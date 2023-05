11/05/2023 - 18:00

HRS FOURNIT LA PREMIÈRE STATION HYDROGÈNE SPÉCIFIQUE POUR LE RAVITAILLEMENT SIMULTANÉ DE 19 BUS POUR LORIENT AGGLOMÉRATION

Pose de la première pierre de cette station hydrogène pour une mise en service prévue fin 2023

Grenoble, le 11 mai 2023 - HRS , concepteur et fabricant européen de stations de ravitaillement en hydrogène, annonce la pose de la première pierre d'une station de ravitaillement en hydrogène à Lorient, qui avait été commandée en décembre 2022 (cf. Communiqué de presse HRS du 20 décembre 2022).

Lorient Agglomération, troisième agglomération de Bretagne, mène depuis plusieurs années une politique ambitieuse en matière de transition énergétique pour répondre aux enjeux mondiaux de limitation du réchauffement climatique. Forte d'une volonté de décarbonation de ses transports, l'agglomération souhaite accélérer la décarbonation de son territoire et réduire de 78 % ses émissions de gaz à effet de serre du secteur. Ainsi, avec le concours de l'ADEME, de la Région Bretagne et de Morbihan énergies, un projet de déploiement d'un écosystème pour la production et la distribution d'énergie verte dans la région a vu le jour. À l'horizon 2030, l'ensemble de la flotte thermique de bus et bateaux-bus devrait progressivement migrer vers des solutions alternatives bas-carbone dont une partie fonctionnera à l'hydrogène.

Dans ce contexte, HyGO, société constituée d'ENGIE Solutions et de la SEM 56 énergies, leader de la partie mobilité de ce projet, a confié à HRS la fourniture et l'installation d'une station de ravitaillement en hydrogène vert qui devrait être mise en service à l'automne 2023.

Cette station ravitaillera des véhicules en charge rapide et les 19 bus à hydrogène prochainement déployés par Lorient Agglomération simultanément, en charge lente, une première pour une station de grande capacité en France.

La première pierre a été posée sur le site du dépôt de bus le 9 mai 2023, par Fabrice Loher, président de Lorient Agglomération, marquant le lancement des travaux de construction du site de distribution pour le dépôt de bus. Cette station de ravitaillement en hydrogène sera la deuxième du département du Morbihan après celle de Vannes, déjà installée par HRS en 2022, sur le site de Michelin (voir communiqué).

Hassen Rachedi, Fondateur et Président Directeur Général de HRS déclare : « Nous sommes fiers de participer à ce projet ambitieux de Lorient Agglomération, aux côtés d'acteurs de référence du domaine, comme Engie Solutions et la SEM 56 énergies. Cette première étape vers l'installation d'une nouvelle station de distribution d'hydrogène HRS, seulement quelques mois après la commande, démontre à nouveau notre capacité à répondre rapidement à des besoins d'ampleur en matière de mobilité hydrogène. Le ravitaillement simultané de 19 bus constituera une infrastructure unique en France, que nous espérons pouvoir répliquer dès que l'opportunité se représentera. »

À PROPOS DE HRS

Créé en 2004, Hydrogen-Refueling-Solutions (HRS), anciennement TSM, est pionnier de la mobilité hydrogène. Concepteur et fabricant européen des stations de ravitaillement en hydrogène, HRS s'est engagée depuis plus de 10 ans sur la voie de la décarbonation des transports.

Fort d'un savoir-faire et d'une expérience uniques, HRS a développé une gamme complète de stations de ravitaillement en hydrogène utilisables par tous types de véhicules à pile à combustible et parfaitement adaptées aux besoins d'un marché européen en forte croissance. Sur son site de Champ-sur-Drac, HRS est doté d'une capacité de production en série permettant d'assembler jusqu'à 60 unités par an et en un temps record, pouvant atteindre seulement 8 semaines.

Lors de l'exercice 2021/2022, HRS a réalisé un chiffre d'affaires de 17,0 M€. Au 30 juin 2022, HRS comptait 78 collaborateurs. Code ISIN : FR0014001PM5 - mnémonique : ALHRS

CONTACTS