06/07/2021 - 08:00

Le directoire de la société IDSUD SA s'est réuni ce jour dans le cadre de l'offre publique de rachat par la société IDSUD SA de 536.503 de ses propres actions par voie d'offre publique de rachat d'actions par voie d'échange contre des actions Française des Jeux, société anonyme dont le siège social est situé 3-7 Quai du Point du Jour 92100 Boulogne-Billancourt et dont le numéro d'immatriculation est le 315 065 292 RCS Nanterre, dont les actions sont admises aux négociations sur Euronext Paris sous le code ISIN FR0013451333, détenues en portefeuille par IDSUD SA, selon une parité d'échange de 4 actions Française des Jeux contre 1 action IDSUD SA (l'"Offre").

Le directoire a constaté que :

la résolution relative à l'autorisation de procéder à une réduction de capital d'un montant nominal maximum de 6.012.506 d'euros par voie d'offre publique de rachat d'actions portant sur un maximum de 540.000 actions en vue de leur annulation a été adoptée par l'assemblée générale extraordinaire de la société IDSUD SA réunie le 30 juin 2021 ; la décision de dérogation à l'obligation de déposer un projet d'offre publique d'achat publiée par l'Autorité des marchés financiers le 22 juin 2021 est devenue irrévocable ; et les conditions suspensives auxquelles était soumise l'Offre, déclarée conforme par l'Autorité des marchés financiers le 22 juin 2021, sont satisfaites.

En conséquence, le directoire a décidé de mettre en œuvre l'Offre.

Les informations mentionnées à l'article 231-28 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers sont mises à disposition du public ce jour.

Il sera procédé dans les tous prochains jours à la publication de l'avis d'achat.

L'Offre sera ouverte du 7 juillet 2021 au 26 juillet 2021.

Contact :

IDSUD : Murielle FABRE 04 91 13 09 19 - email : [email protected]

ACTUS FINANCE : Guillaume Le Floch 01 53 67 36 70 - email : [email protected]

Avertissement

Le présent communiqué a été préparé à des fins d'information uniquement. Il ne constitue pas une offre publique. Il n'est pas destiné à être diffusé dans les pays autres que la France. La diffusion de ce communiqué, l'Offre, de tout document relatif à l'Offre et la participation à l'Offre peuvent faire l'objet d'une règlementation spécifique ou de restrictions dans certains pays. L'Offre ne s'adresse pas aux personnes soumises à de telles restrictions, ni directement, ni indirectement, et n'est pas susceptible de faire l'objet d'une quelconque acceptation depuis un pays où l'Offre ferait l'objet de telles restrictions. En conséquence, les personnes en possession du présent communiqué sont tenues de renseigner sur les restrictions locales éventuellement applicables et de s'y conformer.