03/04/2024 - 08:35

SEVEN COMMANDE À HRS

UNE PREMIÈRE STATION HRS40 DE 1 TONNE/JOUR

DANS LE CADRE DU PROJET CORRIDOR H2 EN OCCITANIE

Grenoble, le 3 avril 2024 - HRS, concepteur et fabricant français, leader européen des stations de ravitaillement en hydrogène, annonce avoir reçu une commande ferme de SEVEN, acteur clé de la transition énergétique pour installer une station de ravitaillement en hydrogène au cœur du territoire tarnais, dans le cadre du projet européen Corridor H2 soutenu par la Banque Européenne d'Investissement (40M€) et la Commission Européenne (14,5M€).

Cette station HRS40 d'une capacité de 1 tonne/jour, sera mise en service dès décembre 2024 et sera intégrée dans la station multi-énergies de Saint-Sulpice-la-Pointe développée par SEVEN, et inaugurée en avril 2022 avec déjà 4 pistes GNC.

Elle s'inscrit dans le projet Corridor H2 lancé en 2021 porté localement par la région Occitanie et le département du Tarn. Ce projet d'envergure européenne vise à développer depuis la Péninsule ibérique et jusqu'au nord de l'Europe la production et de distribution d'hydrogène pour la mobilité, couplée au déploiement de nombreux véhicules lourds à hydrogène. Sur son périmètre occitan, la région a pour objectif de déployer 2 unités de production d'hydrogène vert, 8 stations de distribution d'hydrogène, 40 camions à propulsion H2, 22 unités réfrigérées, 40 remorques frigorifiques et 15 autocars H2 en rétrofit.

Cette première collaboration de station hydrogène sur un projet développé par SEVEN s'inscrit dans le cadre du partenariat signé par les deux entreprises le 28 mars 2024, visant à installer ensemble jusqu'à 5 stations hydrogène d'ici à 2025.

Jean Michel RICHETON, Président du groupe de SEVEN a ajouté : « Porté par une ambition sans précédent, le programme Corridor H2 reflète la détermination de la Région Occitanie à se positionner en pionnière de la transition énergétique, avec l'hydrogène comme pierre angulaire. En pilotant ce projet d'envergure, la Région affirme son leadership et sa capacité exceptionnelle à fédérer des partenaires clés autour d'un objectif commun. Dans cette dynamique, SEVEN, aux côtés du département du Tarn et de Trifyl, s'est engagée à relever un défi de taille : la mise en service, avant la fin de l'année 2024, d'une station hydrogène de grande capacité, capable de délivrer une tonne par jour. Un tel exploit n'aurait pas été envisageable sans l'appui déterminant d'HRS et l'implication de son PDG dynamique et visionnaire, Hassen Rachedi. Grâce à sa capacité à anticiper les besoins de la filière et au soutien de ses équipes, expertes et engagées, nous abordons ce challenge avec sérénité et confiance. »

Hassen Rachedi, Fondateur et Président Directeur Général de HRS ajoute : « Nous sommes extrêmement fiers de participer à ce programme européen novateur aux côtés, d'un spécialiste du développement et de la distribution des nouvelles énergies tel que Seven. Le déploiement de l'ambitieux Corridor H2 porté par la région Occitanie sur son territoire réaffirme son rôle de pionnier en matière de mobilité hydrogène. Notre partenariat signé récemment avec Seven commence ainsi sous les meilleurs auspices avec l'ambition de déployer jusqu'à 5 stations d'ici à 2025. »

À PROPOS DE SEVEN

Le groupe SEVEN fondé en 2017 apporte un savoir-faire unique en maitrisant l'ensemble de la chaine de valeur développant ainsi de nouvelles énergies d'avenir, de la production à l'usage.

Le premier maillon du groupe est son réseau de stations multi-carburants (BioGNC, bioH2 et IRVE) pour le transport routier et maritime.

Economie circulaire, autonomie énergétique, emploi local et énergie renouvelable sont autant de sujets qui animent l'équipe de SEVEN.

Aussi, pour soutenir l'innovation et l'émergence de nouveaux savoir-faire, SEVEN se positionne sur des projets novateurs, notamment avec la technologie VabHYogaz®, permettant de produire de l'hydrogène renouvelable à partir de matière organique.

En parallèle, SEVEN complète sa chaine de valeur au côté de partenaires industriels pour concevoir et développer des solutions de rétrofit clés-en-main à destination de la mobilité lourde.

À PROPOS DE HRS

Créé en 2004, Hydrogen-Refueling-Solutions (HRS), anciennement TSM, est un groupe pionnier de la mobilité hydrogène en Europe. Fort d'un savoir-faire et d'une expérience uniques, HRS s'est engagé depuis plus de 10 ans sur la voie de la décarbonation des transports à travers la conception et la fabrication d'une gamme complète de stations de ravitaillement en hydrogène utilisables par tous types de véhicules à pile à combustible et parfaitement adaptées aux besoins d'un marché européen en forte croissance.

Sur son nouveau site de Champagnier, HRS sera doté d'une capacité de production en série permettant d'assembler jusqu'à 180 unités par an et en un temps record, pouvant atteindre seulement 8 semaines.

Lors de l'exercice 2022/2023, HRS a réalisé un chiffre d'affaires de 30,1 M€. Au 31 décembre 2023, HRS comptait 142 collaborateurs. Code ISIN : FR0014001PM5 - mnémonique : ALHRS

