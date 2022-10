Communiqué de la société IMMO BLOCKCHAIN (EX ONE EXPERIENCE) du 12/10/2022

12/10/2022 - 08:20

IMMO BLOCKCHAIN (ALIMB), groupe associant gestion dynamique d'actifs fonciers propriétaires, solutions évènementielles et développant une nouvelle plateforme d'investissements fonciers s'appuyant sur la technologie de la Blockchain, annonce la création de sa filiale REAVILZ. Cette filiale est dédiée à la production d'expériences engageantes et innovantes, pour les marques et les entreprises, en exploitant toute la palette de la technologie 3D – temps réel.

REAVILZ est une joint-venture entre DIMOBA – récemment acquise par IMMO BLOCKCHAIN – et GROWSISTE, start-up studio basé à Paris et Hong Kong qui a déjà créé en 2 ans plus de 20 projets novateurs auprès de grands groupes et ETI en France et à l'international.

REAVILZ ambitionne de devenir le leader français et européen dans la création de personnages virtuels (Meta Humains), d'univers 3D, et leur animation au service des marques et des entreprises pour créer et animer des communautés engagées : FAIRE DU MONDE VIRTUEL DE DEMAIN LA RÉALITÉ D'AUJOURD'HUI.

Cette nouvelle filiale vient renforcer le pôle solutions évènementielles du groupe ; elle a déjà lancé 6 influenceurs virtuels et travaille sur de nouveaux personnages animés tant dans le Web2 que dans le Web3.

REAVILZ peut s'appuyer sur les ressources de production de DIMOBA pour donner vie à ses personnages virtuels (Plateau 3D Temps réel, Motion Capture, etc.) et développe d'ores et déjà les déclinaisons NFT de ces personnalités en s'appuyant sur la technologie Blockchain.

Avec REAVILZ, IMMO BLOCKCHAIN répond aux attentes des entreprises - tant dans leur communication BtoB que BtoC - et aux nombreuses demandes de créations 3D, de développements d'expériences et d'animations événementielles live, dans le monde réel et le monde virtuel.

« IMMO BLOCKCHAIN continue à proposer des expériences originales et efficaces aux entreprises dans l'univers de l'événementiel et de la communication distancielle. Avec REAVILZ, nous créons une passerelle entre le monde d'aujourd'hui et le métavers de demain à travers notamment des « humains virtuels » et leurs NFT associés. Nous allons proposer des expériences innovantes, activables dès maintenant, qui viendront en plus renforcer spécifiquement notre activité dans le mé tavers. » - Edouard MASSEAU – Président Directeur Général du groupe IMMO BLOCKCHAIN

« Avec REAVILZ, DIMOBA va pouvoir démontrer son savoir-faire dans la 3D temps réel : de la conception à l'animation de personnages virtuels, que ce soit sur un plateau virtuel, dans un jeu vidéo ou bien le monde réel. Les entreprises et les marques vont pouvoir imaginer des dispositifs encore plus créatifs avec une totale maitrise du contenu de la communication (brand safety) notamment grâce aux influenceurs virtuels. » - Laurent ALEXANDRE – Président fondateur de la société DIMOBA

« En cr éant REAVILZ avec DIMOBA au sein de IMMO BLOCKCHAIN, GROWSISTE va démontrer encore une fois son savoir-faire dans le développement de start-up à forte dimension technologique et créative. L'association avec un acteur industriel de premier plan, expert dans son domaine, couplé à la mise en commun de nos ressources, va permettre de créer un acteur français de premier plan sur la scène Européenne. » - Maxime BOULESTEIX – Co-fondateur de la société GROWSISTE

Site Internet de REAVILZ (www.reavilz.com)

A propos GROWSISTE :

Fondé en 2020 par Maxime et Thomas BOULESTEIX, GROWSISTE est un startup studio basé à Paris et Hong Kong. Spécialiste dans la création de startup, le studio dont l'ambition est de (co)créer, (co)développer et distribuer des produits/services technologiques et créatifs, a déjà accompagné plus de 20 projets auprès de Grands Groupes et ETI en France et à l'international.

En savoir plus : https://www.growsiste.com/

A propos de DIMOBA SAS :

Fondé en 2017, DIMOBA a été le pionnier des Live Trivia App avec Bethewone avant de recentrer son activité sur le Brand Gaming en 2019, avec le soutien notamment de l'Union des Marques (Promo 4 de « Start up your Brand »), et de connaitre une forte croissance depuis mars 2020 avec ses formats BtB (événements digitaux) et BtC (Live Shopping) produits depuis ses studios et ses plateformes de diffusion et d'interaction (DIGITALIVE.io).

En 2022, DIMOBA déploie son offre XR et de Motion Capture pour des prises de parole toujours plus innovantes et engageantes depuis ses studios et partout en France.

En savoir plus : https://www.di-mob-a.com/

A propos d ' IMMO BLOCKCHAIN :

Fondé en 2017, IMMO BLOCKCHAIN (précédemment ONE EXPERIENCE) est un groupe propriétaire et gestionnaire de lieux d'exception en France (sites évènementiels et touristiques, hôtels, espaces de co-working et co-living). Depuis 2022, le groupe a développé une nouvelle activité stratégique visant à tirer profit des avantages de la technologie blockchain à travers une plateforme d'investissements fonciers en « security tokens » associée à une expertise historique en gestion dynamique d'actifs fonciers.

Le groupe détenait un actif immobilisé consolidé de 11,6 M€ au 31 décembre 2021. En fort développement, le groupe affiche un chiffre d'affaires proforma de 2,4 M€ sur 2021 et un EBITDA positif.

IMMO BLOCKCHAIN est coté sur Euronext Growth Paris (ALIMB – Code ISIN : FR0013266772).

En savoir plus : https://www.immo-blockchain.com/

Contact Immo Blockchain :

Edouard Masseau – Président Directeur Général – contact@immo-blockchain.com

Christopher Pasquereau – Directeur Financier – contact@immo-blockchain.com

Contact média :

Ségolène de Saint Martin – PCE – sdestmartin@p-c-e.fr – 33(0)6 16 40 90 73

Listing Sponsor :

Euroland Corporate – www.elcorp.com - 33(1)4 70 20 92