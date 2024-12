05/12/2024 - 18:00

Grenoble, le 5 décembre 2024 - HRS, concepteur et fabricant français, leader européen des stations de ravitaillement en hydrogène, annonce avoir reçu une commande de la Communauté d'agglomération de l'Albigeois pour une station HRS14[1].

Cette commande s'inscrit dans le cadre du développement par la ville d'Albi et la Communauté d'agglomération de l'Albigeois du projet « Albility Lab », un centre européen dédié aux mobilités décarbonées et en particulier à la mobilité hydrogène. Ce projet vise ainsi à promouvoir la filière hydrogène et à former différentes typologies d'acteurs aux compétences et spécificités de cette dernière, par l'intermédiaire notamment d'un atelier de formation qui permettra de réaliser différents travaux pratiques.

Dans cet écosystème, HRS installera courant 2025, à proximité de l'atelier de formation, une station HRS14 qui aura pour objectif principal de former les futurs exploitants des stations au ravitaillement des différents types de véhicules en conditions réelles. Cette station intègrera des fonctionnalités propres à la dimension pédagogique du projet et HRS proposera également son accompagnement afin d'élaborer le plan de formation associé.

La station déployée permettra de ravitailler en back to back[2] à la fois des véhicules poids lourds et des véhicules légers.

Avec cette nouvelle commande, HRS illustre à nouveau sa capacité à être identifié comme un acteur incontournable de la mobilité hydrogène à l'échelle européenne et à être reconnu pour son offre complète de services. Cette nouvelle implantation permettra notamment à HRS d'être présent au cœur d'un territoire où de nombreux acteurs travaillent depuis longtemps sur les propriétés de l'hydrogène, ouvrant ainsi la voie à de possibles collaborations et de potentiels développements commerciaux futurs.

Mme. Stéphanie GUIRAUD-CHAUMEIL, présidente de la Communauté d'agglomération de l'Albigeois, déclare : « Pour ce projet d'ampleur destiné à promouvoir les mobilités décarbonées, nous avons choisi HRS, qui bénéficie d'une expertise unique en Europe dans le secteur des stations de ravitaillement en hydrogène. Nous avons ainsi l'assurance de bénéficier à la fois du meilleur équipement disponible sur le marché et d'une qualité de formation optimale, qui sera ensuite très utile aux futurs professionnels de la filière hydrogène. »

Hassen Rachedi, fondateur et PDG de HRS, ajoute : « Nous sommes très heureux de contribuer à promouvoir la mobilité hydrogène au sein de ce beau projet de l'Albility Lab, porté par la ville d'Albi et la Communauté d'Agglomération de l'Albigeois ainsi que par différents acteurs qui travaillent eux aussi depuis de longues années sur les propriétés de l'hydrogène. Je ne doute pas qu'être présent au cœur de ce cluster réunissant de nombreuses compétences nous permettra également de renforcer nos échanges avec d'autres spécialistes de la filière et de nouer éventuellement de futures collaborations commerciales. Enfin, nous sommes fiers que HRS apporte sa pierre à l'édifice en contribuant à former de nouveaux acteurs qui seront demain d'excellents ambassadeurs de la mobilité hydrogène. »

À PROPOS DE HRS (Hydrogen Refueling Solutions)

HRS est l'un des leaders mondiaux des stations de ravitaillement en hydrogène de grande capacité. HRS propose une gamme complète et unique de stations modulaires et évolutives, allant de 200 kg/jour jusqu'à 4 tonnes/jour.

Pure player de la conception jusqu'à la mise en service des stations, HRS dispose d'un outil de production industrielle de dernière génération permettant d'assembler jusqu'à 180 stations par an, avec des délais de fabrication de 6 à 12 semaines. Ce site industriel intègre une zone d'essais, unique en Europe, permettant de tester et éprouver la gamme de stations et développer les futurs produits et solutions adressés au marché de la mobilité hydrogène.

HRS propose également une offre complète de service incluant la maintenance avec astreinte 24/7/365. À ce titre, les performances des stations installées en Europe et dans le monde sont suivies en temps réel de la salle de contrôle (« control room ») de pointe.

HRS dispose aujourd'hui d'un parc installé de stations de grande capacité parmi les plus importants du marché avec 23 stations de 200 kg à 1 tonne/jour, soit une capacité cumulée de plus de 6 tonnes/jour. Toutes les bornes des stations sont bi-pression et équipées de pistolets 350 bar, 350 HF, et 700 bar, répondant ainsi à l'ensemble des usages de la mobilité hydrogène.

HRS se distingue par sa discipline économique rigoureuse, offrant une solidité financière pérenne tout en continuant à allouer des ressources substantielles à la R&D, assurant ainsi sa position à la pointe de l'innovation.

Code ISiN : FR0014001PM5 - mnémonique : ALHRS.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site internet www.hydrogen-refueling-solutions.fr

[1] Dénomination commerciale de la station de 200 kg/jour ou jusqu'à 14 kg/heure.

[2] Back to back : enchainement des remplissages de véhicules grâce à un stockage d'hydrogène compressé suffisant.