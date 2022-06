28/06/2022 - 18:00

HAFFNER ENERGY COMMANDE UNE STATION HRS 200

Grenoble , le 28 juin 2022 - HRS , concepteur et fabricant, leader européen de stations de ravitaillement en hydrogène, annonce avoir reçu une commande de Haffner Energy, concepteur et fabricants de technologies et services permettant à ses clients de produire de l'hydrogène décarboné. Cette commande a été passée dans le cadre du déploiement du partenariat signé en janvier 2022 (voir communiqué) .

La station de 200 kg/jour, commandée par Haffner Energy, sera associée à une nouvelle infrastructure Hynoca®, une technologie unique dédiée à la production d'hydrogène vert par thermolyse de la biomasse. Elle sera implantée dans le cadre d'un projet d'essais communs dont la localisation sera révélée ultérieurement. Cette première réalisation fait entrer le partenariat d'Haffner Energy et HRS dans sa phase opérationnelle et permet ainsi d'initier le déploiement commercial d'infrastructures communes.

Pour mémoire, Haffner Energy et HRS ont signé un accord visant à la mise en place d'un partenariat stratégique d'une durée initiale de 3 ans, permettra de proposer des solutions communes pour la mobilité, incluant la production d'hydrogène vert Hynoca® de Haffner Energy et les stations HRS de ravitaillement pour véhicules électriques à hydrogène.

Ce partenariat intègre également un accord de distribution mutuelle dans lequel Haffner Energy proposera systématiquement et exclusivement à ses clients une option d'intégration des stations HRS. En retour, HRS proposera les solutions Hynoca® Mobilité à ses clients recherchant des alternatives 100% vertes à l'électrolyse. Pour ces projets communs, la fourniture de la solution du partenaire s'effectuera au travers d'un simple contrat de fourniture ou par la création d'un consortium.

À PROPOS DE HRS

Créé en 2004, Hydrogen-Refueling-Solutions (HRS), anciennement TSM, est pionnier de la mobilité hydrogène. Concepteur et fabricant européen des stations de ravitaillement en hydrogène, la Société s'est engagée depuis plus de 10 ans sur la voie de la décarbonation des transports.

Fort d'un savoir-faire et d'une expérience uniques, HRS a développé une gamme complète de stations de ravitaillement en hydrogène utilisables par tous types de véhicules à pile à combustible et parfaitement adaptées aux besoins d'un marché européen en forte croissance. Sur son site de Champ-sur-Drac, HRS est doté d'une capacité de production en série permettant d'assembler jusqu'à 60 unités par an et en un temps record, pouvant atteindre seulement 8 semaines.

Lors de l'exercice 2020/2021, la Société a réalisé un chiffre d'affaires de 10,5 M€. Au 31 décembre 2021, la société comptait 79 collaborateurs. Code ISIN : FR0014001PM5 - mnémonique : ALHRS

CONTACTS