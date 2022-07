21/07/2022 - 18:30

CHIFFRE D'AFFAIRES 2021/2022 :

16,7 M€ EN HAUSSE DE +60%

ACCÉLÉRATION DU MARCHÉ AVEC UN PIPELINE DE PROJETS POTENTIELS EN FORTE AUGMENTATION À 844 M€ (+581%)

Signature de nouvelles commandes pour 52 stations au cours de l'exercice dans le cadre notamment de partenariats d'envergure avec des acteurs majeurs du secteur.

Carnet de commandes de 60 M€

Grenoble, le 21 juillet 2022 - HRS , concepteur et fabricant, leader européen des stations de ravitaillement en hydrogène, présente son chiffre d'affaires de l'exercice 2021/2022 (période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022).

En k€ 2020/2021 S1 2021/2022 S2 2021/2022 2021/2022 Variation annuelle Chiffre d'affaires (non audités) 10 488 4 569 12 172 16 741 +60% Dont Stations hydrogène* 8 327 3 824 11 030 14 854 +78% Dont Tuyauterie industrielle et autres 2 161 745 1 142 1 887 -13%

* Reconnaissance du chiffre d'affaires à l'avancement

POURSUITE DU SUCCÈS COMMERCIAL DES STATIONS HYDROGÈNE NOUVELLE GÉNÉRATION

Cet exercice a confirmé le changement de dimension de HRS, illustré par la nette accélération du développement commercial soutenu par un marché dynamique, qui permet au chiffre d'affaires annuel total de ressortir à 16,7 M€, en croissance de +60%, dont 14,8 M€ pour le segment des Stations hydrogène, en croissance de +78%. En effet, HRS a été retenu cette année pour concevoir et fabriquer 52 stations hydrogène nouvelle génération, dont les premières stations 1 tonne/jour, dans le cadre de grands contrats de partenariats structurants pour le développement d'infrastructures visant à déployer la mobilité hydrogène. Les principaux clients du Groupe sont aujourd'hui : Hype, TotalEnergies, Engie Solutions, Hympulsion, Hopium, Gaussin, Plug Power, Hygo, Haffner Energy et le Sydev.

En détail, HRS a démarré au cours de cet exercice la production et la livraison des premières stations qui ont contribué au chiffre d'affaires 2021/2022 à hauteur de 13,2 M€. Ce montant s'ajoute au chiffre d'affaires de 1,6 M€ issu de la fabrication sur la période des stations commandées lors de l'exercice précédent. Cette performance, proche de l'ambition de doublement du chiffre d'affaires des stations hydrogène par rapport au chiffre d'affaires 2020/2021, confirme tout le potentiel de croissance de HRS d'autant que certains projets initialement prévus sur l'exercice ont été décalés. C'est le cas notamment de deux stations 200 kg/jour fabriquées, pour lesquelles une lettre d'intention a été reçue, qui auraient dû contribuer à hauteur de 1,7 M€ sur l'exercice, ce qui aurait ainsi permis d'atteindre l'ambition annoncée, et qui ont été basculées sur le prochain exercice.

En parallèle, l'activité historique de Tuyauterie industrielle est en léger recul comme attendu à 1,9 M€, du fait de la concentration des moyens opérationnels sur l'activité Stations hydrogène.

PLAN DE DÉPLOIEMENT COMMERCIAL 2021-2025 EN LIGNE ET CHANGEMENT DE DIMENSION DU MARCHÉ VERS DES DÉPLOIEMENTS MASSIFS

Déjà 61 stations signées sur les 100 de l'objectif 2025

Les nouveaux partenariats et projets s'inscrivent parfaitement dans la continuité du plan de développement ambitieux de HRS, présenté lors de l'introduction en Bourse, qui vise le déploiement de 100 stations sur la période 2021-2025. Le Groupe dispose ainsi d'ores et déjà au travers des contrats signés, d'un potentiel de stations à déployer ou déjà déployées de 61 stations, 17 mois seulement après son introduction en bourse.

Ce chiffre de 61 stations ne comprend pas la finalisation prochaine d'un accord de partenariat commercial, industriel et technique avec Engie Solutions concernant 15 projets de mobilité H 2 .

Dans ce cadre, la prise de commandes sur l'exercice 2021/2022 s'élève à 72,6 M€, ce qui porte à 83,3 M€ le total de prises de commandes depuis l'introduction en Bourse en février 2021. Ainsi, après déduction du chiffre d'affaires déjà reconnu sur les deux derniers exercices, le carnet de commandes s'élève à 60,1 M€ au 30 juin 2022, à reconnaitre en chiffre d'affaires entre 2022 et 2026.

De nouveaux plans de développement européens, illustrés par une multiplication des appels d'offres d'ampleur, qui font changer d'échelle le marché de la mobilité hydrogène

La Commission Européenne a récemment annoncé l'initiative "IPCEI Hy2Tech" qui vise à supporter plus de 40 projets dans 15 États membres, pour accélérer le déploiement massif de l'hydrogène vert. Ce financement public pourrait atteindre 5,4 Md€. Bruxelles estime que ces aides publiques nationales pourraient permettre de générer 8,8 milliards d'euros d'investissement supplémentaire.

Le ministère des transports italien a également annoncé, le 30 juin dernier, un plan national de plus de 530 M€ d'investissement pour la construction d'un réseau de 40 stations de ravitaillement en hydrogène sur le réseau routier[1] et le développement de 10 stations pour la filière hydrogène dans le transport ferroviaire.

En Espagne, ce sont près de 4,4 Md€ qui ont été annoncés pour un plan de déploiement de 150 stations hydrogène d'ici à 2030. Un premier appel à projets pour 150 millions d'euros a été lancé en 2022, avec un dépôt des offres en mai et une réponse des services de l'État attendue pour septembre.

En conséquence, directe et indirecte, HRS observe une très nette accélération de la dynamique de développement d'infrastructure de la mobilité hydrogène avec de nombreux projets d'envergure identifiés dans toute l'Europe.

Ces nouveaux projets intègrent en effet un grand nombre de stations, pouvant dépasser la centaine d'unités, avec de plus grandes capacités, pour commencer à adresser la mobilité hydrogène des véhicules les plus lourds.

Un changement d'échelle qui s'illustre par un pipeline commercial multiplié par plus de 6

HRS s'est positionné sur une partie importante de ses projets, fort de son expertise, ce qui porte à 844 M€ le pipeline de projets identifiés soit une multiplication par 6 en un an. En détail, ce pipeline commercial est composé :

de plusieurs stations en sélection ou négociation finale sur des appels d'offres pouvant représenter un chiffre d'affaires potentiel de 95 M€ (+315% en un an) avec des livraisons sur la période 2022-2026. Certains de ces dossiers, en relation avec des grands comptes, sont aujourd'hui avancés et devraient aboutir rapidement ;

des appels à projets sur lesquels HRS s'est positionné pour des projets de stations supplémentaires livrables entre 2022 et 2027, représentant un chiffre d'affaires potentiel de plus de 748 M€ (+641% en un an).

NETTES AVANCÉES DANS LE CADRE DU PLAN DE DÉVELOPPEMENT

Le Groupe continue ainsi de mener son plan de développement qui vise à être leader européen de la conception et de la fabrication de stations de ravitaillement en hydrogène avec un positionnement privilégié sur la mobilité lourde. HRS a notamment installé ses 3 premières stations nouvelle génération délivrant les 3 pressions (350, 350 HF et 700 bars) pour TotalEnergies, Plug Power et le syndicat d'énergie de la Vendée (SyDev). La direction du Groupe poursuit son déploiement industriel et commercial notamment sur les axes suivants :

la construction de son nouveau site de production et R&D à Champagnier dans le bassin grenoblois (voir communiqué ) . Les travaux engagés en 2021 avancent à grands pas et les délais sont respectés, la livraison du centre de production s'effectuera au début de l'année 2023 et les bureaux à la fin premier semestre 2023. Cet espace de 14 300 m², unique en Europe, sur un terrain de 2,6 hectares, permettra de répondre à la forte accélération de la demande en portant la capacité de production à 180 stations par an, d'une zone d'essai unique, d'une station de ravitaillement en hydrogène pour tout type de véhicule et d'une production d'hydrogène vert. Le bâtiment sera également équipé de panneaux solaires sur une surface de 10 000 m². Ce bâtiment sera certifié BREEAM Very Good, une méthode de certification de la performance environnementale et humaine des sites ;

un plan de recrutement intensif pour accompagner la forte croissance de l'activité en France et en Europe. Dans le cadre du grand plan de recrutement 2021-2025, HRS a accéléré la structuration de ses équipes avec le recrutement de 28 collaborateurs supplémentaires en un an, incluant des managers pour sa chaine opérationnelle, avec notamment l'arrivée d'un Directeur technique, d'un Directeur opérationnel, et de plusieurs ingénieurs spécialisés. Le Groupe compte aujourd'hui 86 collaborateurs après l'intégration depuis juin 2022 sur site des 18 nouveaux employés issus de l'acquisition et l'intégration de AEI, spécialiste de l'automatisme, de l'électricité et du monitoring et partenaire historique de HRS (voir communiqué) ;

des partenariats et alliances stratégiques dans le secteur en France et en Europe. En application de cette stratégie, Burckhardt Compression et HRS ont signé un accord de mise en commun de leur savoir-faire pour développer les stations de ravitaillement en hydrogène de grande capacité. À ce jour, le design des stations 1 et 2 tonnes/jour a été établi, avec la commande de compresseurs spécifiques produits par Burckhardt Compression (voir communiqué). Plus largement HRS finalise avec ses partenaires des contrats-cadres pluriannuels pour garantir la chaine d'approvisionnement des organes des stations 200 kg/jour à 2 tonnes/jour jusqu'en 2025 ;

le déploiement d'une force commerciale en Europe, un business développer a été recruté pour le marché ibérique, avec l'ouverture prochaine d'un bureau local et un partenariat pour développer le marché italien est en cours de déploiement. Pour l'exercice 2022/2023, le recrutement de business développer sur les zones germanophones et nord-européennes est une priorité. De plus, HRS étudie la possibilité de se déployer au Moyen-Orient où des projets de mobilité hydrogène émergent ;

une participation active aux organisations clés de la filière, qui visent à développer massivement la mobilité hydrogène telles que France Hydrogène, European Clean Hydrogen Alliance, MENA Hydrogen Alliance et Hydrogen Europe. Adamo Screnci, Directeur général délégué de HRS tient la présidence du groupe de travail de Hydrogen Europe sur la mobilité hydrogène, pour le déploiement d'infrastructures à l'échelle européenne, entre autres et fait partie des World Hydrogen Leaders.

HRS confirme à nouveau son ambition d'atteindre 85 M€ de revenus au 30 juin 2025, l'objectif étant d'avoir livré 100 nouvelles stations sur la période. Le Groupe confirme également l'objectif d'atteindre environ 20% de marge opérationnelle courante (résultat opérationnel courant / chiffre d'affaires) au 30 juin 2025 grâce à l'effet de levier de la croissance sur la rentabilité.

Hassen Rachedi, Fondateur et Président-Directeur Général a déclaré : « Je souhaite remercier les collaborateurs, collaboratrices et partenaires d'HRS pour leur implication et leur travail exceptionnel au quotidien. C'est une grande satisfaction et fierté de les avoir à mes côtés depuis 18 ans. Ils ont toute mon admiration au regard des résultats obtenus à la clôture de cet exercice, 17 mois seulement après notre introduction en bourse. MERCI »

Prochains rendez-vous de communication financière :

Résultats annuels 2021/2022 le 6 octobre 2022 après bourse

À PROPOS DE HRS

Créé en 2004, Hydrogen-Refueling-Solutions (HRS), anciennement TSM, est pionnier de la mobilité hydrogène. Concepteur et fabricant européen des stations de ravitaillement en hydrogène, la Société s'est engagée depuis plus de 10 ans sur la voie de la décarbonation des transports.

Fort d'un savoir-faire et d'une expérience uniques, HRS a développé une gamme complète de stations de ravitaillement en hydrogène utilisables par tous types de véhicules à pile à combustible et parfaitement adaptées aux besoins d'un marché européen en forte croissance. Sur son site de Champ-sur-Drac, HRS est doté d'une capacité de production en série permettant d'assembler jusqu'à 60 unités par an et en un temps record, pouvant atteindre seulement 8 semaines.

Lors de l'exercice 2021/2022, la Société a réalisé un chiffre d'affaires de 16,7 M€. Au 30 juin 2022, la société comptait 86 collaborateurs. Code ISIN : FR0014001PM5 - mnémonique : ALHRS

CONTACTS

Relations investisseurs

ACTUS finance & communication

Grégoire SAINT-MARC

[email protected]

Tel. 01 53 67 36 94 Relations presse

ACTUS finance & communication

Anne Catherine BONJOUR

[email protected]

Tel. 01 53 67 36 93

[1] https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/pnrr-al-la-sperimentazione-dellidrogeno-nel-trasporto-ferroviario-e-stradale