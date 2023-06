01/06/2023 - 18:00

HRS assistera BEYOND AERO dans le développement du premier avion à hydrogène possédant un rayon d'action continental

Grenoble, le 1er juin 2023 - HRS, concepteur et fabricant européen de stations de ravitaillement en hydrogène et Beyond Aero, constructeur aéronautique spécialisé dans le développement de solutions aéronautiques innovantes et durables, annoncent aujourd'hui la signature d'un protocole d'accord visant à partager leurs expertises en vue de développer l'infrastructure hydrogène autour du premier avion "bas carbone" français doté d'une pile à combustible hydrogène, développé par Beyond Aero et d'entamer des négociations en vue d'un accord commercial potentiel entre les sociétés.

Le marché du transport aérien à hydrogène présente un fort potentiel dans l'aviation durable et pourrait représenter 38% de tous les avions d'ici 2050 d'après McKinsey[1]. Grâce à sa capacité à réduire les émissions de CO2, à diminuer les nuisances sonores et à utiliser des sources d'énergie renouvelable, l'hydrogène est de plus en plus considéré comme une alternative prometteuse aux carburants fossiles. De nombreux acteurs du secteur, tels que le constructeur Airbus ou la compagnie aérienne Alaska Airlines, ont notamment investi dans la recherche et le développement pour concevoir ces solutions hydrogène qui seront disponibles dans les prochaines années.

Dans ce contexte, fondée en 2020, Beyond Aero développe le premier avion d'affaires bas carbone (4 à 8 passagers), conçu pour une propulsion à l'hydrogène, avec un premier rayon d'action de 800 miles nautiques (1500 km) qui embarquera plusieurs réservoirs de stockage d'hydrogène, ainsi qu'un système complexe de piles à combustible hybridées et leurs auxiliaires.

Le protocole d'accord, d'une durée initiale de 5 ans, doit permettre de combiner les savoir-faire et expertises des deux sociétés en matière d'aéronautique et d'hydrogène pour identifier les solutions technologiques les plus adaptées au design du ravitaillement par hydrogène de l'avion développé par Beyond Aero, ainsi qu'au stockage nécessaire à la réussite vols « longue distance ».

Eloa Guillotin, fondatrice et CEO de Beyond Aero a déclaré : « La transition vers l'aviation électrique est inévitable et cruciale pour la décarbonation du secteur aérien. En tant qu'acteurs engagés, nous sommes fiers de fédérer l'ensemble de la filière hydrogène, une technologie clé qui ouvre de nouvelles perspectives. La mise en place des premières stations hydrogène sur les aéroports est une étape essentielle pour concrétiser cette vision et accélérer la transition vers un avenir aérien plus durable. »

Hassen Rachedi, fondateur et PDG de HRS, a déclaré : « Nous sommes fiers d'annoncer la signature de ce protocole d'accord avec Beyond Aero pour aider au développement de solutions hydrogène qui vont révolutionner l'aviation. L'hydrogène joue un rôle clé dans la décarbonation des transports, et nous sommes déterminés à jouer un rôle majeur dans cette transition vers un avenir plus vert, et ce sur l'ensemble des secteurs. En collaboration avec Beyond Aero, reconnue pour sa capacité d'innovation, nous apporterons tout notre savoir-faire dans la technologie hydrogène pour propulser les avions de manière durable, réduisant ainsi les émissions de carbone et préservant notre environnement. Ensemble, nous façonnerons un futur où le ciel sera synonyme de durabilité et d'efficacité énergétique. ».

À PROPOS DE BEYOND AERO

Beyond Aero est une entreprise pionnière dans le domaine de l'aviation hydrogène électrique. Fondée en décembre 2020, Beyond Aero se consacre au développement d'une nouvelle génération d'aéronefs électriques propulsés à l'hydrogène, en commençant par un avion d'affaires.

La société a repensé l'architecture et développé un système de gestion thermique innovant, permettant à six passagers de parcourir jusqu'à 800 NM à travers l'Europe, soit cinq fois plus loin qu'un avion à batterie. Avec des bureaux à Toulouse et Paris, cette start-up compte une équipe de 30 ingénieurs hautement qualifiés, issus de grandes entreprises aéronautiques telles qu'Airbus, Safran et Lilium.

Beyond Aero a confirmé l'intérêt du marché grâce à des lettres d'intention (LOI) totalisant 580 millions de dollars, ainsi que l'intérêt des investisseurs avec une levée de fonds de plus de 10 millions de dollars à ce jour. Récemment, la société a achevé la conception d'un système de propulsion avion de 85 kW - le plus puissant de l'Union européenne - sur son site situé sur l'aéroport de Francazal. Cette technologie représente une avancée significative dans le domaine de l'aviation, offrant une alternative plus écologique et plus efficiente aux avions traditionnels.

À PROPOS DE HRS

Créé en 2004, Hydrogen-Refueling-Solutions (HRS), anciennement TSM, est pionnier de la mobilité hydrogène. Concepteur et fabricant européen des stations de ravitaillement en hydrogène, HRS s'est engagée depuis plus de 10 ans sur la voie de la décarbonation des transports.

Fort d'un savoir-faire et d'une expérience uniques, HRS a développé une gamme complète de stations de ravitaillement en hydrogène utilisables par tous types de véhicules à pile à combustible et parfaitement adaptées aux besoins d'un marché européen en forte croissance. Sur son site de Champ-sur-Drac, HRS est doté d'une capacité de production en série permettant d'assembler jusqu'à 60 unités par an et en un temps record, pouvant atteindre seulement 8 semaines.

Lors de l'exercice 2021/2022, HRS a réalisé un chiffre d'affaires de 17,0 M€. Au 30 juin 2022, HRS comptait 78 collaborateurs. Code ISIN : FR0014001PM5 - mnémonique : ALHRS

