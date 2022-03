30/03/2022 - 13:45

Compte tenu d'un retard pris dans la finalisation de l'arrêté des comptes clos le 31 décembre 2021, Madame Marie-Thérèse Luciani, Présidente du Conseil de Surveillance de la société IDSUD, en plein et entier accord avec les autres membres du conseil, a décidé de reporter l'arrêté des comptes initialement prévu le 31 mars 2022 à une date ultérieure et au plus tard le 30 avril 2022.

ISIN : FR0000062184 – mnémonique : ALIDS – contact : Sophie MAS 04 91 13 09 25 – email : [email protected]

Société éligible au PEA-PME