09/01/2025 - 18:00

Grenoble, France, 09 janvier 2025 - HRS, concepteur et fabricant français, leader européen des stations de ravitaillement en hydrogène, et Enowa, filiale énergie et eau de NEOM, annoncent avoir installé avec succès une première station de ravitaillement en hydrogène à NEOM, la ville du futur d'Arabie Saoudite. Le partenariat, annoncé par HRS en juin 2024[1], vise à développer un système de transport public à zéro émission carbone. L'installation de la station est une première étape significative dans la promotion des solutions de mobilité hydrogène au Moyen-Orient.

La station de ravitaillement, située sur le site de pointe du « Heavy Machinery & Truck Service Center » de Petromin, peut ravitailler une large gamme de véhicules à hydrogène. HRS a été sélectionnée pour ce projet emblématique en raison de son expertise et de la pertinence de ses solutions, capables de répondre aux attentes d'Enowa en termes de compatibilité et de rapidité de recharge.

Peter Terium, PDG d'Enowa, a exprimé son enthousiasme : « Nous sommes ravis de nous associer à HRS pour fournir des solutions de mobilité alimentées par l'hydrogène. Ensemble, nous accélérerons les innovations dans les technologies propres alimentées par l'hydrogène vert et contribuerons aux marchés de la mobilité par l'hydrogène. »

Hassen Rachedi, PDG et fondateur de HRS, a déclaré : « Nous sommes vraiment fiers de contribuer au projet porté par NEOM, au service des territoires du futur. Notre collaboration avec Enowa s'inscrit dans notre mission de promotion de la mobilité durable à travers le monde et, ensemble, nous accélérerons les innovations dans les technologies de l'énergie décarbonée. Nos stations de ravitaillement en hydrogène joueront un rôle crucial dans le soutien de ce projet ambitieux, en garantissant une infrastructure de ravitaillement efficace et fiable ».

Le niveau de maîtrise industrielle de HRS, la compétitivité de sa solution et son engagement dans le partenariat en ont fait le choix idéal pour Enowa. La première station peut ravitailler plusieurs autobus équipés de réservoirs H2 de 35 kg à 700 bars, des véhicules de tourisme équipés de réservoirs à 700 bars, ainsi que divers camions et équipements spécialisés fonctionnant à 350 ou 700 bars.

Leader du secteur, HRS a mis au point une station de ravitaillement bi-pression avec une capacité de compression de 14 kg d'hydrogène par heure, offrant une solution de ravitaillement polyvalente compatible avec tous les véhicules à hydrogène. HRS propose également des solutions de ravitaillement modulaires de plus grande capacité, pouvant aller jusqu'à quatre tonnes par jour, afin de relever les défis de ces écosystèmes de mobilité durable à grande échelle.

À PROPOS D'ENOWA

Enowa est une entreprise mondiale spécialisée dans l'énergie et l'eau, fondée à NEOM, en Arabie saoudite. Enowa produit et fournit des ressources propres et durables pour des applications industrielles et commerciales à l'aide d'un système intelligent et connecté conçu pour être circulaire et tirer parti du profil optimal de l'énergie solaire et éolienne de NEOM. Enowa bénéficie du site vierge de NEOM, qui n'a pas d'infrastructure existante, pour faire progresser l'innovation dans les domaines de l'énergie, de l'eau et de l'hydrogène. Enowa jouera le rôle de catalyseur et d'incubateur pour le développement de nouvelles entreprises durables dans le domaine de l'énergie et de l'eau, tout en créant un secteur économique robuste à l'échelle régionale. Grâce à son engagement en faveur des énergies renouvelables et d'une gestion efficace de l'eau, Enowa cherche à devenir une référence mondiale pour les leaders de l'industrie et à établir un point de référence pour les systèmes économiques circulaires durables dans le monde entier.

À PROPOS DE HRS (Hydrogen Refueling Solutions)

HRS est l'un des leaders mondiaux des stations de ravitaillement en hydrogène de grande capacité. HRS propose une gamme complète et unique de stations modulaires et évolutives, allant de 200 kg/jour jusqu'à 4 tonnes/jour.

Pure player de la conception jusqu'à la mise en service des stations, HRS dispose d'un outil de production industrielle de dernière génération permettant d'assembler jusqu'à 180 stations par an, avec des délais de fabrication de 6 à 12 semaines. Ce site industriel intègre une zone d'essais, unique en Europe, permettant de tester et éprouver la gamme de stations et développer les futurs produits et solutions adressés au marché de la mobilité hydrogène.

HRS propose également une offre complète de service incluant la maintenance avec astreinte 24/7/365. À ce titre, les performances des stations installées en Europe et dans le monde sont suivies en temps réel de la salle de contrôle (« control room ») de pointe.

HRS dispose aujourd'hui d'un parc installé de stations de grande capacité parmi les plus importants du marché avec 27 stations de 200 kg à 1 tonne/jour, soit une capacité cumulée de plus de 6 tonnes/jour. Toutes les bornes des stations sont bi-pression et équipées de pistolets 350 bars, 350 HF, et 700 bars, répondant ainsi à l'ensemble des usages de la mobilité hydrogène.

HRS se distingue par sa discipline économique rigoureuse, offrant une solidité financière pérenne tout en continuant à allouer des ressources substantielles à la R&D, assurant ainsi sa position à la pointe de l'innovation.

Code ISiN : FR0014001PM5 - mnémonique : ALHRS.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site internet www.hydrogen-refueling-solutions.fr

CONTACTS

Relations investisseurs

ACTUS finance & communication

Pierre JACQUEMIN-GUILLAUME

hrs@actus.fr

Tel. 01 53 67 36 79 Relations presse financière

ACTUS finance & communication

Déborah SCHWARTZ

hrs-presse@actus.fr

Tel. 01 53 67 36 35 Relations presse corporate

ACTUS finance & communication

Anne-Charlotte DUDICOURT

hrs-presse@actus.fr

Tél. : 01 53 67 36 32

[1] Voir le communiqué du 18 juin 2024.