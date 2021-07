07/07/2021 - 08:00

Marseille, le 7 juillet 2021

IDSUD annonce l'ouverture ce jour de l'Offre Publique de Rachat d'Actions, portant sur le rachat, en vue de leur annulation, d'un maximum de 536.503 actions de la Société par voie d'échange contre des actions Française des Jeux (ISIN FR0000062184) ("FDJ").

Il est proposé à chaque actionnaire de recevoir pour chaque action IDSUD apportée 4 actions Française des Jeux. La parité offerte fait ressortir une prime de 95% par rapport au cours de clôture au 20 mai 2021, dernier jour de négociation précédant l'annonce de l'Offre, et de respectivement 96,2% et de 98,5% par rapport à la moyenne des cours à 1 mois et à 3 mois à cette même date.

L'Offre est ouverte à compter du 7 juillet jusqu'au 26 juillet 2021 inclus. Les résultats de l'offre seront rendus publics le 6 août 2021, sous réserve de confirmation par l'AMF et Euronext dans leurs avis de clôture de l'offre à paraître.

L'offre porte sur la totalité des actions non détenues en indivision par la Famille Luciani et en pleine propriété par Marie-Thérèse Luciani, qui ont pris l'engagement ne pas apporter leurs titres à l'Offre. Tous les actionnaires pourront ainsi bénéficier de l'Offre pour l'intégralité de leur participation s'ils le souhaitent. Il n'y aura donc pas de mécanisme de réduction. Jérémie Luciani a fait part de son intention d'apporter les actions qu'il détient en pleine propriété, représentant 3,5% du capital.

La Famille Luciani a obtenu une dérogation à l'obligation de déposer un projet d'offre publique d'achat du fait de l'augmentation potentielle de sa participation au capital de la Société qui résulterait de la réduction de capital par annulation des actions rachetées dans le cadre de l'Offre. Elle n'envisage pas de déposer auprès de l'AMF un projet d'offre publique de retrait suivie d'un retrait obligatoire sur le solde des actions IDSUD qu'elle ne détiendrait pas à l'issue de l'Offre.

La note d'information, ayant reçu le visa n°21-248 de l'AMF le 22 juin 2021, et le document incluant les informations relatives aux caractéristiques notamment juridiques, financières et comptables d'IDSUD sont disponibles sur les sites Internet www.opra-idsud.com et www.amf-france.org, et peuvent être obtenus sans frais auprès d'IDSUD (3, place du Général de Gaulle, 13001 Marseille).

Contacts

IDSUD :

Murielle FABRE 04 91 13 09 19 - email : [email protected]

ACTUS FINANCE :

Guillaume Le Floch 01 53 67 36 70 - email : [email protected]

ISIN : FR0000062184 - mnémonique : ALIDS ; Société éligible au PEA-PME