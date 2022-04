30/04/2022 - 15:30

Le 29 avril 2022

Résultats annuels 2021

Le Conseil de Surveillance de la société IDSUD, réuni ce jour, sous la présidence de Madame Marie-Thérèse Luciani, a arrêté les comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2021.

Les procédures d'audit sur les comptes sociaux sont terminées.

Le résultat net de l'exercice 2021 s'affiche à un montant de + 60,5 M€. Il enregistre :

des opérations se rapportant à la réalisation de l'OPRA pour un montant net global de + 67,4 M€ ;

Le résultat des opérations de l'exercice non liées à l'OPRA s'établissant à - 6,9 M€.

Les capitaux propres diminuent de 11 M€ dont l'évolution est traduite ci-après :

L'incidence nette sur les capitaux propres de la réalisation des opérations liées à l'OPRA pour un montant global de - 4,1 M€

Le résultat des opérations de l'exercice non liées à l'OPRA qui s'établit à - 6,9 M€.

Résultats de la société IDSUD - Chiffres clés :

En milliers euros 2021 2020 Chiffre d'Affaires 661 680 Résultat d'exploitation - 2 188 -2 138 Résultat financier - 1 442 1 587 Résultat courant - 3 629 - 551 Résultat exceptionnel 66 771 -8 Impôt sur les sociétés - 2 650 - Résultat net 60 492 -559 Capitaux Propres 4 175 15 187

Faits marquants 2021 :

- le chiffre d'affaires est en léger recul, dans un contexte de poursuite de la crise sanitaire ;

- le résultat d'exploitation est quasi stable ;

- le résultat financier est négatif de 1,4 M€ malgré le doublement du dividende de la Française des Jeux (4,5 M€ en 2021 contre 2,2 M€ en 2020) mais sous l'effet principal de la dépréciation des titres de participations d'IDSUD Energies pour 6 M€ ;

- le résultat exceptionnel de 66,8 M€ comprend pour l'essentiel :

69,3 M€ de plus-value nette de frais comptabilisée à l'occasion de la remise des titres FDJ en échange des titres IDSUD reçus dans le cadre de l'OPRA (l'annulation des titres IDSUD est comptabilisée directement en capitaux propres (réduction de capital et report à nouveau) ;

3,3 M€ de plus-value de cession de titres FDJ,

(6,0 M€) correspondant au constat d'un abandon de créances en faveur d'IDSUD Energies, cette filiale ayant été impactée par des reports de programmations de marchés par les donneurs d'ordre, du fait des répercussions des hausses de coûts des matières premières et de fret ainsi que des difficultés d'accès aux chantiers, consécutifs à la pandémie de la Covid-19. Cet abandon de créance est assorti d'une clause de retour à meilleure fortune.

L'impôt sur les sociétés est de 2,6 M€ dont 2,0 M€ se rapportent aux opérations liées à l'OPRA.

Perspectives 2022



Le résultat de l'exercice 2022 comprendra un dividende de la FDJ attendu de 4,1 M€, soit 1,24 € par action, voté le 26 avril 2022.



Dans le contexte actuel, les secteurs Change et Voyages connaissent un redémarrage progressif. Il est délicat de donner une date pour retrouver des niveaux d'affaires d'avant la crise.

Ceci étant, le groupe IDSUD adapte la structure des coûts de ces départements dans la mesure du possible et bénéficie des aides pour les secteurs en crise et mène une réflexion sur l'évolution structurelle de ces services.



Les marchés internationaux de la société IDSUD Energies sont reportés, parfois significativement affectés, par les donneurs d'ordre, du fait des répercussions des hausses de coûts de matières premières et de fret ainsi que des difficultés d'accès aux chantiers, consécutifs à la pandémie de la Covid-19. Elle perdure et elle est relayée par les incertitudes relatives au conflit Ukrainien et de façon plus générale aux tensions géopolitiques et économiques internationales.



Les plans d'affaires des projets internationaux en cours sont dès lors sensiblement impactés.

La concrétisation de contrats significatifs sur le marché domestique ouvre la voie à une relance de l'activité et des résultats pour IDSUD Energies.

Dans le contexte actuel, tout en affichant une nécessaire prudence pour 2022, IDSUD confirme le soutien à sa filiale IDSUD Energies.



Le Conseil de Surveillance a décidé de convoquer l'Assemblée Générale Annuelle Ordinaire le 16 juin 2022

ISIN : FR0000062184 – mnémonique : ALIDS – contact : Sophie MAS 04 91 13 09 25 – email : [email protected]

Société éligible au PEA-PME