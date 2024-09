11/09/2024 - 18:00

HRS LANCE SON EXPANSION EN ITALIE AVEC UNE PREMIERE COMMANDE D'UNE STATION DE RAVITAILLEMENT HYDROGENE

Grenoble, le 11 septembre 2024 - HRS, concepteur et fabricant français, leader européen des stations de ravitaillement en hydrogène, annonce avoir reçu une commande pour la fourniture et l'installation d'une station hydrogène HRS14[1] en Italie à destination d'un acteur industriel.

La station bi-pression sera installée d'ici fin 2025 sur le site du client et ravitaillera tous types de véhicules fonctionnant à l'hydrogène, qu'il s'agisse de voitures particulières, de camions, de bus, ou même de véhicules industriels, répondant ainsi à une grande variété de besoins en matière de mobilité décarbonée.

Ce projet s'inscrit dans le cadre des programmes de soutien à la transition énergétique, tant européen qu'italien, visant le déploiement rapide des infrastructures hydrogène. Il est soumis à l'obtention de subventions qui seront confirmées d'ici fin novembre 2024, date à laquelle le programme pourra débuter.

Pour atteindre les objectifs de l'Union européenne en matière de décarbonation des transports, l'Italie entend investir 230M€ dans le déploiement des stations hydrogène pour les transports routiers. Au moins 40 stations de ravitaillement hydrogène seront ainsi développées le long des axes majeurs et à proximité des ports et terminaux logistiques à l'horizon 2026 2.

Cette commande marque un premier succès pour HRS en Italie et confirme la capacité de la société à déployer son expertise technologique à travers l'Europe et dans le monde entier. L'Italie fait en effet partie des marchés européens à fort potentiel, ciblé commercialement par HRS, notamment au travers d'un travail de terrain avec son partenaire Simplifhy.

Hassen Rachedi, fondateur et PDG de HRS, commente : « Nous sommes ravis de ce premier succès en Italie qui en appelle d'autres. Nous commençons à récolter les fruits des efforts commerciaux que nous menons localement avec l'appui de partenaires depuis plusieurs mois en Italie. Les ambitions italiennes en matière de développement d'hydrogène vert sont importantes et confirmées et nous sommes convaincus que notre avance technologique reconnue et notre présence locale nous permettra d'être un acteur clé du déploiement des infrastructures d'hydrogène vert dans le pays »

À PROPOS DE HRS (Hydrogen Refueling Solutions)

HRS est l'un des leaders mondiaux des stations de ravitaillement en hydrogène de grande capacité. HRS propose une gamme complète et unique de stations modulaires et évolutives, allant de 200 kg/jour jusqu'à 4 tonnes/jour.

Pure player de la conception jusqu'à la mise en service des stations, HRS dispose d'un outil de production industrielle de dernière génération permettant d'assembler jusqu'à 180 stations par an, avec des délais de fabrication de 6 à 12 semaines. Ce site industriel intègre une zone d'essais, unique en Europe, permettant de tester et éprouver la gamme de stations et développer les futurs produits et solutions adressés au marché de la mobilité hydrogène.

HRS propose également une offre complète de service incluant la maintenance avec astreinte 24/7/365. À ce titre, les performances des stations installées en Europe et dans le monde sont suivies en temps réel de la salle de contrôle (« control room ») de pointe.

HRS dispose aujourd'hui d'un parc installé de stations de grande capacité parmi les plus importants du marché avec 22 stations de 200 kg à 1 tonne/jour, soit une capacité cumulée de plus de 5 tonnes/jour. Toutes les bornes des stations sont bi-pression et équipées de pistolets 350 bars, 350 HF, et 700 bars, répondant ainsi à l'ensemble des usages de la mobilité hydrogène.

HRS se distingue par sa discipline économique rigoureuse, offrant une solidité financière pérenne tout en continuant à allouer des ressources substantielles à la R&D, assurant ainsi sa position à la pointe de l'innovation.

Code ISiN : FR0014001PM5 - mnémonique : ALHRS.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site internet www.hydrogen-refueling-solutions.fr

[1] Dénomination commerciale de la station de 200 kg/jour ou jusqu'à 14 kg/heure

2 Source : Gouvernement Italien