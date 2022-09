Communiqué de la société IMMO BLOCKCHAIN (EX ONE EXPERIENCE) du 13/09/2022

13/09/2022 - 08:25

IMMO BLOCKCHAIN (ALIMB), groupe associant gestion dynamique d'actifs fonciers propriétaires, solutions évènementielles et développant une nouvelle plateforme d'investissements fonciers s'appuyant sur la technologie de la Blockchain annonce le lancement d'offres packagées dédiées aux évènements d'entreprises dans l'univers en pleine effervescence du Métavers !

Le groupe IMMO BLOCKCHAIN répond à l'engouement des marques et des entreprises pour le métavers en leur proposant des évènements packagés. Son agence évènementielle intégrée a conçu, en collaboration avec l'agence de production RLTY, des offres innovantes comprenant :

L'accès au land propriétaire d'IMMO BLOCKCHAIN sur The Sanbox durant 24 à 48h ;

; Le choix d'un immeuble 3D parmi 4 modèles sur étagère avec customisation de l'immeuble aux couleurs de la marque ;

parmi 4 modèles sur étagère avec de l'immeuble aux couleurs de la marque ; La création d'un billet d'entrée sous la forme d'un NFT (distribué pour un prix fixe ou gratuitement) ;

(distribué pour un prix fixe ou gratuitement) ; La mise à disposition d'une landing page de présentation et/ou commercialisation de l'événement ;

de l'événement ; L'intégration d'un écran de retransmission live en un lieu physique ;

; Le déploiement de stands virtuels aux couleurs des sponsors et/ou des exposants, ainsi que de nombreuses autres options.

Dédiées aux lancements de produits, aux congrès et salons, aux opérations de communication, etc., les nouvelles offres d'IMMO BLOCKCHAIN facilitent l'accès au métavers pour les entreprises et leurs équipes avec la faculté de s'adapter à toute scénographie, avec praticité et facilité opérationnelle.

Le groupe développe son offre tout en poursuivant sa lancée dans l'organisation de divers événements dans le métavers, notamment la tenue des comités de direction de grandes entreprises. Ces activités évènementielles se développent à un rythme soutenu.

« L'univers de la Blockchain permet un réel levier de croissance et d'innovation pour les activités du groupe ; aussi bien sur la verticale évènementielle, où l'intérêt des marques croit de façon exponentielle, que sur le marché immobilier où le groupe permet à des investisseurs en crypto monnaies de pouvoir sécuriser une partie de leur patrimoine très fluctuant aujourd'hui vers un actif financier beaucoup plus stable : l'immobilier. »

Edouard MASSEAU – Président Directeur Général du groupe IMMO BLOCKCHAIN

A propos d'IMMO BLOCKCHAIN :

Fondé en 2017, IMMO BLOCKCHAIN (précédemment ONE EXPERIENCE) est un groupe propriétaire et gestionnaire de lieux d'exception en France (sites évènementiels et touristiques, hôtels, espaces de co-working et co-living). Depuis 2022, le groupe a développé une nouvelle activité stratégique visant à tirer profit des avantages de la technologie blockchain à travers une plateforme d'investissements fonciers en « security tokens » associée à une expertise historique en gestion dynamique d'actifs fonciers.

Le groupe détenait un actif immobilisé consolidé de 11,6 M€ au 31 décembre 2021. En fort développement, le groupe affiche un chiffre d'affaires proforma de 2,4 M€ sur 2021 et un EBITDA positif.

Le groupe est coté sur Euronext Growth Paris (ALIMB – Code ISIN : FR0013266772).

Contact Immo Blockchain :

Edouard Masseau – Président Directeur Général – contact@immo-blockchain.com

Christopher Pasquereau – Directeur Financier – contact@immo-blockchain.com

Contact média :

Ségolène de Saint Martin – PCE – sdestmartin@p-c-e.fr – 33(0)6 16 40 90 73

Listing Sponsor :

Euroland Corporate – www.elcorp.com - 33(1)4 70 20 92