20/04/2023

Grenoble, le 20 avril 2023 - HRS , concepteur et fabricant, leader européen des stations de ravitaillement en hydrogène, annonce qu'une nouvelle étape a été franchie dans le cadre de sa collaboration avec Plug Power Inc. (NASDAQ : PLUG). HRS a reçu une commande ferme pour une station de ravitaillement en hydrogène HRS14[1] spécifique, qui porte à 5 le nombre de stations commandées par Plug depuis le début de l'année 2023.

Pour soutenir l'ambitieux plan de développement européen de Plug, y compris l'ouverture de nouveaux sites clients de manutention dans les mois à venir, HRS a signé un accord en janvier 2023 pour fournir des stations de ravitaillement en hydrogène au cours des 12 à 24 prochains mois. Dans ce cadre, HRS a développé une station de ravitaillement spécifique compétitive pour alimenter en hydrogène des flottes de chariots élévateurs équipés de la solution de pile à combustible de Plug.

Plug avait passé une première commande ferme de 4 stations spécifiques (cf. communiqué du 1er février 2023), dont 2 seront installées au Royaume-Uni, 1 aux Pays-Bas et 1 en Espagne.

Récemment, HRS a reçu la commande ferme d'une 5ème station de ravitaillement hydrogène spécifique, , qui viendra alimenter en hydrogène un site situé en France.

Cette 5ème commande confirme la collaboration active entre les deux sociétés dans la promotion de la mobilité à l'hydrogène en Europe et ouvre la voie à d'autres développements commerciaux avec Plug pour répondre à ses besoins importants en matière de stations hydrogène.

Hassen Rachedi, Fondateur et Président-Directeur Général de HRS , a déclaré : « Nous nous réjouissons de poursuivre notre collaboration avec Plug Power dans la promotion de la mobilité hydrogène via l'installation de nos solutions dans plusieurs pays européens. Nous partageons en effet une vision commune de l'avenir de la mobilité durable en nous engageant dans la réduction de l'empreinte carbone des entreprises. »

