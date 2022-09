Communiqué de la société IMMO BLOCKCHAIN (EX ONE EXPERIENCE) du 06/09/2022

06/09/2022 - 19:35

Paris (France), le 6 septembre 2022 – 18 heures – IMMO BLOCKCHAIN (Euronext Growth Paris, Ticker : ALIMB – ISIN : FR0013266772 – le « Groupe »), groupe associant gestion dynamique d'actifs fonciers propriétaires, solutions évènementielles et développant une nouvelle plateforme d'investissements fonciers en « security tokens », annonce le passage d'un mode de cotation au double fixing à un mode de cotation en continu à compter du 7 septembre 2022.

Dans le cadre de sa stratégie visant à accroître la liquidité et l'attractivité de l'action vis-à-vis de l'ensemble des catégories d'investisseurs, IMMO BLOCKCHAIN change son mode de cotation, pour passer à une cotation en continu de 9h à 17h30.

Un contrat de liquidité a été confié à la société TSAF dont la mise en œuvre a démarré le 1er septembre 2022.

A propos d'IMMO BLOCKCHAIN :

Fondé en 2017, IMMO BLOCKCHAIN (précédemment ONE EXPERIENCE) est un groupe propriétaire et gestionnaire de lieux d'exception en France (sites évènementiels et touristiques, hôtels, espaces de co-working et co-living). Depuis 2022, le groupe a développé une nouvelle activité stratégique visant à tirer profit des avantages de la technologie blockchain à travers une plateforme d'investissements fonciers en « security tokens » associée à une expertise historique en gestion dynamique d'actifs fonciers.

Le groupe détenait un actif immobilisé consolidé de 11,6 M€ au 31 décembre 2021. En fort développement, le groupe affiche un chiffre d'affaires proforma de 2,4 M€ sur 2021 et un EBITDA positif.

Le groupe est coté sur Euronext Growth Paris (ALIMB – Code ISIN : FR0013266772).

Contact Immo Blockchain :

Edouard Masseau – Président Directeur Général – contact@immo-blockchain.com

Christopher Pasquereau – Directeur Financier – contact@immo-blockchain.com

Contact média :

Ségolène de Saint Martin – PCE – sdestmartin@p-c-e.fr – 33(0)6 16 40 90 73