19/12/2024

Grenoble, le 19 décembre 2024 - HRS, concepteur et fabricant français, leader européen des stations de ravitaillement en hydrogène, annonce avoir reçu une commande de ALLDIS-NERIUS pour l'installation d'une station HRS14[1] au centre spatial de Kourou (Guyane), avec une livraison prévue au 1er semestre 2026.

Cette commande de ALLDIS-NERIUS, société responsable de l'installation de la station de ravitaillement hydrogène mandatée par l'agence spatiale européenne, s'inscrit dans le cadre du projet HYGUANE (Hydrogène Guyanais A Neutralité Environnementale). Celui-ci est une composante importante de la stratégie de décarbonation mise en œuvre par le Centre Spatial Guyanais (CSG), avec l'objectif de produire et distribuer de l'hydrogène renouvelable via électrolyse de l'eau, alimentée par un champ photovoltaïque construit à proximité.

L'hydrogène vert produit sur place sera utilisé pour alimenter la mobilité lourde présente sur le site (en particulier les tracteurs routiers) ainsi que les générateurs électriques stationnaires. Cette commande confirme la reconnaissance du savoir-faire unique de HRS, sélectionnée une nouvelle fois pour un projet d'envergure européenne. HRS compte également saisir l'opportunité de cette première implantation en Guyane pour renforcer ses échanges et favoriser d'éventuelles collaborations avec d'autres acteurs de la mobilité hydrogène déjà présents au sein du « premier territoire d'Outre-mer en termes de développement de projets hydrogène[2] ».

M. Antoine Malik Madoui, PDG de Nerius Invest, déclare : « Dans le cadre de ce projet ambitieux confié par l'Agence spatiale européenne, nous avons naturellement fait le choix de nous tourner vers HRS, un acteur ayant déjà installé de nombreuses stations similaires en Europe, reconnu pour la grande qualité de ses équipements et son offre de services. Nous sommes convaincus que nous avons effectué le meilleur choix pour répondre aux attentes du Centre Spatial Guyanais et du territoire dans son ensemble. »

Hassen Rachedi, fondateur et PDG de HRS, ajoute : « Nous sommes très fiers de participer à ce projet impliquant plusieurs partenaires européens. Cette nouvelle commande démontre une fois de plus que nos solutions sont parfaitement identifiées et recherchées afin de contribuer à la décarbonation des territoires. Nous sommes impatients de travailler avec ALLDIS-NERIUS sur le territoire guyanais, où de nombreuses recherches et initiatives sont déjà développées autour de l'hydrogène. »

HRS (Hydrogen Refueling Solutions)

HRS est l'un des leaders mondiaux des stations de ravitaillement en hydrogène de grande capacité. HRS propose une gamme complète et unique de stations modulaires et évolutives, allant de 200 kg/jour jusqu'à 4 tonnes/jour.

Pure player de la conception jusqu'à la mise en service des stations, HRS dispose d'un outil de production industrielle de dernière génération permettant d'assembler jusqu'à 180 stations par an, avec des délais de fabrication de 6 à 12 semaines. Ce site industriel intègre une zone d'essais, unique en Europe, permettant de tester et éprouver la gamme de stations et développer les futurs produits et solutions adressés au marché de la mobilité hydrogène.

HRS propose également une offre complète de service incluant la maintenance avec astreinte 24/7/365. À ce titre, les performances des stations installées en Europe et dans le monde sont suivies en temps réel de la salle de contrôle (« control room ») de pointe.

HRS dispose aujourd'hui d'un parc installé de stations de grande capacité parmi les plus importants du marché avec 27 stations de 200 kg à 1 tonne/jour, soit une capacité cumulée de plus de 6 tonnes/jour. Toutes les bornes des stations sont bi-pression et équipées de pistolets 350 bar, 350 HF, et 700 bar, répondant ainsi à l'ensemble des usages de la mobilité hydrogène.

HRS se distingue par sa discipline économique rigoureuse, offrant une solidité financière pérenne tout en continuant à allouer des ressources substantielles à la R&D, assurant ainsi sa position à la pointe de l'innovation.

Code ISiN : FR0014001PM5 - mnémonique : ALHRS.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site internet www.hydrogen-refueling-solutions.fr

NERIUS INVEST

Fondée en 2019 par Antoine Madoui, avec le soutien d'ASAR INVEST et du Groupe GOVINDIN, NERIUS Invest est une startup greentech spécialisée dans la production d'énergies renouvelables à partir de biomasses et de déchets. Son objectif : contribuer à la décarbonation de l'industrie, de la mobilité, et du mix électrique. Labellisée « Offreur de solution industrie du futur », l'entreprise est adhérente de France Innovation et de l'ATEE (Association Technique Energie Environnement). Basée à Solutré-Pouilly, Lyon, et Cayenne, NERIUS Invest rassemble une équipe d'experts, composée de 11 collaborateurs, dont 7 ingénieurs spécialisés.

[1] Dénomination commerciale de la station de 200 kg/jour ou jusqu'à 14 kg/heure

[2] D'après l'ADEME (Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie) : L'hydrogène prend son envol au Centre Spatial de Guyane.