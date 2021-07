06/07/2021 - 08:00

COMMUNIQUÉ DE MISE À DISPOSITION DES INFORMATIONS RELATIVES AUX CARACTÉRISTIQUES, NOTAMMENT JURIDIQUES, FINANCIÈRES ET COMPTABLES RELATIVES À IDSUD SA

DANS LE CADRE DE L'OFFRE PUBLIQUE DE RACHAT PAR ECHANGE PORTANT SUR SES PROPRES ACTIONS CONTRE DES ACTIONS FRANCAISE DES JEUX DETENUES EN PORTEFEUILLE

PRESENTEE PAR

Banque Hottinguer

Établissement présentateur, garant et conseil financier

Parité de l'Offre : 4 actions Française des Jeux pour 1 action IDSUD

Durée de l'Offre : 20 jours calendaires minimum

Le présent communiqué établi par IDSUD SA est publié en application de l'article 231-28 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (l'"AMF ").

En application des dispositions de l'article L. 621-8 du Code monétaire et financier et de l'article 231-23 du règlement général de l'AMF, l'AMF a, en application de sa décision de conformité du 22 juin 2021, apposé le visa n° 21-248 sur la note d'information relative à l'offre publique de rachat initiée par la société IDSUD SA (l'"Offre").

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 30 juin 2021 a adopté la résolution relative à l'autorisation de procéder à une réduction de capital d'un montant nominal maximum de 6.012.506 euros par voie de rachat par IDSUD SA d'au maximum 540.000 de ses propres actions en vue de leur annulation.

Le directoire, réuni le 6 juillet 2021, a constaté que les conditions suspensives de l'Offre étaient satisfaites et a décidé de la mettre en œuvre conformément à l'autorisation de l'assemblée générale extraordinaire.

Conformément à l'article 231-28 du règlement général de l'AMF, les informations relatives aux caractéristiques notamment juridiques, financières et comptables d'IDSUD SA ont été déposées auprès de l'AMF le 5 juillet 2021 et mises à disposition du public ce jour, le 6 juillet 2021. Ces informations, ainsi que la note d'information visée par l'AMF relative à l'Offre, sont disponibles sur le site Internet de l'AMF (www.amf-france.org) et le site internet dédié de la société (https://www.opra-idsud.com) et peuvent être obtenues sans frais auprès d'IDSUD (3, Place Général de Gaulle, 13001 Marseille) et Banque Hottinguer (63, rue de la Victoire, 75009 Paris).

Contact :

IDSUD : Murielle FABRE 04 91 13 09 19 - email : [email protected]

ACTUS FINANCE : Guillaume Le Floch 01 53 67 36 70 - email : [email protected]

Avertissement

Le présent communiqué a été préparé à des fins d'information uniquement. Il ne constitue pas une offre publique. Il n'est pas destiné à être diffusé dans les pays autres que la France. La diffusion de ce communiqué, l'Offre, de tout document relatif à l'Offre et la participation à l'Offre peuvent faire l'objet d'une règlementation spécifique ou de restrictions dans certains pays. L'Offre ne s'adresse pas aux personnes soumises à de telles restrictions, ni directement, ni indirectement, et n'est pas susceptible de faire l'objet d'une quelconque acceptation depuis un pays où l'Offre ferait l'objet de telles restrictions. En conséquence, les personnes en possession du présent communiqué sont tenues de renseigner sur les restrictions locales éventuellement applicables et de s'y conformer.