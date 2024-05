02/05/2024 - 10:30

HRS ANNONCE L'INITIATION DE COUVERTURE

DE SON TITRE PAR EUROLAND CORPORATE

Grenoble, le 2 mai 2024 - HRS , concepteur et fabricant français, leader européen des stations de ravitaillement en hydrogène, a le plaisir d'annoncer l'initiation de la couverture de son titre par Euroland Corporate.

EuroLand Corporate a initié le suivi du titre de HRS avec une étude intitulée : « Une longueur d'avance dans l'hydrogène », dans laquelle EuroLand Corporate fait ressortir une valeur d'équilibre (fair value) de 11,50€ par action, à comparer à un cours de clôture du 30 avril 2023 de 5,08 €.

Cette nouvelle étude vient enrichir le consensus des objectifs de cours dont la moyenne s'établi à date à 12,3€ en incluant Euroland parmi les analystes financiers qui suivent déjà la valeur avec Gilbert Dupont, TP ICAP Midcap, Oddo et Portzamparc.

L'initiation de couverture est disponible sur le site d'EuroLand Corporate, en cliquant ici.

À PROPOS DE HRS

Créé en 2004, Hydrogen-Refueling-Solutions (HRS), anciennement TSM, est un groupe pionnier de la mobilité hydrogène en Europe. Fort d'un savoir-faire et d'une expérience uniques, HRS s'est engagé depuis plus de 10 ans sur la voie de la décarbonation des transports à travers la conception et la fabrication d'une gamme complète de stations de ravitaillement en hydrogène utilisables par tous types de véhicules à pile à combustible et parfaitement adaptées aux besoins d'un marché européen en forte croissance.

Sur son nouveau site de Champagnier, HRS est doté d'une capacité de production en série permettant d'assembler jusqu'à 180 unités par an et en un temps record, pouvant atteindre seulement 8 semaines.

Lors de l'exercice 2022/2023, HRS a réalisé un chiffre d'affaires de 30,1 M€. Au 31 décembre 2023, HRS comptait 142 collaborateurs. Code ISIN : FR0014001PM5 - mnémonique : ALHRS

