Grenoble, le 18 juin 2024 - HRS, concepteur et fabricant européen de stations de ravitaillement en hydrogène, annonce la première commande d'une station hydrogène HRS14[1] hors d'Europe, à destination d'un développeur de projets en Arabie Saoudite.

Disposant d'un potentiel de production d'énergie renouvelable considérable aussi bien dans l'éolien que dans le solaire, et d'une volonté marquée de se positionner en leaders de la transition énergétique par de nombreux plans de développement nationaux ambitieux, les pays du Moyen-Orient ont démontré lors de la COP28 qu'ils investissaient massivement dans le déploiement d'infrastructures de production d'hydrogène vert.

La mobilité hydrogène jouera un rôle significatif dans la trajectoire de décarbonation de cette région du monde, aussi bien dans les transports publics que privés, représentant des opportunités économiques importantes pour HRS.

La station HRS14, commandée par cet énergéticien national, acteur majeur de la région, ravitaillera une flotte prévisionnelle de 20 bus et des véhicules légers à partir de juillet 2024. Les sociétés entendent communiquer plus amplement après installation de la station au second semestre 2024.

Cette première station vendue hors de l'Europe marque une étape décisive dans la stratégie de HRS dans son développement à l'international sur les zones à fort potentiel, en particulier au Moyen Orient avec de nombreuses opportunités commerciales identifiées dans la région. HRS entend jouer un rôle majeur sur ce marché en plein essor et répondre grâce à sa maitrise technologique et industrielles aux besoins croissants des acteurs de la région.

Hassen Rachedi, PDG et fondateur de HRS a déclaré : « Cette première vente en dehors de l'Europe est une étape cruciale dans notre stratégie de croissance internationale. La commande de notre station HRS par un énergéticien majeur du Moyen-Orient démontre notre capacité à déployer en seulement quelques semaines nos solutions de ravitaillement en hydrogène, même hors d'Europe. Les opportunités commerciales considérables dans cette région, nous laissent entrevoir de prochaines ventes potentielles de stations de plus grande capacité pour soutenir le déploiement de la mobilité hydrogène, en soutien de la transition énergétique. »

[1] Dénomination commerciale de la station de 200 kg/jour ou jusqu'à 14 kg/heure

À PROPOS DE HRS (Hydrogen Refueling Solutions)

HRS est l'un des leaders mondiaux des stations de ravitaillement en hydrogène de grande capacité. HRS propose une gamme complète et unique de stations modulaires et évolutives, allant de 200 kg/jour jusqu'à 4 tonnes/jour.

Pure player de la conception jusqu'à la mise en service des stations, HRS dispose d'un outil de production industrielle de dernière génération permettant d'assembler jusqu'à 180 stations par an, avec des délais de fabrication de 6 à 12 semaines. Ce site industriel intègre une zone d'essais, unique en Europe, permettant de tester et éprouver la gamme de stations et développer les futurs produits et solutions adressés au marché de la mobilité hydrogène.

HRS propose également une offre complète de service incluant la maintenance avec astreinte 24/7/365. A ce titre, les performances des stations installées en Europe et dans le monde sont suivies en temps réel de la salle de contrôle (« control room ») de pointe.

HRS dispose aujourd'hui d'un parc installé de stations de grande capacité parmi les plus importants du marché avec 18 stations de 200 kg/jour, soit une capacité cumulée de près de 4 tonnes/jour. Toutes les bornes des stations sont bi-pression et équipées de pistolets 350 bars, 350 HF, et 700 bars, répondant ainsi à l'ensemble des usages de la mobilité hydrogène.

HRS se distingue par sa discipline économique rigoureuse, offrant une solidité financière pérenne tout en continuant à allouer des ressources substantielles à la R&D, assurant ainsi sa position à la pointe de l'innovation.

Lors de l'exercice 2022/2023, HRS a réalisé un chiffre d'affaires de 30,1 M€ en croissance de +77% et ambitionne de réaliser un chiffre d'affaires de 85 millions d'euros à l'horizon 2026, intégrant des flux de revenus récurrents issus des services associés à la base installée en expansion continue.

Code ISiN : FR0014001PM5 - mnémonique : ALHRS.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site internet www.hydrogen-refueling-solutions.fr

