Communiqué de la société IMMO BLOCKCHAIN (EX ONE EXPERIENCE) du 28/09/2022

28/09/2022 - 08:20

IMMO BLOCKCHAIN (ALIMB), groupe associant gestion dynamique d'actifs fonciers propriétaires, solutions évènementielles et développant une nouvelle plateforme d'investissements fonciers s'appuyant sur la technologie de la Blockchain annonce l'acquisition de 100% du capital et des droits de vote de la société DIMOBA.

DIMOBA est un pionnier du Live streaming interactif. Fondée il y a 5 ans, la société produit des opérations innovantes qui permettent de créer de nouvelles expériences dans le monde réel et le métavers !

DIMOBA a développé un solide savoir-faire dans la conception et la diffusion d'événements digitaux, hybrides ou 100% virtuels, permettant de maximiser l'interactivité pour susciter l'intérêt des publics à distance. DIMOBA intervient depuis n'importe quel lieu, réel ou virtuel, ou depuis ses propres studios de 240 m² basés à Boulogne-Billancourt (92), et a produit plus de 200 évènements au cours des 12 derniers mois.

Avec cette acquisition, IMMO BLOCKCHAIN répond aux attentes des entreprises - tant dans leur communication BtoB que BtoC - et aux nombreuses demandes d'animation événementielle live, dans le monde réel et le monde virtuel.

« IMMO BLOCKCHAIN intègre un savoir-faire inégalé dans l'organisation et la production d'événements digitaux et de live shopping pour continuer à offrir des expériences originales et efficaces aux entreprises, de l'organisation de comité de direction à des émissions de téléachat 3.0 clef en main. Nous allons proposer de nouvelles offres venant renforcer spécifiquement notre activité dans le métavers. »

Edouard MASSEAU – Président Directeur Général du groupe IMMO BLOCKCHAIN

« En rejoignant IMMO BLOCKCHAIN, DIMOBA va pouvoir accélérer sa croissance sur son core business de production d'événements et de contenus de live entertainment interactifs et déployer sa nouvelle offre dédiée à l'XR (réalité augmentée et réalité virtuelle) et au motion capture (animation temps réel de personnages virtuels), dans le monde d'aujourd'hui et dans le métavers. »

Laurent ALEXANDRE – Président fondateur de la société DIMOBA

A propos de DIMOBA :

Fondé en 2017, DIMOBA a été le pionnier des Live Trivia App avec Bethewone avant de recentrer son activité sur le Brand Gaming en 2019, avec le soutien notamment de l'Union des Marques (Promo 4 de « Start up your Brand »), et de connaitre une forte croissance depuis mars 2020 avec ses formats BtB (événements digitaux) et BtC (Live Shopping) produits depuis ses studios et ses plateformes de diffusion et d'interaction (DIGITALIVE.io).

En 2022, DIMOBA déploie son offre XR et de Motion Capture pour des prises de parole toujours plus innovantes et engageantes depuis ses studios et partout en France.

En savoir plus : https://www.di-mob-a.com/

A propos d'IMMO BLOCKCHAIN :

Fondé en 2017, IMMO BLOCKCHAIN (précédemment ONE EXPERIENCE) est un groupe propriétaire et gestionnaire de lieux d'exception en France (sites évènementiels et touristiques, hôtels, espaces de co-working et co-living). Depuis 2022, le groupe a développé une nouvelle activité stratégique visant à tirer profit des avantages de la technologie blockchain à travers une plateforme d'investissements fonciers en « security tokens » associée à une expertise historique en gestion dynamique d'actifs fonciers.

Le groupe détenait un actif immobilisé consolidé de 11,6 M€ au 31 décembre 2021. En fort développement, le groupe affiche un chiffre d'affaires proforma de 2,4 M€ sur 2021 et un EBITDA positif.

IMMO BLOCKCHAIN est coté sur Euronext Growth Paris (ALIMB – Code ISIN : FR0013266772).

En savoir plus : https://www.immo-blockchain.com/

Contact Immo Blockchain :

Edouard Masseau – Président Directeur Général – contact@immo-blockchain.com

Christopher Pasquereau – Directeur Financier – contact@immo-blockchain.com

Contact média :

Ségolène de Saint Martin – PCE – sdestmartin@p-c-e.fr – 33(0)6 16 40 90 73

Listing Sponsor :

Euroland Corporate – www.elcorp.com - 33(1)4 70 20 92