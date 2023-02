01/02/2023 - 07:50

Grenoble, le 1er février 2023 - HRS , concepteur et fabricant européen de stations de ravitaillement en hydrogène, annonce avoir reçu une commande ferme de Plug Power Inc. (“Plug”) pour 4 stations de ravitaillement en hydrogène spécifiques pour des déploiements européens et avoir signé en une LOI en vue de fournir et installer potentiellement 10 stations de ravitaillement en hydrogène supplémentaires au cours des 12 à 24 prochains mois.

Plug est la première entreprise au monde à avoir développé un marché commercial pour les piles à combustible, avec plus de 60 000 unités actuellement en service, accumulant plus d'un milliard d'heures de fonctionnement. Plug s'est considérablement étendu en Europe au cours des deux dernières années, déployant plusieurs nouveaux sites clients dans le domaine de la manutention. Grâce à ses plans de développement ambitieux, Plug ouvrira plus de nouveaux sites au cours des 12 prochains mois qu'au cours des sept dernières années.

Pour soutenir et piloter le déploiement commercial de Plug, HRS a développé une station de ravitaillement spécifique compétitive pour alimenter en hydrogène des flottes de chariots élévateurs équipés de la solution de pile à combustible de Plug. Cette solution HRS pourra venir s'intégrer dans des offres globales Plug pour les applications de mobilité, de la production à l'utilisation dans des véhicules alimentés à l'hydrogène. Couplée à la solution de pile à combustible GenDrive de Plug, elle aide les grands centres de distribution à accroître leur productivité, à éliminer les salles de stockage de batteries au plomb et à réduire considérablement leur empreinte CO2.

Les stations HRS sont conçues spécifiquement pour la recharge de petits véhicules logistiques et de chariots élévateurs. Elles seront compatibles avec les solutions de distributions d'hydrogène de Plug, adaptées à tout type d'hydrogène. Grâce à la capacité de production éprouvée de HRS et à une organisation industrielle efficace, les premières stations commandées devraient être opérationnelles en 2023.

Cette commande de 4 stations et les 10 stations supplémentaires à venir prévues dans la LOI positionnent HRS comme fournisseur de référence. Cet accord ouvre la voie à d'autres développements commerciaux avec Plug pour répondre à ses besoins importants en matière de stations hydrogène.

Hassen Rachedi, Fondateur et Président Directeur Général de HRS déclare: « Nous sommes très heureux de conclure cet accord commercial de développement avec Plug Power. Notre capacité à concevoir des stations compétitives spécifiques aux besoins de la mobilité hydrogène nous permet aujourd'hui de pénétrer un peu plus ce marché à fort potentiel. En effet, la mobilité décarbonée dans le secteur de la logistique est un levier majeur de transition énergétique. De plus, avec des temps de ravitaillements de quelques minutes pour une autonomie de plusieurs heures, les solutions hydrogène sont parfaitement adaptées aux flottes captives de véhicules légers qui œuvrent dans ces entrepôts.»

Andy Marsh, CEO de Plug Power a ajouté : « Plug est ravi de s'associer à HRS, qui dispose d'un savoir-faire éprouvé pour concevoir et intégrer des solutions de ravitaillement en hydrogène. Ce partenariat va soutenir notre formidable croissance, notamment en Europe, et aider nos clients à s'orienter vers les solutions vertes que Plug propose. »

À PROPOS DE HRS

Créé en 2004, Hydrogen-Refueling-Solutions (HRS), anciennement TSM, est pionnier de la mobilité hydrogène. Concepteur et fabricant européen des stations de ravitaillement en hydrogène, HRS s'est engagée depuis plus de 10 ans sur la voie de la décarbonation des transports.

Fort d'un savoir-faire et d'une expérience uniques, HRS a développé une gamme complète de stations de ravitaillement en hydrogène utilisables par tous types de véhicules à pile à combustible et parfaitement adaptées aux besoins d'un marché européen en forte croissance. Sur son site de Champ-sur-Drac, HRS est doté d'une capacité de production en série permettant d'assembler jusqu'à 60 unités par an et en un temps record, pouvant atteindre seulement 8 semaines.

Lors de l'exercice 2021/2022, HRS a réalisé un chiffre d'affaires de 17,0 M€. Au 30 juin 2022, HRS comptait 78 collaborateurs. Code ISIN : FR0014001PM5 - mnémonique : ALHRS

CONTACTS