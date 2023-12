14/12/2023 - 18:00

HRS PRÉSENT AU CES LAS VEGAS 2024 AVEC LA RÉGION AUVERGNE-RHO?NE-ALPES

Grenoble, le 14 décembre 2023 - HRS , concepteur et fabricant, leader européen des stations de ravitaillement en hydrogène, annonce sa participation au Consumer Electronic Show Las Vegas (CES) qui se tiendra du 09 au 12 janvier 2024, le plus grand salon international dédié à l'innovation technologique.

Le CES est l'événement majeur du secteur de l'électronique et des innovations technologiques. Chaque année, cet événement phare attire plus 4 000 entreprises, 140 000 visiteurs et génère un volume d'affaires impressionnant de plusieurs centaines de milliards de dollars. Il est le lieu idéal pour présenter des innovations, notamment dans la mobilité de demain, et rencontrer des acteurs clés du secteur technologique. Depuis plusieurs années, le salon est également un point central de la promotion des plus grandes avancées en faveur de la décarbonation et de l'engagement vers un monde plus durable.

Plaçant l'innovation au cœur de sa stratégie de développement de la mobilité hydrogène, HRS a été retenu par la Région Auvergne-Rho?ne-Alpes pour présenter ses solutions innovantes lors du CES 2024, au sein d'une délégation d'entreprises technologiques de son territoire. La Région va ainsi investir un pavillon régional dédié de près de 300 m² au cœur de l'Eureka Park, accueillant 38 entreprises.

Dans ce cadre, Minalogic (le pôle de compétitivité de la transformation numérique en Auvergne-Rho?ne-Alpes) et la Région Auvergne-Rho?ne-Alpes tiendront également une conférence de presse de présentation le lundi 18 décembre 2023 à 11h30 à l'Hôtel de Région de Lyon, en présence de HRS.

Hassen Rachedi, Fondateur et Président-Directeur Général de HRS, ajoute : « HRS est honoré de représenter l'innovation de la région Auvergne-Rho?ne-Alpes au CES Las Vegas 2024. Grâce au soutien précieux de notre Région, nous sommes impatients de présenter nos solutions novatrices au cœur de l'Eureka Park. Ensemble, façonnons un avenir plus propre et plus intelligent pour la mobilité hydrogène. »



Emplacement HRS au CES 2024 : Venetian Expo, Hall G — Booth 60711.32 — Eureka Park

PROPOS DE HRS

Créé en 2004, Hydrogen-Refueling-Solutions (HRS), anciennement TSM, est un groupe pionnier de la mobilité hydrogène en Europe. Fort d'un savoir-faire et d'une expérience uniques, HRS s'est engagé depuis plus de 10 ans sur la voie de la décarbonation des transports à travers la conception et la fabrication d'une gamme complète de stations de ravitaillement en hydrogène utilisables par tous types de véhicules à pile à combustible et parfaitement adaptées aux besoins d'un marché européen en forte croissance.

Sur son nouveau site de Champagnier, HRS sera doté d'une capacité de production en série permettant d'assembler jusqu'à 180 unités par an et en un temps record, pouvant atteindre seulement 8 semaines.

Lors de l'exercice 2022/2023, HRS a réalisé un chiffre d'affaires de 30,1 M€. Au 30 juin 2023, HRS comptait 128 collaborateurs. Code ISIN : FR0014001PM5 - mnémonique : ALHRS

