIN confirment la forte dynamique de développement menée depuis 18 mois, par croissance organique et par croissance externe. Au second semestre, le groupe poursuit sa stratégie de croissance sur ses trois piliers d'activité à fortes synergies , via notamment l'acquisition de DIMOBA, le déploiement de nouvelles verticales et des projets innovants sur la Blockchain.

30/06/2022 PF (1) 30/06/2022 (2) 30/06/2021 PF Var° PF Chiffre d'affaires 1,7 M€ 1,3 M€ 0,4 M€ x4 EBITDA 0,06 M€ 0,03 M€ - 0,05 M€ + 0,12 M€ Marge d'EBITDA 4% 2% -13%

Rapport financier semestriel 2022 disponible sur : https://www.immo-blockchain.com/

Croissance du chiffre d'affaires

Le groupe IMMO BLOCKCHAIN publie un chiffre d'affaires proforma de 1,7 M€ au 30 juin 2022, multiplié par 4 comparativement au chiffre d'affaires proforma du 1er semestre de l'exercice précédent (0,4 M€).

Cette croissance de +1,3 M€ constatée sur le 1er semestre est issue à hauteur de 0,8 M€ des acquisitions réalisées courant 2021 : hôtel GALET (mai), fonds de commerce CAPDEL (juin), hôtel LODGE KERISPER (décembre), et provient à hauteur de 0,5 M€ de la croissance organique du groupe.



Rentabilité opérationnelle

Le groupe IMMO BLOCKCHAIN génère un EBITDA proforma de +0,06 M€ au 30 juin 2022, comparativement à une perte opérationnelle proforma de -0,05 M€ au premier semestre de l'exercice précédent.

Le groupe continue à améliorer sa rentabilité opérationnelle avec un EBITDA positif, conformément à la tendance enregistrée lors des résultats arrêtés au 31 décembre 2021.

Situation financière saine

Le groupe IMMO BLOCKCHAIN affiche une situation financière saine :

Fonds propres proforma de 7,4 M€ ,

proforma de , Trésorerie brute proforma de 1 M€, soit +0,5 M€ en comparaison à la dernière clôture du 31 décembre 2021.

Propriétaire d'actifs fonciers, le groupe IMMO BLOCKCHAIN détient un actif immobilisé proforma de 16 M€ au 30 juin 2022, soit une hausse de près de 23% portée par l'acquisition de l'hôtel LODGE KERISPER.

Ambitions confirmées

IMMO BLOCKCHAIN entend poursuivre le développement de son portefeuille d'actifs fonciers d'exception et continuer à développer de nouvelles activités innovantes. Le groupe se développe par croissance organique, et par croissance externe, en témoigne l'acquisition de la société DIMOBA en septembre 2022.

Le groupe se renforce dans ses activités historiques (gestion dynamique d'actifs fonciers, solutions évènementielles) via le développement de nouvelles verticales. ONE NEST, activité de co-living, a notamment été lancée avec succès en mai dernier dans l'objectif de proposer un projet humain auprès d'investisseurs à la recherche d'un investissement éthique à fort impact sociétal et environnemental.

IMMO BLOCKCHAIN réaffirme par ailleurs son ambition de créer la première plateforme française d'investissements fonciers en « Tokens ». Le Groupe a récemment créé la filiale INVESTOKEN qui proposera prochainement des actifs immobiliers en s'appuyant sur la technologie de la Blockchain.

« Le groupe IMMO BLOCKCHAIN poursuit son développement et annonce des résultats semestriels en progression. Les synergies entre nos différentes activités nous permettent de mener la croissance et de renforcer la rentabilité opérationnelle du groupe. Nous souhaitons désormais accélérer de façon significative sur des projets innovants, notamment en nous appuyant sur la technologie de la Blockchain. Nous avons finalisé la partie technique et allons lancer des premiers dossiers très rapidement. »

Edouard MASSEAU – Président Directeur Général du groupe IMMO BLOCKCHAIN

(1) Comptes proforma 30/06/2022 : consolidation des hôtels GALET et LODGE KERISPER à hauteur de 100%.

(2) Comptes consolidés 30/06/2022 : comptes non audités.

A propos d u groupe :

Fondé en 2017, IMMO BLOCKCHAIN (précédemment ONE EXPERIENCE) est un groupe propriétaire et gestionnaire de lieux d'exception en France (sites évènementiels et touristiques, hôtels, espaces de co-working et co-living). Depuis 2022, le groupe a développé une nouvelle activité stratégique visant à tirer profit des avantages de la technologie blockchain à travers une plateforme d'investissements fonciers en « security tokens » associée à une expertise historique en gestion dynamique d'actifs fonciers.

IMMO BLOCKCHAIN est coté sur Euronext Growth Paris (ALIMB – Code ISIN : FR0013266772).

En savoir plus : https://www.immo-blockchain.com/

