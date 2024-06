28/06/2024 - 08:00

Marseille, le 28 juin 2024 - 8h00

IDSUD annonce l'ouverture ce jour de l'offre publique de rachat d'actions (« OPRA »), portant sur le rachat, en vue de leur annulation, d'un maximum de 138 717 actions de la Société par voie d'échange contre des actions Française des Jeux (ISIN FR0013451333) (« FDJ »).

Il est proposé à chaque actionnaire de recevoir pour chaque action IDSUD apportée 5 actions Française des Jeux et 1,75 euro. La parité offerte fait ressortir une prime de +103,3% par rapport au cours de clôture de l'action IDSUD au 24 janvier 2024, (veille de la suspension du cours d'IDSUD) et sur la base du cours de l'action FDJ à cette même date de 36,20 €.

L'AMF a publié le 27 juin 2024 un avis d'ouverture de l'OPRA incluant le calendrier définitif de l'OPRA. Les actionnaires d'IDSUD sont informés que l'OPRA qui est ouverte à compter du 28 juin jusqu'au 17 juillet 2024 inclus[1].

Les modalités d'apport à l'Offre et de règlement-livraison sont précisées dans la note d'information (paragraphes 2.7 et 2.58) visée par l'AMF.

La note d'information, ayant reçu le visa n°24-237 de l'AMF le 25 juin 2024, et le document incluant les informations relatives aux caractéristiques notamment juridiques, financières et comptables d'IDSUD sont disponibles sur les sites Internet www.opra-idsud.com et www.amf-france.org, et peuvent être obtenus sans frais auprès d'IDSUD (3, place du Général de Gaulle, 13001 Marseille).

Plus d'informations sur le site www.opra-idsud.com

ISIN : FR0000062184 - mnémonique : ALIDS ; Société éligible au PEA-PME

[1] Avis AMF 224C1043 du 27 juin 2024.