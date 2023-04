27/04/2023 - 18:00

RÉSULTATS SEMESTRIELS 2022/2023

Forte croissance et maîtrise opérationnelle

RELÈVEMENT DE L'OBJECTIF DE CROISSANCE

DU CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL 2022/2023 DE +50% À +70%

Chiffre d'affaires semestriel en croissance de 137% à 10,9 M€

Hausse de l'objectif de chiffre d'affaires 2022/2023 à 29 M€ contre un objectif initial d'au moins 25,5 M€ en lien avec la solide dynamique commerciale :

Carnet de commandes de 109 M€ au 19 janvier 2023

Projets en shortlist ou négociation finale pour un montant total de 92 M€

Pipeline commercial en prospection d'environ 1 Md€

Plan de recrutements en avance de phase

Position de trésorerie et équivalents à 27 M€

Grenoble, le 27 avril 2023 - HRS , concepteur et fabricant européen de stations de ravitaillement en hydrogène, présente ses résultats semestriels pour l'exercice 2022/2023 (période du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023), arrêtés par le Conseil d'administration en date du 27 avril 2023.

Hassen Rachedi, Fondateur et Président-Directeur Général a déclaré : « Nos résultats semestriels 2022/2023 sont le reflet de la trajectoire de croissance dans laquelle nous nous sommes engagés depuis l'introduction en Bourse pour répondre à la demande croissante en stations hydrogène HRS.

Notre dynamique commerciale est illustrée par la forte hausse de notre chiffre d'affaires, déjà visible sur le semestre, mais également de notre carnet de commandes et de notre pipeline commercial. Elle nous permet aujourd'hui de relever notre objectif de CA annuel à 29 M€, soit une croissance attendue de 70%.

Cette performance s'appuie sur la signature depuis le début de l'exercice d'accords majeurs pour le déploiement de stations avec des acteurs de référence comme Engie, pHYnix, Plug Power ou de montée en puissance du partenariat avec HYmpulsion, qui témoignent de la qualité de nos solutions et de notre capacité à produire rapidement et efficacement des stations adaptées aux besoins d'un marché en forte croissance.

Nous continuons de maitriser nos coûts dans cette phase de structuration et de croissance même si notre performance opérationnelle a été impactée de manière ponctuelle par les surcoûts liés au développement et à la mise en production des nouvelles stations 1 tonne/jour. Notre structure financière reste également solide, avec une trésorerie confortable de 27 M€. Nos objectifs 2025 sont naturellement confirmés.

2023 est une année importante pour HRS, marquée par l'inauguration de notre nouveau site de production et R&D, l'un des plus importants sites industriels d'Europe pour la mobilité hydrogène. Nous aurons ainsi toute la capacité nécessaire pour atteindre nos objectifs et soutenir la transition vers une mobilité durable. »

P&L au 31 décembre 2022 présenté en normes IFRS :

En k€ S1 2021/2022 S1 2022/2023 Variation Chiffre d'affaires 4 591 10 897 +6 306 Charges d'exploitation[1] -5 268 -13 890 -8 622 Dont achats consommés -2 347 -8 024 -5 677 Dont charges de personnel -1 877 -3 759 -1 882 Dont charges externes -1 045 -2 108 -1 063 EBITDA[2] -677 -2 993 -2 316 Dotations aux amortissements et provisions -350 -622 - 272 Résultat opérationnel courant (ROC) -1 027 -3 615 -2 588 Résultat financier -17 69 +86 Impôts 242 860 +618 Résultat net -794 -2 684 -1 890

ACCÉLÉRATION DE LA CROISSANCE ET LANCEMENT DE LA PRODUCTION DES PREMIÈRES STATIONS 1 TONNE/JOUR

Ce premier semestre confirme la bonne dynamique d'acquisition de nouvelles commandes de stations hydrogène qui conforte la position de leader de HRS sur son marché. Le chiffre d'affaires semestriel ressort ainsi à 10,9 M€, en croissance de +137%, avec 9,2 M€ pour le segment des Stations hydrogène, en croissance de +141%. Ce chiffre d'affaires est composé de 1,4 M€ issus des 21 stations mises en production lors des deux exercices précédents et de 7,9 M€ issus des 11 stations mises en production lors de cet exercice. En parallèle, l'activité historique de Tuyauterie industrielle ressort en nette progression à 1,7 M€, notamment en lien avec deux nouveaux contrats.

L'EBITDA du premier semestre 2022/2023 s'établit à -2,9 M€, en baisse de 2,3 M€ par rapport aux 6 premiers mois de l'exercice précédent, sous l'effet de trois facteurs sur la période :

Tout d'abord, la forte saisonnalité du chiffre d'affaires entre le premier et le deuxième semestre puisque 2/3 des ventes seront réalisées sur le deuxième semestre ;

Ensuite, les charges de personnel et les autres charges externes ont doublé par rapport au 31 décembre 2021 pour accompagner le développement d'HRS et s'établissent à 5,9 M€. Elles intègrent des charges externes à 2,1 M€ (+1,1 M€, notamment lié aux frais de prestations de services et aux efforts de vente et marketing). Les charges de personnel en hausse de 1,9 M€ ressortent à 3,8 M€ en lien avec la hausse des effectifs (+23 collaborateurs par rapport au 31 décembre 2021) et en cohérence avec la structuration et la forte croissance de la société ;

Enfin, et dans une moindre mesure, la mise en production des premières stations HRS40 (1 tonne/jour) dont la marge brute n'est actuellement pas normative. Les effets de têtes de série de cette nouvelle station seront optimisés dans les mois prochains et devraient permettre d'améliorer la marge brute avec l'augmentation des volumes de ventes des stations H40.

Après dotations nettes aux amortissements et provisions de 0,6 M€, le résultat opérationnel courant (ROC) ressort à -3,6 M€.

Après la prise en compte d'un produit d'impôt de 0,8 M€ et d'un résultat financier de 0,1 M€, le résultat net du premier semestre 2022/2023 s'établit à -2,6 M€, en baisse de 1,9 M€ par rapport à l'exercice précédent.

UNE STRUCTURE FINANCIÈRE SOLIDE POUR POURSUIVRE LA MONTÉE EN PUISSANCE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE DE HRS

Tableau de flux de trésorerie en milliers d'euros 2021/2022 S1 2022/2023 CAF avant coût de l'endettement financier et impôt (1 267?) (2 792) Variation du BFR (10 950?) (1 815) FLUX NET DE TRÉSORERIE OPÉRATIONNEL (I) (12 289?) (4 607) Dont acquisitions nettes d'immobilisations ?(16 211) (6 777) Dont variation nette des placements à court terme - (2 136) FLUX NET DE TRÉSORERIE GÉNÉRÉ PAR L'INVESTISSEMENT (II) (?16 489?) (8 912) Dont variation nette des emprunts ?+5 005 +5 822 FLUX NET DE TRESO. GÉNÉRÉ PAR LES OPE. DE FINANCEMENT (III) +5 010? +5 824 VARIATION DE FLUX TRÉSORERIE (I + II + III) (23 768?) (7 695) TRÉSORERIE : CLÔTURE 34 669 26?974

Les flux de trésorerie opérationnels ressortent à -4,6 M€ au 31 décembre 2022, constitués d'une capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement financier net et impôt de -2,8 M€ ainsi que d'une variation de BFR maitrisée à -1,8 M€, liée à la croissance de l'activité avec la mise en fabrication de 11 nouvelles stations dont les premières H40 (1 tonne/jour). Cette hausse du BFR est cependant inférieure de 50% à celle au 31 décembre 2021 en lien avec, d'une part un rythme accru de conversion des facturations en trésorerie et d'autre part, de l'utilisation des stocks réalisés pour répondre à la forte demande.

En parallèle, les flux d'investissement se sont élevés à 8,9 M€, liés principalement i) au développement de l'outil industriel pour 5,8 M€, principalement pour le nouveau site de production, ii) aux efforts R&D à hauteur de 0,9 M€ et iii) à la baisse de 2,1 M€ de la valorisation des titres détenus de Gaussin et Haffner Energy à la date de clôture du premier semestre au 31 décembre 2022.

Les flux financiers ressortent à +5,8 M€ du fait de la souscription de 6,5 M€ de nouveaux emprunts, dédiés au financement du nouveau site et du remboursement de 0,6 M€ d'emprunts sur la période.

HRS dispose ainsi d'une trésorerie et équivalents de 27,0 M€ au 31 décembre 2022, contre 34,7 M€ au 30 juin 2022 et d'une dette financière brute de 13,3 M€ hors dettes locatives. La trésorerie et équivalents intègre la juste valeur des titres Gaussin et Haffner Energie pour environ 2,9 M€ au 31 décembre 2022.

IMPORTANTE CONQUÊTE COMMERCIALE AU PREMIER SEMESTRE – VISIBILITÉ ACCRUE

Au cours de la première moitié de l'exercice, HRS a signé des accords majeurs de déploiements aussi bien en France qu'en Europe avec Engie et pHYnix, ainsi que trois autres commandes pour un total de 4 stations supplémentaires, dont une à destination d'un dépôt de bus pour une métropole française[3].

Cette dynamique commerciale a mené le carnet de commandes à 109 M€, lors de la publication du chiffre d'affaires semestriel le 19 janvier 2023, constitué de 74 stations à livrer d'ici à 2026, dont 32 déjà mises en production, produites ou en cours de livraison au cours du premier semestre.

Depuis cette actualisation semestrielle, le carnet de commandes s'est accru, en effet HRS a intensifié son partenariat avec Hympulsion dans le cadre du programme ZEV avec la commande de stations de grande capacité, a signé un accord majeur avec Plug Power et a reçu une première commande de Flex'hy, l'une des 8 sociétés composant Green Corp Konnection. Ce portefeuille de stations commandées ou à commander permettra de nourrir la croissance du second semestre 2022/2023 et celle des prochains exercices.

En parallèle, le pipeline commercial de HRS, également actualisé semestriellement, atteint 1 186 M€ de commandes potentielles et projets identifiés au 19 janvier 2023. En détail, il est composé :

de plusieurs stations en sélection ou négociation finale sur des appels d'offres pouvant représenter un chiffre d'affaires potentiel de 92 M€ (-13 M€) avec des livraisons sur la période 2023-2026. Ce montant a diminué du fait du déversement de nombreuses stations dans le carnet de commandes ;

des appels à projets et prospection sur lesquels HRS s'est positionné pour des stations supplémentaires livrables entre 2023 et 2027, représentant un chiffre d'affaires potentiel de plus de 1 094 M€ (+344 M€). Le marché a notamment accéléré sous l'impulsion de grands plans européens transnationaux (Commission européenne) ainsi qu'en Europe du Sud où HRS tisse son réseau commercial (Espagne et Italie).

RÉVISION À LA HAUSSE DE L'OBJECTIF ANNUEL DE CROISSANCE GRÂCE À LA SOLIDE DYNAMIQUE D'ACQUISITION DES NOUVELLES COMMANDES

Cette excellente dynamique commerciale et le planning de production donnent une très bonne visibilité à la société. HRS révise ainsi à la hausse son objectif annuel de croissance et vise dorénavant un chiffre d'affaires de 29 M€ au 30 juin 2023, soit une croissance de 70%, contre précédemment un chiffre d'affaires attendu en croissance d'au minimum 50% (25,5 M€ environ). La saisonnalité sera ainsi à nouveau marquée, comme lors de l'exercice précédent, avec un second semestre qui sera quasiment 2 fois supérieur au premier en termes d'activité.

NETTES AVANCÉES DANS LE CADRE DU PLAN DE DÉVELOPPEMENT DE LA SOCIÉTÉ

HRS poursuit son plan de développement qui vise à être leader européen de la conception et de la fabrication de stations de ravitaillement en hydrogène avec un positionnement privilégié sur la mobilité lourde. HRS poursuit en parallèle son déploiement industriel et commercial notamment sur les axes suivants :

la construction de son nouveau site de production et R&D l'un des plus importants sites industriels d'Europe pour la mobilité hydrogène. Les travaux engagés en 2021 entrent dans la phase de finalisation. La livraison du centre de production est imminente et les bureaux à la fin du premier semestre 2023. Cet espace de 14 300 m², unique en Europe, sur un terrain de 2,6 hectares, permettra de répondre à la forte accélération de la demande en portant la capacité de production à 180 stations par an, d'une zone d'essai unique, d'une station de ravitaillement en hydrogène pour tout type de véhicule et d'une production d'hydrogène vert. Le bâtiment sera également équipé de panneaux solaires sur une surface de 10 000 m². Ce bâtiment sera certifié BREEAM Very Good, une méthode de certification de la performance environnementale et humaine des sites ;

un plan de recrutement intensif pour accompagner la forte croissance de l'activité en France et en Europe. Dans le cadre de son ambitieux plan de recrutement 2021-2025, HRS a quasiment doublé ses effectifs sur l'exercice 2021-2022 intégrant 37 collaborateurs supplémentaires à fin juin 2022. L'entreprise a accéléré la structuration de ses équipes, notamment le bureau d'études et les équipes opérationnelles de Commissioning/SAV-Maintenance. Ce sont actuellement, avec les prestataires, environ 100 personnes qui œuvrent pour le développement de HRS et de nombreux recrutements pour le nouveau site de production sont en cours pour soutenir les projets à venir ;

le déploiement d'une force commerciale en Europe. Le recrutement de deux business developers pour renforcer la force commerciale en France a été réalisé en complément de la force commerciale ibérique, dont l'ouverture des bureaux est imminente et du partenariat en Italie avec Simplifhy. Les recrutements de business developers, sur les zones germanophones et nord-européennes, restent une priorité. De plus, HRS étudie la possibilité de se déployer au Moyen-Orient où des projets de mobilité hydrogène émergent.

En outre, post clôture semestrielle, HRS a conclu des emprunts bancaires pour un total de 3,5 M€ auprès de ses banques partenaires BNPP, Crédit Agricole, Crédit Coopératif, et Société Générale. Ces emprunts sont destinés à financer les investissements des équipements intérieurs de la nouvelle usine et des bâtiments sociaux associés.

Par ailleurs, afin d'accroître sa flexibilité financière, HRS a négocié et continue de négocier des lignes de crédit bilatérales avec ses banques partenaires pour un montant total d'environ 8 M€. Ces financements témoignent de la confiance que portent les banques partenaires envers le modèle d'affaire HRS.

Fort de tous ces éléments et de sa densité commerciale, HRS réaffirme sa confiance dans l'atteinte des objectifs de son plan de déploiement 2021-2025.

HRS confirme à nouveau son ambition d'atteindre 85 M€ de chiffre d'affaires au 30 juin 2025, l'objectif étant d'avoir livré 100 nouvelles stations sur la période 2021-2025. HRS confirme également l'objectif d'atteindre environ 20% de marge opérationnelle courante (résultat opérationnel courant/chiffre d'affaires) au 30 juin 2025.

Prochains rendez-vous de communication financière :

Chiffre d'affaires annuel 2022/2023 le 27 juillet 2023 après bourse

À PROPOS DE HRS

Créé en 2004, Hydrogen-Refueling-Solutions (HRS), anciennement TSM, est pionnier de la mobilité hydrogène. Concepteur et fabricant européen des stations de ravitaillement en hydrogène, HRS s'est engagée depuis plus de 10 ans sur la voie de la décarbonation des transports.

Fort d'un savoir-faire et d'une expérience uniques, HRS a développé une gamme complète de stations de ravitaillement en hydrogène utilisables par tous types de véhicules à pile à combustible et parfaitement adaptées aux besoins d'un marché européen en forte croissance. Sur son site de Champ-sur-Drac, HRS est doté d'une capacité de production en série permettant d'assembler jusqu'à 60 unités par an et en un temps record, pouvant atteindre seulement 8 semaines.

Lors de l'exercice 2021/2022, HRS a réalisé un chiffre d'affaires de 17,0 M€. Au 30 juin 2022, HRS comptait 78 collaborateurs. Code ISIN : FR0014001PM5 - mnémonique : ALHRS

