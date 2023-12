18/12/2023 - 18:00

NOUVELLE COMMANDE DE STATION DE RAVITAILLEMENT EN HYDROGÈNE POUR LA FRANCE

Grenoble, le 18 décembre 2023 - HRS , concepteur et fabricant européen de stations de ravitaillement en hydrogène, annonce avoir reçu une nouvelle commande pour une station HRS14 de ravitaillement en hydrogène, d'une capacité de 200 kg/jour à 300 kg/jour. La mise en service est prévue en 2024.

HRS assurera la conception, la fourniture et l'installation d'une station transportable qui sera installée en Ile de France en 2024. Cette station sera présentée en marque blanche, selon la demande d'un client historique de HRS.

Ce nouveau succès pour HRS en France conforte la Société dans sa position de leader français des stations de ravitaillement en hydrogène.

Hassen Rachedi, Fondateur et Président-Directeur Général de HRS, a ajouté : "Nous sommes ravis de recevoir cette nouvelle marque de confiance de la part d'un de nos clients historiques. Chez HRS, nous sommes capables de nous adapter à tout type de demandes, de la spécification de nos stations, à la personnalisation de leur environnement. »

À PROPOS DE HRS

Créé en 2004, Hydrogen-Refueling-Solutions (HRS), anciennement TSM, est un groupe pionnier de la mobilité hydrogène en Europe. Fort d'un savoir-faire et d'une expérience uniques, HRS s'est engagé depuis plus de 10 ans sur la voie de la décarbonation des transports à travers la conception et la fabrication d'une gamme complète de stations de ravitaillement en hydrogène utilisables par tous types de véhicules à pile à combustible et parfaitement adaptées aux besoins d'un marché européen en forte croissance.

Sur son nouveau site de Champagnier, HRS sera doté d'une capacité de production en série permettant d'assembler jusqu'à 180 unités par an et en un temps record, pouvant atteindre seulement 8 semaines.

Lors de l'exercice 2022/2023, HRS a réalisé un chiffre d'affaires de 30,1 M€. Au 30 juin 2023, HRS comptait 128 collaborateurs. Code ISIN : FR0014001PM5 - mnémonique : ALHRS

