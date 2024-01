24/01/2024 - 18:00

CHIFFRE D'AFFAIRES SEMESTRIEL 2023/2024

EN CROISSANCE DE +20% À 12,8 M€

350 M€ DE CHIFFRE D'AFFAIRES POTENTIEL LIÉ À 236 STATIONS EN SÉLECTION OU NÉGOCIATION FINALE (+163% EN 6 MOIS)

OBJECTIFS DE CROISSANCE 2023-2026

Nette croissance du chiffre d'affaires semestriel porté par la montée en puissance de la production des stations 1 tonne/jour ;

Démarrage de l'activité de Maintenance sur toutes les stations installées ;

Accélération du développement vers des zones géographiques à fort potentiel ;

Carnet de commandes de 97 M€ ;

Objectifs de croissance décalés d'un an en cohérence avec le marché de l'hydrogène : Chiffre d'affaires 2023/2024 entre 31 M€ et 40 M€ ; Chiffre d'affaires 2024/2025 entre 45 M€ et 60 M€ ; Chiffre d'affaires 2025/2026 d'environ 85 M€.



Grenoble, le 24 janvier 2024 - HRS , concepteur et fabricant français, leader européen des stations de ravitaillement en hydrogène, présente son chiffre d'affaires du 1er semestre de l'exercice 2023/2024 (période du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2023).

En k€ S1 2022/2023 S1 2023/2024 Variation Chiffre d'affaires (non audités) 10 720 12 835 +20% Dont Stations hydrogène 9 233 10 913 +18% Dont Tuyauterie industrielle et autres 1 497 1 922 +28%

Hassen Rachedi, fondateur et PDG de HRS : « Nous avons poursuivi notre croissance lors du premier semestre avec une progression de 20% de notre chiffre d'affaires démontrant notre dynamisme. Cette performance aurait pu être encore meilleure sans les discussions plus longues que prévu, dues aux quantités importantes de stations en cours de négociations sur des projets d'infrastructures hydrogène, avec pour conséquence un différé à court terme du rythme des commandes, notamment de nos contrats-cadres. Les projets ne sont cependant pas remis en cause et la demande reste forte, avec plusieurs projets comprenant des centaines de stations potentielles à moyen terme en Europe. Pour tenir compte de la vitesse des négociations, nous décalons par prudence nos objectifs d'un an et nous accélérons stratégiquement notre développement à l'international vers des zones à fort potentiel au Moyen-Orient et en Amérique du Nord. Les nombreuses discussions que nous avons récemment initiées sont porteuses d'opportunités importantes et pourraient se concrétiser rapidement. Nous commençons également à développer des revenus récurrents avec la signature de premiers contrats de maintenance lors de cet exercice. Notre avance technologique, notre base installée parmi les plus importantes en Europe et notre outil industriel performant nous placent en excellente position sur le marché et nous sommes très confiants sur la poursuite de notre développement créateur de valeur. »

FAITS MARQUANTS DU PREMIER SEMESTRE 2023/2024

HRS leader européen des stations hydrogène

HRS dispose aujourd'hui d'une des bases installées les plus importantes avec 12 stations opérationnelles en 30 mois, soit en moyenne une station installée environ toutes les 10 semaines. Au cours du semestre, HRS a installé et mise en route les sites de Bercy pour Hype et un site en Angleterre pour Plug Power.

Début des contrats de maintenance

HRS a démarré à date 11 contrats de maintenance sur ses sites installés. Ces revenus récurrents permettront un apport de chiffre d'affaires significatif à moyen terme.

Nouveau site de production HRS pleinement opérationnel

Après le déménagement des ateliers de production en juin 2023, toutes les fonctions support ont rejoint le nouveau site de production de 14 300 m2 situé à Champagnier à l'automne. Ce site de production unique au monde permet à la société de produire ses stations avec une capacité de production portée à au moins 180 stations par an. La zone d'essai est quant à elle opérationnelle avec une station H14 et une station H40 (1 tonne/jour) qui sera en fonctionnement en mars 2024.

Participation à la COP28

HRS était présent avec un stand au cœur de la « Green Zone » de la COP28, dans l'espace dédié aux technologies de la transition énergétique, à l'innovation et à la décarbonation. HRS a pu nouer des contacts commerciaux importants avec des acteurs internationaux de la décarbonation. À cette occasion, HRS a dévoilé le design des bornes de distribution HRS BY STARCK intégrées aux stations de ravitaillement en hydrogène HRS.

Rapport extra-financier et plan d'action RSE

Le 24 novembre 2023, HRS a publié son premier rapport RSE qui comporte son analyse de double matérialité, son empreinte carbone et un plan d'action sur les deux prochaines années.

Lancement de la HRSchool

Le 11 septembre 2023, HRS a annoncé le lancement de son école de formation interne autour des métiers de l'hydrogène. Ce programme novateur de formation vise à développer à la fois les compétences de ses collaborateurs et des nouveaux arrivants et, plus largement, à contribuer au développement de l'écosystème hydrogène.

CHIFFRE D'AFFAIRES SEMESTRIEL EN CROISSANCE DE 20%

HRS enregistre le chiffre d'affaires le plus élevé de son histoire pour un premier semestre, à 12,8 M€, soit une croissance de +20%, dont 10,9 M€ pour le segment des Stations hydrogène, en croissance de +18%.

En détail, ce chiffre d'affaires intègre :

3,1 M€ issus des 4 stations qui ont été mises en service sur la période, portant à 12 le nombre de stations mises en services depuis l'introduction en Bourse ;

7,8 M€ sont issus des 39 stations en cours de production ou de déploiement, dont 14 stations d'une capacité (HRS40), et des premiers revenus issus des contrats de maintenance.

En parallèle, l'activité historique de Tuyauterie industrielle est également en nette progression à 1,9 M€, grâce aux nouveaux contrats signés récemment.

UN CARNET DE COMMANDES DE PRÈS DE 100 M€

Au cours de cette première moitié d'exercice, HRS a enregistré 4 nouvelles commandes en Europe, dont 2 dans le cadre de son contrat-cadre avec Plug Power et 2 stations d'un client historique.

Au 31 décembre 2023, le carnet de commandes ressort à un niveau élevé de 97 M€, représentant 39 stations à mettre en production entre 2024 et 2027, principalement pour Hype et Engie et un reliquat de 20 M€ sur les stations en cours de production ou de déploiement.

UN PIPELINE COMMERCIAL DE 350 M€ EN ACCÉLÉRATION, SOUTENU PAR DES PROJETS D'AMPLEUR EN EUROPE

Le marché de la mobilité hydrogène continue de se développer sous l'impulsion de grands plans européens transnationaux ainsi que sur de nombreux marchés nationaux. La dynamique mondiale visant à décarboner la mobilité lourde au travers de divers leviers, dont l'hydrogène, implique nécessairement l'essor d'une infrastructure mondiale.

Les objectifs de long terme restent inchangés, HRS constate néanmoins certains décalages en Europe, sur le lancement des projets, du fait notamment des délais inhérents aux financements des projets d'infrastructure et à la complexité des écosystèmes hydrogène.

Par ailleurs, HRS a mis pHYnix en demeure d'honorer l'échéancier de paiement actuellement non respecté, ce que la société n'a toujours pas fait à ce jour. HRS entend faire valoir ses droits et obtenir le plein respect du contrat signé. HRS tiendra le marché informé des évolutions de ce dossier.

En parallèle, les nombreux lancements de véhicules à hydrogène annoncés à court terme vont cependant relancer rapidement le besoin en stations. Au cœur de cette dynamique, HRS continue d'étendre sa présence commerciale en direct ou indirectement afin de capter toutes les opportunités de marché, en privilégiant notamment des accords avec des clients grands comptes.

Le pipeline commercial de HRS, actualisé semestriellement, s'est nettement renforcé. Il est composé de commandes potentielles et projets identifiés au 24 janvier 2024, comprenant 236 stations en sélection « shortlist » ou négociation finale sur des appels d'offres européens pouvant représenter un chiffre d'affaires potentiel de 350 M€ (+217 M€ en 6 mois) avec des livraisons sur la période 2024-2030. Ce montant a augmenté sous l'impulsion de grands comptes européens ayant la volonté de mettre en place d'importants réseaux de mobilité hydrogène et ne comprend pas encore des projets dans les nouvelles zones adressées hors Europe. Ces projets d'ampleur nécessitent naturellement des phases préparatoires approfondies.

DÉVELOPPEMENT CIBLÉ À L'INTERNATIONAL VERS DES ZONES À FORT POTENTIEL

HRS poursuit ainsi le développement de nouveaux relais de croissance vers des zones internationales à forte attractivité :

Au Moyen-Orient, HRS a confirmé lors de la COP 28 le fort potentiel de ce marché en termes de mobilité hydrogène. De nombreux contacts ont été établis et HRS est aujourd'hui en négociation avancée avec un des acteurs majeurs présents dans la zone pour déployer rapidement de premières stations à hydrogène ;

a confirmé lors de la COP 28 le fort potentiel de ce marché en termes de mobilité hydrogène. De nombreux contacts ont été établis et est aujourd'hui en négociation avancée avec un des acteurs majeurs présents dans la zone pour déployer rapidement de premières stations à hydrogène ; L'Amérique du Nord est également une cible prioritaire de développement commercial, avec des besoins en stations estimés à 1 000 stations à horizon 2025 et près de 4 300 en 2030[1]. HRS est aujourd'hui en discussion avec des partenaires locaux pour devenir fournisseur de projets d'ampleur de mobilité hydrogène ;

est aujourd'hui en discussion avec des partenaires locaux pour devenir fournisseur de projets d'ampleur de mobilité hydrogène ; En Chine, HRS poursuit ses études de marché et ses contacts locaux afin d'estimer le potentiel local de développement avant d'engager des ressources supplémentaires.

AJUSTEMENT DU CALENDRIER DES AMBITIONS DE HRS

HRS confirme son potentiel de croissance à moyen terme, en tenant compte de la vitesse actuelle de développement des infrastructures. De manière prudente, HRS révise ses objectifs par un décalage d'un an :

L'atteinte d'un chiffre d'affaires compris entre 45 M€ et 60 M€ avec un EBITDA courant positif sur l'exercice clos le 30 juin 2025 ;

L'atteinte d'un chiffre d'affaires de 85 M€ et une marge d'EBIT courant d'environ 20% sur l'exercice clos le 30 juin 2026.



Pour l'exercice en cours qui sera clos le 30 juin 2024, HRS vise désormais un chiffre d'affaires compris entre 31 M€ et 40 M€. En outre, HRS continue le travail de remontée de sa marge brute et sur sa discipline financière.

HRS continue de porter un projet ambitieux avec un ancrage industriel solide, une trésorerie importante et le soutien de nombreux partenaires commerciaux. Son développement s'appuie sur une expertise unique en Europe où les mesures concrètes en faveur de la décarbonation des usages vont permettre d'imposer les infrastructures de mobilité hydrogène comme un élément clé de la transition écologique. De plus, la concentration du développement commercial vers les grands comptes et les zones géographiques les plus dynamiques devraient permettre de concrétiser prochainement des discussions en cours.

PROCHAINE PUBLICATION

Résultats semestriels 2023/2024 le 29 avril 2024 après bourse

PROPOS DE HRS

Créé en 2004, Hydrogen-Refueling-Solutions (HRS), anciennement TSM, est un groupe pionnier de la mobilité hydrogène en Europe. Fort d'un savoir-faire et d'une expérience uniques, HRS s'est engagé depuis plus de 10 ans sur la voie de la décarbonation des transports à travers la conception et la fabrication d'une gamme complète de stations de ravitaillement en hydrogène utilisables par tous types de véhicules à pile à combustible et parfaitement adaptées aux besoins d'un marché européen en forte croissance.

Sur son nouveau site de Champagnier, HRS sera doté d'une capacité de production en série permettant d'assembler jusqu'à 180 unités par an et en un temps record, pouvant atteindre seulement 8 semaines.

Lors de l'exercice 2022/2023, HRS a réalisé un chiffre d'affaires de 30,1 M€. Au 30 juin 2023, HRS comptait 128 collaborateurs. Code ISIN : FR0014001PM5 - mnémonique : ALHRS

