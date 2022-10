20/10/2022 - 08:15

MONDIAL DE L'AUTOMOBILE :HRS ANNONCE UNE COLLABORATION AVEC PHILIPPE STARCK

Le 20 octobre 2022 – HRS, le leader européen de la conception et de la fabrication de stations de ravitaillement en hydrogène annonce collaborer avec Philippe Starck, créateur français de renommée internationale et pionnier du design industriel.

Dans la lignée de sa tradition d'excellence technique, HRS et son fondateur, Hassen Rachedi, sont fiers d'annoncer une collaboration avec Philippe Starck, créateur français de renommée internationale et pionnier du design industriel.

Dans les mois à venir, cette collaboration inédite permettra à HRS de proposer de nouvelles stations hydrogène plus à même de répondre aux enjeux croissants de la mobilité décarbonée et de l'harmonie dans la ville du futur.

Avec ce partenariat, HRS entend renforcer l'attractivité de ses solutions en combinant excellence industrielle, technique et esthétique.

Impliqué de longue date dans toutes les formes de mobilité intelligente, Philippe Starck met ici son expertise et son imaginaire au service de l'un des fleurons français des mobilités propres et durables.

À PROPOS DE HRS

Créé en 2004, Hydrogen-Refueling-Solutions (HRS), anciennement TSM, est pionnier de la mobilité hydrogène. Concepteur et fabricant européen des stations de ravitaillement en hydrogène, HRS s'est engagée depuis plus de 10 ans sur la voie de la décarbonation des transports.

Fort d'un savoir-faire et d'une expérience uniques, HRS a développé une gamme complète de stations de ravitaillement en hydrogène utilisables par tous types de véhicules à pile à combustible et parfaitement adaptées aux besoins d'un marché européen en forte croissance. Sur son site de Champ-sur-Drac, HRS est doté d'une capacité de production en série permettant d'assembler jusqu'à 60 unités par an et en un temps record, pouvant atteindre seulement 8 semaines.

Lors de l'exercice 2021/2022, HRS a réalisé un chiffre d'affaires de 17,0 M€. Au 30 juin 2022, HRS comptait 78 collaborateurs. Code ISIN : FR0014001PM5 - mnémonique : ALHRS

CONTACTS