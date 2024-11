22/11/2024 - 17:45

HRS PUBLIE SA QUATRIEME LETTRE AUX ACTIONNAIRES

Grenoble, le 22 novembre 2024 - HRS , concepteur et fabricant, leader européen de stations de ravitaillement en hydrogène, annonce ce jour la publication de sa troisième lettre aux actionnaires.

Au sommaire de cette édition :

Page 1 : L'édito de Hassen Rachedi, Fondateur et Président-Directeur Général de HRS

Page 2 : La base installée la plus large d'Europe sur les stations grandes capacités

Page 3 : Le déploiement international au centre de la stratégie ambitieuse de développement

Page 4 : Déjà 100 tonnes d'H 2 délivrées par les clients de HRS & Le carnet de l'actionnaire

À PROPOS DE HRS (Hydrogen Refueling Solutions)

HRS est l'un des leaders mondiaux des stations de ravitaillement en hydrogène de grande capacité. HRS propose une gamme complète et unique de stations modulaires et évolutives, allant de 200 kg/jour jusqu'à 4 tonnes/jour.

Pure player de la conception jusqu'à la mise en service des stations, HRS dispose d'un outil de production industrielle de dernière génération permettant d'assembler jusqu'à 180 stations par an, avec des délais de fabrication de 6 à 12 semaines. Ce site industriel intègre une zone d'essais, unique en Europe, permettant de tester et éprouver la gamme de stations et développer les futurs produits et solutions adressés au marché de la mobilité hydrogène.

HRS propose également une offre complète de service incluant la maintenance avec astreinte 24/7/365. À ce titre, les performances des stations installées en Europe et dans le monde sont suivies en temps réel de la salle de contrôle (« control room ») de pointe.

HRS dispose aujourd'hui d'un parc installé de stations de grande capacité parmi les plus importants du marché avec 23 stations de 200 kg à 1 tonne/jour, soit une capacité cumulée de plus de 6 tonnes/jour. Toutes les bornes des stations sont bi-pression et équipées de pistolets 350 bar, 350 HF, et 700 bar, répondant ainsi à l'ensemble des usages de la mobilité hydrogène.

HRS se distingue par sa discipline économique rigoureuse, offrant une solidité financière pérenne tout en continuant à allouer des ressources substantielles à la R&D, assurant ainsi sa position à la pointe de l'innovation.

Code ISiN : FR0014001PM5 - mnémonique : ALHRS.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site internet www.hydrogen-refueling-solutions.fr



