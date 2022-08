01/08/2022 - 07:30

LA DIRECTION DE HRS SE RENFORCE AVEC LA NOMINATION DE KADER HIDRA AU POSTE DE DIRECTEUR FINANCIER

Grenoble, le 1 août 2022 - HRS , concepteur et fabricant, leader européen des stations de ravitaillement en hydrogène, annonce aujourd'hui la nomination de Kader Hidra, en qualité de Directeur Financier de HRS.

Kader Hidra rejoint HRS après avoir passé plus de 15 ans dans des fonctions financières et de directions diverses dans les secteurs de l'innovation de la transition écologique. Avant d'intégrer HRS, Kader Hidra était depuis 2020 le Directeur Financier de Carbios, société spécialiste du recyclage enzymatique du plastique PET, cotée sur le marché Euronext Growth Paris. Il a aussi occupé pendant 8 ans plusieurs postes de direction au sein du groupe EDF dont celui de CEO de Citégestion, start-up digitale filiale d'EDF dédiée à la Smart City, et celui de Directeur des Relations Investisseurs & Marchés du groupe. Par ailleurs, Kader Hidra possède une expérience de 5 années en banques d'affaires à Londres, chez Morgan Stanley et Berenberg Bank, où il a pu acquérir une expérience dans le domaine des « Cleantech » lors d'introductions en bourse de sociétés d'énergies renouvelables.

En tant que Directeur Financier de HRS, Kader Hidra aura un rôle clé dans la structuration du développement de la Société et la gestion de la forte croissance de ses activités de stations de ravitaillement en hydrogène. Au service des opérations, de la stratégie et des performances de HRS, Kader Hidra dirigera le pôle financier de HRS en apportant toute son expertise sur les marchés financiers, la communication financière et le contrôle financier avec une excellence managériale acquise au sein de grands groupes internationaux et de sociétés innovantes.

Kader Hidra est ingénieur diplômé de l'institut National Polytechnique de Grenoble et titulaire d'un MBA de l'Université de Duke-Fuqua (Caroline du Nord, États-Unis).

Kader Hidra, Directeur Financier de HRS déclare : « Je suis fier d'intégrer l'équipe de HRS à un moment clé de la vie de l'entreprise dans un contexte d'accélération du marché de la mobilité hydrogène comme le prouve la forte croissance du chiffre d'affaires de HRS publié en juillet 2022. J'entends apporter mes compétences et toute ma détermination en participant activement au développement et à l'amélioration des performances financières au service de ce leader européen des stations hydrogène. Ma contribution au développement de HRS s'inscrit dans le sillage du succès de son IPO il y a 18 mois qui atteste l'intérêt grandissant des investisseurs pour les technologies innovantes et durables de la mobilité décarbonée. »

Hassen Rachedi, Fondateur et Président Directeur Général de HRS ajoute : « Nous sommes ravis d'accueillir Kader Hidra dans nos équipes, qui sera, j'en suis persuadé, un élément clé de la réussite de notre plan de développement 2025 annoncé lors de l'IPO et du déploiement de notre stratégie à plus long terme. Sa nomination s'inscrit dans la poursuite de la structuration de notre société qui connaît une croissance rapide avec des perspectives de marché très prometteuses, annonçant un renforcement de cette dynamique. Par son expertise et son dynamisme, Kader va directement contribuer à l'essor de HRS et de la mobilité hydrogène ».

À PROPOS DE HRS

Créé en 2004, Hydrogen-Refueling-Solutions (HRS), anciennement TSM, est pionnier de la mobilité hydrogène. Concepteur et fabricant européen des stations de ravitaillement en hydrogène, la Société s'est engagée depuis plus de 10 ans sur la voie de la décarbonation des transports.

Fort d'un savoir-faire et d'une expérience uniques, HRS a développé une gamme complète de stations de ravitaillement en hydrogène utilisables par tous types de véhicules à pile à combustible et parfaitement adaptées aux besoins d'un marché européen en forte croissance. Sur son site de Champ-sur-Drac, HRS est doté d'une capacité de production en série permettant d'assembler jusqu'à 60 unités par an et en un temps record, pouvant atteindre seulement 8 semaines.

Lors de l'exercice 2021/2022, la Société a réalisé un chiffre d'affaires de 16,7 M€. Au 30 juin 2022, la société comptait 86 collaborateurs. Code ISIN : FR0014001PM5 - mnémonique : ALHRS

