MIROVA RENFORCE SA POSITION D'INVESTISSEUR DE RÉFÉRENCE DE HRS

Grenoble, le 14 septembre 2022 - HRS, concepteur et fabricant, leader européen des stations de ravitaillement en hydrogène, annonce que Mirova(1), l'affilié de Natixis Investment Managers dédié à l'investissement durable, a porté sa participation à 4,18% du capital de la Société.

Mirova est une société de gestion de conviction dont l'objectif est de combiner recherche de création de valeur sur le long terme et développement durable. Elle propose à ses clients des solutions d'investissement à fort impact environnemental et social. Dans ce cadre, les fonds gérés par Mirova développent des stratégies d'investissement soutenant la transition énergétique notamment à travers la construction et la gestion d'infrastructures de production d'énergies renouvelables, de stockage et de mobilité propre en Europe.

Après être devenue actionnaire de HRS à l'occasion de son introduction en Bourse sur le marché Euronext Growth Paris en février 2021, au travers de différents fonds, principalement Mirova Europe Environmental Equity Fund(2) et Insertion Emploi Dynamique(3), Mirova a renforcé sa participation en septembre dernier portant ainsi à plus de 4 % sa part au capital de HRS.

Mirova réaffirme ainsi sa position d'actionnaire institutionnel de référence de HRS.

Suzanne Senellart, gérante de Mirova Europe Environmental Equity Fund, a déclaré : « HRS adresse les enjeux majeurs de décarbonation de la mobilité à long terme et participe à l'émergence d'un écosystème français et européen au cœur de la mobilité hydrogène. Nous partageons la vision stratégique à court et moyen terme du management et, en tant qu'actionnaire de référence, souhaitons accompagner le développement de HRS, dans la durée. »

Hassen Rachedi, fondateur Président-Directeur Général de HRS a déclaré : « Nous nous réjouissons du renforcement de Mirova dans notre capital, en soutien de notre positionnement stratégique et de nos ambitions de développement. Mirova est un investisseur avisé et de référence dans tous les projets de transition énergétique et nous les remercions de leur confiance renouvelée. Nous confirmons nos ambitions de croissance pour faire de HRS l'un des acteurs majeurs européens des stations d'alimentation en hydrogène. »

À PROPOS DE HRS

Créé en 2004, Hydrogen-Refueling-Solutions (HRS), anciennement TSM, est pionnier de la mobilité hydrogène. Concepteur et fabricant européen des stations de ravitaillement en hydrogène, la Société s'est engagée depuis plus de 10 ans sur la voie de la décarbonation des transports.

Fort d'un savoir-faire et d'une expérience uniques, HRS a développé une gamme complète de stations de ravitaillement en hydrogène utilisables par tous types de véhicules à pile à combustible et parfaitement adaptées aux besoins d'un marché européen en forte croissance. Sur son site de Champ-sur-Drac, HRS est doté d'une capacité de production en série permettant d'assembler jusqu'à 60 unités par an et en un temps record, pouvant atteindre seulement 8 semaines.

Lors de l'exercice 2021/2022, la Société a réalisé un chiffre d'affaires de 16,7 M€. Au 30 juin 2022, la société comptait 86 collaborateurs. Code ISIN : FR0014001PM5 - mnémonique : ALHRS

