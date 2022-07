04/07/2022 - 17:45

HYPE ET HRS ACCÉLÈRENT AVEC LA COMMANDE DE 5 NOUVELLES STATIONS HRS, CONFORMÉMENT À LEUR PARTENARIAT

Grenoble , le 4 juillet 2022 - HRS , concepteur et fabricant, leader européen de stations de ravitaillement en hydrogène, annonce avoir reçu la commande de 5 nouvelles stations de 1000 kg/ jour de la part de Hype, conformément au partenariat stratégique signé en décembre 2021 (voir communiqué). Ces stations sont destinées à intégrer le réseau Hype ouvert à tous, dont une première série de 7 stations sera mise en service en Île-de-France entre fin 2022 et début 2023, à commencer par celle d'Issy-Les-Moulineaux qui sera opérationnelle en octobre 2022.

Conformément au partenariat stratégique noué en décembre 2021, prévoyant la commande de 8 stations (6 d'une capacité de 1 000 kg/jour et 2 d'une capacité de 200 kg/jour), HRS a reçu, une nouvelle commande de 5 stations 1000 kg / jour. Pour répondre à l'objectif de Hype d'avoir d'ici fin 2022-début 2023 un réseau opérationnel constitué de 7 stations de distribution d'hydrogène vert, ces stations seront dans un premier temps d'une capacité de 200 kg/jour, puis remplacées par des stations 1000 kg/jour, courant 2023.

Cette nouvelle commande fait suite aux deux premières commandes passées en avril 2022 (voir communiqué), l'une d'entre elles étant destinée à la station d'Issy-les-Moulineaux[1], dont la première pierre a été posée le 27 juin et sera opérationnelle début octobre 2022.

Ces commandes permettent de sécuriser l'approvisionnement nécessaire à la mise en œuvre de la première phase du réseau de stations Hype et s'inscrivent dans le cadre des objectifs fixés par Hype, qui prévoient le déploiement en Île-de-France d'ici fin 2024 de : 10 000 véhicules en usage taxi, en grande majorité hydrogène et l'intégration de nouveaux usages (véhicules utilitaires, poids lourds, bus, bennes à ordure, etc.), alimentés par un réseau d'au moins 26 stations de ravitaillement hydrogène vert produit localement et ouvert à tous, dont 20 de 1000 kg/jour chacune. De plus, Hype prévoit de s'implanter d'ici fin 2024 dans 15 autres régions, en France et à l'international, les prochaines seront annoncées courant 2022.

Pour rappel, l'accord entre Hype et HRS prévoit un engagement d'approvisionnement exclusif auprès de HRS, au titre des 5 prochaines stations 200 kg / jour dont Hype aurait besoin dans le cadre de son activité en France et prévoit également un engagement de négociation, d'ici fin 2022, d'un accord-cadre de co-exclusivité visant le déploiement commun d'un minimum de 50 stations HRS.

Fondateur et Président Directeur Général de HRS , commente : « Le développement rapide de programmes menés par des acteurs aussi ambitieux que Hype, démontre la dynamique de la transition énergétique sur nos territoires où l'on favorise l'émergence d'écosystèmes 100 % hydrogène. Nous sommes très fiers chez HRS de participer au développement du plus large réseau français de stations hydrogène de grandes capacités. »

À PROPOS DE HRS

Créé en 2004, Hydrogen-Refueling-Solutions (HRS), anciennement TSM, est pionnier de la mobilité hydrogène. Concepteur et fabricant européen des stations de ravitaillement en hydrogène, la Société s'est engagée depuis plus de 10 ans sur la voie de la décarbonation des transports.

Fort d'un savoir-faire et d'une expérience uniques, HRS a développé une gamme complète de stations de ravitaillement en hydrogène utilisables par tous types de véhicules à pile à combustible et parfaitement adaptées aux besoins d'un marché européen en forte croissance. Sur son site de Champ-sur-Drac, HRS est doté d'une capacité de production en série permettant d'assembler jusqu'à 60 unités par an et en un temps record, pouvant atteindre seulement 8 semaines.

Lors de l'exercice 2020/2021, la Société a réalisé un chiffre d'affaires de 10,5 M€. Au 31 décembre 2021, la société comptait 79 collaborateurs. Code ISIN : FR0014001PM5 - mnémonique : ALHRS

[1] Issy-les-Moulineaux : une première station hydrogène avec Hype (h2-mobile.fr)