01/12/2023 - 08:00

HRS A DÉVOILÉ SA NOUVELLE BORNE DE DISTRIBUTION

CONÇUE EN COLLABORATION AVEC LE CRÉATEUR PHILIPPE STARCK

LORS DE LA COP28 DE DUBAÏ

DUBAÏ, LE 1ER DÉCEMBRE 2023

HRS, concepteur et fabricant européen de stations de ravitaillement en hydrogène, dévoile le design de sa borne de distribution HRS by Starck, lors de l'ouverture de la COP28, qui se tient du 30 novembre au 12 décembre 2023 à Dubaï. Les premières bornes seront installées dès 2024, aussi bien pour des stations HRS14 (200kg/jour), que pour des HRS40 (1 tonne/jour).

« L'hydrogène est propre ; c'est un rien, un éther. Il est évident que les stations de ravitaillement en hydrogène HRS BY STARCK devaient être dématérialisées. Pas de style ou de design, pour un objet qui a déjà disparu comme tout ce qui existe d'intelligent. Cette station qui alimentera le futur est quasiment invisible : une boite en acier inoxydable poli, un miroir avec une fenêtre par laquelle nous voyons que l'intérieur est presque vide, quelques effets optiques étranges -appelés dichroïques- qui font changer de couleur ce rien que nous ne pouvons pas voir.

HRS BY STARCK est l'élégance et l'intelligence énergétique au service de l'hydrogène qui est le minimum qui donne le maximum, au service de l'humain et du futur. » Philippe Starck

Voir le témoignage vidéo ici

En tant qu'acteur européen majeur du déploiement de l'infrastructure hydrogène pour la mobilité qui permettra à terme de réduire significativement les émissions des carburants fossiles, HRS est présent avec un stand au cœur de la « Green Zone » de la COP28, dans l'espace dédié aux technologies de la transition énergétique, à l'innovation et à la décarbonation.

À PROPOS DE HRS

Créé en 2004, Hydrogen-Refueling-Solutions (HRS), anciennement TSM, est un groupe pionnier de la mobilité hydrogène en Europe. Fort d'un savoir-faire et d'une expérience uniques, HRS s'est engagé depuis plus de 10 ans sur la voie de la décarbonation des transports à travers la conception et la fabrication d'une gamme complète de stations de ravitaillement en hydrogène utilisables par tous types de véhicules à pile à combustible et parfaitement adaptées aux besoins d'un marché européen en forte croissance.

Sur son nouveau site de Champagnier, HRS sera doté d'une capacité de production en série permettant d'assembler jusqu'à 180 unités par an et en un temps record, pouvant atteindre seulement 8 semaines.

Lors de l'exercice 2022/2023, HRS a réalisé un chiffre d'affaires de 30,1 M€. Au 30 juin 2023, HRS comptait 135 collaborateurs. Code ISIN : FR0014001PM5 - mnémonique : ALHRS

CONTACTS

Relations investisseurs

ACTUS finance & communication

Grégoire SAINT-MARC

hrs@actus.fr

Tel. 01 53 67 36 94 Relations presse Financière

ACTUS finance & communication

Anne Catherine BONJOUR

hrs-presse@actus.fr

Tel. 01 53 67 36 93 Relations presse corporate

ACTUS finance & communication

Anne-Charlotte DUDICOURT

hrs-presse@actus.fr

Tél. : 01 53 67 36 32

À PROPOS DE STARCK

Philippe Starck, créateur à la notoriété internationale et à l'inventivité protéiforme, s'est toujours concentré sur l'essentiel, sa vision : que la création, quelle que soit la forme qu'elle prenne, rende la vie meilleure au plus grand nombre. Il est à ce titre l'un des pionniers et l'une des figures centrales du concept de « design démocratique ».

En déployant son œuvre prolifique dans tous les domaines, produits de notre quotidien (presse-agrumes, mobilier, vélo électrique ou éolienne individuelle), architecture (hôtels, restaurants aspirant à être des lieux stimulants), ingénierie navale et spatiale (méga yachts, capsule d'habitation spatiale), il n'a cessé de repousser les limites et les critères du design, devenant l'un des créateurs les plus visionnaires et reconnus de la scène internationale contemporaine.

www.starck.com / Facebook @StarckOfficial / Instagram @Starck