12/07/2023 - 08:00

HRS S'IMPLANTE EN ESPAGNE :

OUVERTURE DE SA PREMIÈRE FILIALE INTERNATIONALE

ET SIGNATURE D'UN PARTENARIAT LOCAL

9 stations de ravitaillement en hydrogène déjà commandées pour la péninsule ibérique ;

Signature d'un protocole d'accord avec l'entreprise espagnole H2 Biotech pour le développement de projets de mobilité et l'approvisionnement en hydrogène vert.

Grenoble, le 12 juillet 2023 - HRS, concepteur et fabricant européen de stations de ravitaillement en hydrogène, annonce l'inauguration de sa nouvelle filiale en Espagne, la première de l'entreprise française à international.

Avec ce nouveau bureau, HRS entend accélérer le déploiement de ses stations de ravitaillement en hydrogène dans la péninsule ibérique où la société a déjà vendu 9 stations de ravitaillement en hydrogène, dont 8 pour pHYnix, un producteur européen indépendant d'hydrogène vert et de services associés (voir le communiqué de presse du 19 janvier 2023), et 1 pour Plug Power (voir le communiqué de presse du 20 avril 2023).

"L'Espagne présente de nombreux avantages pour l'installation de stations d'hydrogène. Elle dispose à la fois d'une grande capacité de production d'hydrogène vert à des coûts compétitifs et d'une grande connaissance technique des acteurs locaux. Tout cela représente pour HRS une opportunité importante d'étendre sa présence en Europe en lien direct avec notre stratégie d'internationalisation. Nous y avons d'ailleurs déjà l'un de nos plus importants clients, pHYnix avec 9 stations commandées en 2023", déclare Hassen Rachedi, Fondateur et PDG de HRS.

Pour HRS, qui a déjà commencé ses opérations commerciales à distance en 2022, l'ouverture d'une filiale locale marque une nouvelle étape dans son engagement dans la péninsule ibérique et en particulier en l'Espagne. Selon la feuille de route gouvernementale sur l'hydrogène vert d'octobre 2020, l'Espagne aura besoin de plus de 150 stations d'hydrogène d'ici 2030. Avec l'ouverture de cette filiale, HRS contribuera au développement de l'hydrogène, et en particulier de l'hydrogène vert, en tant que carburant dans le pays. " Un de nos objectifs est de ravitailler les véhicules avec 100 % d'hydrogène vert d'ici trois ans, dès sa disponible en Espagne. ", ajoute Olivier Dhez, Directeur Général Délégué et Directeur du Business Development de HRS.

Dans cette optique, HRS vient de signer un protocole d'accord avec la société espagnole H2 Biotech, dans le but de développer des projets communs de mobilité durable basés sur l'hydrogène vert.

HRS a construit 70 stations d'hydrogène à ce jour, et en a implanté à la fois en Europe et aux États-Unis. Avec un revenu annuel total attendu à 29 millions d'euros pour l'exercice se terminant le 30 juin 2023, HRS fabrique des stations d'hydrogène de différentes tailles et capacités, de 300 kg à 1 tonne par jour, adaptées aux véhicules légers et aux chariots élévateurs, jusqu'aux poids lourds qui permettent une utilisation intensive et la recharge simultanée de plusieurs véhicules.

HRS travaille en étroite collaboration avec des fournisseurs locaux pour l'installation et la maintenance de ses stations d'hydrogène. "Notre modèle nous permet d'être plus compétitifs en termes de coûts, tout en stimulant le tissu industriel local autour de l'hydrogène. Cette filiale, dont le développement commercial sera assuré par Thibaud Vincendon, le responsable du Business Development de la zone ibérique et de l'Amérique latine chez HRS, nous permettra d'accélérer l'implantation de nos stations hydrogène dans le sud de l'Europe", explique Olivier Dhez.

À PROPOS DE HRS

Créé en 2004, Hydrogen-Refueling-Solutions (HRS), anciennement TSM, est pionnier de la mobilité hydrogène. Concepteur et fabricant européen des stations de ravitaillement en hydrogène, HRS s'est engagée depuis plus de 10 ans sur la voie de la décarbonation des transports.

Fort d'un savoir-faire et d'une expérience uniques, HRS a développé une gamme complète de stations de ravitaillement en hydrogène utilisables par tous types de véhicules à pile à combustible et parfaitement adaptées aux besoins d'un marché européen en forte croissance. Sur son site de Champ-sur-Drac, HRS est doté d'une capacité de production en série permettant d'assembler jusqu'à 60 unités par an et en un temps record, pouvant atteindre seulement 8 semaines.

Lors de l'exercice 2021/2022, HRS a réalisé un chiffre d'affaires de 17,0 M€. Au 30 juin 2022, HRS comptait 78 collaborateurs. Code ISIN : FR0014001PM5 - mnémonique : ALHRS

