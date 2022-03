23/03/2022 - 15:30

LANCEMENT DE LA LETTRE AUX ACTIONNAIRES DE HRS

Grenoble, le 23 mars 2022 - HRS , concepteur et fabricant, leader européen de stations de ravitaillement en hydrogène, annonce ce jour la publication de sa première lettre aux actionnaires.

Au sommaire de cette édition :

Page 1 : L'édito de Hassen Rachedi, Fondateur et Président-Directeur Général de HRS

Page 2 : Une activité commerciale dense

Page 3 : Vers un champion industriel

Page 4 : Le carnet de l'actionnaire

Cette lettre est consultable sur le site internet dédié aux investisseurs de HRS , http://www.hrs-bourse.com, rubrique Informations financières/documents financiers.

HRS invite ses actionnaires à s'inscrire sur la page https://www.hrs-bourse.com/inscription , pour recevoir les prochaines lettres aux actionnaires et pour être invités aux webinaires actionnaires.

À PROPOS DE HRS

Créé en 2004, Hydrogen-Refueling-Solutions (HRS), anciennement TSM, est pionnier de la mobilité hydrogène. Concepteur et fabricant européen des stations de ravitaillement en hydrogène, la Société s'est engagée depuis plus de 10 ans sur la voie de la décarbonation des transports.

Fort d'un savoir-faire et d'une expérience uniques, HRS a développé une gamme complète de stations de ravitaillement en hydrogène utilisables par tous types de véhicules à pile à combustible et parfaitement adaptées aux besoins d'un marché européen en forte croissance. Sur son site de Champ-sur-Drac, HRS est doté d'une capacité de production en série permettant d'assembler jusqu'à 60 unités par an et en un temps record, pouvant atteindre seulement 8 semaines. Un nouveau site de production de 14 300 m², prévu pour l'automne 2022, situé dans la région de Grenoble à Champagnier (Isère) permettra d'accroitre la capacité de production de HRS et d'atteindre 180 stations par an.

Lors de l'exercice 2020/2021, la Société a réalisé un chiffre d'affaires de 10,5 M€. Au 31 décembre 2021, la société comptait 79 collaborateurs. Code ISIN : FR0014001PM5 - mnémonique : ALHRS

