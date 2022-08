30/08/2022 - 14:00

Grenoble, le 30 août 2022 – HRS, leader européen de la conception et de la fabrication des stations de ravitaillement en hydrogène, rejoint Tenerrdis, le pôle de compétitivité de la transition énergétique en région Auvergne-Rhône-Alpes qui, comme HRS, s'inscrit pleinement dans le développement économique durable des territoires.

Fort de son ancrage local, HRS renforce son implantation dans la région Auvergne-Rhône-Alpes en s'associant au pôle de compétitivité Tenerrdis, dont l'objectif est d'accélérer la transition énergétique en regroupant les principaux acteurs industriels, institutionnels, scientifiques et académiques auralpins, et en les connectant avec les meilleures expertises au niveau national et européen. Depuis sa création en 2005, Tenerrdis a joué un rôle clef dans l'émergence de l'écosystème auralpin de l'hydrogène (qui regroupe plus de 100 acteurs et 80 % de la filière), notamment autour du projet régional de Zero Emission Valley.

Ce choix s'inscrit dans la stratégie de HRS de participation au développement de la deuxième région la plus dynamique de France, et de collaboration avec l'écosystème de la transition énergétique pour placer l'hydrogène au cœur des préoccupations et des transports de demain. HRS entend ainsi contribuer à la création de nouvelles synergies avec les 262 membres du pôle, (dont près de 60 % de startups, TPE et PME innovantes), tout en renforçant son partenariat stratégique avec les pouvoirs publics.

Grâce à la construction d'un nouveau site de production et de recherche à Champagnier (Isère), en plein cœur de la région, l'entreprise s'engage véritablement à donner une nouvelle dimension à la production de stations de ravitaillement en hydrogène avec l'un des sites industriels dédiés à la mobilité hydrogène les plus importants d'Europe.

A l'heure où il devient vital pour les sociétés de décarboner leurs modes de transport, l'enjeu est de réaffirmer la volonté des acteurs industriels et institutionnels d'accompagner le développement de nouvelles mobilités plus durables, en région Auvergne-Rhône-Alpes et bien au-delà.

Hassen Rachedi, Président et Directeur Général de HRS a déclaré : “Je me réjouis de rejoindre Tenerrdis et je suis sûr qu'ensemble nous trouverons des synergies au service de l'excellence technologique. La mobilisation des pouvoirs publics aux côtés des acteurs privés est nécessaire et vitale pour mettre la technologie hydrogène au cœur d'un avenir durable. De l'Union européenne aux collectivités, en passant bien évidemment par l'Etat, l'effort doit être collectif et coordonné pour faire de l'innovation le promoteur d'un modèle de développement durable.”

Adamo Screnci, Directeur Général Délégué de HRS a déclaré : “C'est un véritable plaisir de joindre nos forces au pôle de compétitivité Tenerrdis, qui a notamment permis de faire de la région Auvergne-Rhône-Alpes l'un des centres privilégiés du développement de la filière hydrogène, reconnu en France mais bien au-delà de nos frontières. En jouant son rôle de catalyseur des initiatives, Tenerrdis œuvre en faveur du dynamisme de cet écosystème local en plein essor. Nous partageons cette même vision au service d'une filière hydrogène structurée et performante.”

Séverine Jouanneau Si Larbi, Déléguée Générale de Tenerrdis, a déclaré : “L'arrivée de HRS dans notre écosystème est une très bonne nouvelle ! HRS rejoint un pool de partenaires industriels et de recherche qui joue déjà un rôle clef dans la structuration de la filière hydrogène française et qui est en pointe notamment dans les applications mobilité. Projets collaboratifs pour continuer à innover autour de la mobilité, dynamique d'industrialisation, ancrage et déploiement au niveau local ou encore développement des compétences, je suis persuadée que les échanges seront nombreux et productifs entre cette pépite de l'hydrogène français et l'ensemble de l'écosystème.”

Créé en 2004, Hydrogen-Refueling-Solutions (HRS), anciennement TSM, est pionnier de la mobilité hydrogène. Concepteur et fabricant européen des stations de ravitaillement en hydrogène, la Société s'est engagée depuis plus de 10 ans sur la voie de la décarbonation des transports.

Fort d'un savoir-faire et d'une expérience uniques, HRS a développé une gamme complète de stations de ravitaillement en hydrogène utilisables par tous types de véhicules à pile à combustible et parfaitement adaptées aux besoins d'un marché européen en forte croissance. Sur son site de Champ-sur-Drac, HRS est doté d'une capacité de production en série permettant d'assembler jusqu'à 60 unités par an et en un temps record, pouvant atteindre seulement 8 semaines.

Lors de l'exercice 2021/2022, la Société a réalisé un chiffre d'affaires de 16,7 M€. Au 30 juin 2022, la société comptait 86 collaborateurs. Code ISIN : FR0014001PM5 - mnémonique : ALHRS

Créé en 2005, le pôle de compétitivité Tenerrdis Auvergne-Rhône-Alpes a pour mission de favoriser la croissance d'activité durable et la création d'emplois pérennes dans les filières des nouvelles technologies de l'énergie. Nous regroupons 262 adhérents à fin 2021, et mobilisons l'ensemble des acteurs (entreprises, organismes de recherche et d'enseignement, collectivités…) pour faire émerger, développer et promouvoir des solutions innovantes pour un monde bas carbone.

