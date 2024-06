27/06/2024 - 12:00

OFFRE PUBLIQUE DE RACHAT INITIÉE PAR LA SOCIÉTÉ IDSUD (ci-après la « Société » ou l'« Initiateur ») VISANT SES PROPRES ACTIONS

Mise à disposition du document incluant les informations relatives aux caractéristiques notamment juridiques, financières et comptables d'IDSUD

dans le cadre de

l'offre publique de rachat initiée par IDSUD

portant sur 138 717 de ses propres actions en vue de la réduction de son capital

(ci-après l'« Offre » ou l'« OPRA »)

présentée par BANQUE HOTTINGUER

établissement présentateur, garant et conseil financier

TERMES DE L'OFFRE :

Parité de l'Offre : cinq (5) actions Française des Jeux et 1,75 euro pour une (1) action IDSUD

DURÉE DE L'OFFRE :

20 jours calendaires minimum

Le présent communiqué établi par IDSUD est diffusé conformément aux dispositions de l'article 231-28 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (l'« AMF »).

En application de l'article L. 621-8 du Code monétaire et financier et de l'article 231-23 de son règlement général, l'Autorité des marchés financiers (l'« AMF ») a, en application de la décision de conformité de l'offre publique du 25 juin 2024, apposé le visa n°24-237 sur la note d'information établie par IDSUD relative à l'offre publique de rachat visant ses propres actions (la « Note d'Information »).

Conformément aux dispositions de l'article 231-28 du règlement général de l'AMF, le document incluant les autres informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables d'IDSUD a été déposé auprès de l'AMF et mis à la disposition du public le 27 juin 2024.

Le document incluant les autres informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables d'IDSUD est disponible sur le site Internet de l'AMF (www.amf-france.org) et sur un site internet d'IDSUD dédié (https://www.opra-idsud.com/) et peut être obtenu sans frais auprès de :

IDSUD

3, Place Général de Gaulle

13001 Marseille Banque Hottinguer

63, rue de la Victoire

75009 Paris

Il est rappelé que l'OPRA sera ouverte pour une période de 20 jours calendaires. Préalablement à l'ouverture de l'OPRA, l'AMF publiera un avis d'ouverture, et Euronext Paris publiera un avis annonçant les modalités et le calendrier de l'OPRA.

Contacts :

Sophie MAS

Téléphone : 04 91 13 09 25

Email : smas@idsud.com

Actus Finance et Communication

Relations investisseurs

Guillaume Le Floch / Zineb Essafi

Téléphone : 01 53 67 36 90

Email : idsud@actus.fr

Avertissement

Le présent communiqué et les informations qu'il contient ne sont pas destinés à être diffusés dans un pays autre que la France. Aucun enregistrement ou approbation n'a été obtenu hors de la France. Dans certains pays, la diffusion de ce communiqué et l'offre ou la vente des actions IDSUD peuvent faire l'objet de restrictions légales ou réglementaires et IDSUD invite les personnes concernées à se renseigner et à respecter ces restrictions. Une description de certaines de ces restrictions applicables à l'OPRA, à la distribution du communiqué et de la Note d'Information figure au paragraphe 2.14 de la Note d'Information de l'Initiateur. La Société n'endossera aucune responsabilité du fait de la violation des normes légales ou réglementaires applicables par toute personne.

Le présent communiqué, le Projet de Note d'Information et le document incluant les autres informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables d'IDSUD ont été établis sous la responsabilité de leurs signataires. IDSUD et ses collaborateurs déclinent ainsi toute responsabilité relative à l'utilisation qui pourrait être faite de l'information qu'ils contiennent et sur les conséquences possibles d'une telle utilisation, en particulier concernant les décisions prises ou les actes engagés par toute personne sur la base de ces documents. Par conséquent, l'utilisateur reconnaît être seul responsable de l'usage de ces informations.