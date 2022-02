16/02/2022 - 18:00

HRS choisi par Hopium pour le déploiement d'une station hydrogène sur son centre d'essai

Grenoble, le 16 février 2022 - HRS , concepteur et fabricant, leader européen de stations de ravitaillement en hydrogène, annonce avoir reçu une commande de la part d'Hopium, le premier constructeur français de berlines haut de gamme à hydrogène, pour fournir et installer une station transportable de ravitaillement en hydrogène bi-pression sur son centre d'essai et de développement.

Cette station de dernière génération, permettant de ravitailler 200 kg d'hydrogène par jour, est conçue pour être facilement démontable et transportable, elle pourra être installée sur différents sites, au gré des besoins du constructeur.

Mise en fabrication sur le site de HRS dans la Métropole Grenobloise, son déploiement et sa mise en service s'effectuera au second semestre 2022, grâce à la capacité de production éprouvée de HRS et à une organisation industrielle efficace. La station devrait être utilisée dans le cadre du développement de l'Hopium Machina, une berline à hydrogène affichant une puissance de plus de 500 chevaux et une autonomie dépassant les 1000 km pour un temps de remplissage de 3 minutes seulement.

Cette première coopération avec Hopium ouvre la voie à des développements communs futurs.

Olivier Lombard, Fondateur et Président-Directeur Général d'Hopium : « Avec HRS, nous partageons la volonté de contribuer activement à la démocratisation et à l'essor de l'hydrogène. C'est parce que nous portons cette ambition commune, que nous avons sollicité leur expertise, afin de mettre en place des solutions de ravitaillement efficaces et innovantes dans le cadre du développement de nos prototypes. »

Hassen Rachedi, Fondateur et Président-Directeur Général de HRS : « Nous sommes particulièrement heureux d'avoir été retenus par la société Hopium pour sa première commande de station qui permettra d'œuvrer au développement de l'Hopium Machina. Ce véhicule est amené à révolutionner la mobilité hydrogène avec des performances supérieures au thermique dans de nombreux domaines. C'est une nouvelle marque de confiance dans notre savoir-faire et de notre capacité à accompagner le développement de l'hydrogène dans la mobilité. Nous continuons de nous imposer comme le partenaire privilégié des projets ambitieux au cœur de la révolution hydrogène. »

À PROPOS DE HRS

Créé en 2004, Hydrogen-Refueling-Solutions (HRS), anciennement TSM, est pionnier de la mobilité hydrogène. Concepteur et fabricant européen des stations de ravitaillement en hydrogène, la Société s'est engagée depuis plus de 10 ans sur la voie de la décarbonation des transports.

Fort d'un savoir-faire et d'une expérience uniques, HRS a développé une gamme complète de stations de ravitaillement en hydrogène utilisables par tous types de véhicules à pile à combustible et parfaitement adaptées aux besoins d'un marché européen en forte croissance. Sur son site de Champ-sur-Drac, HRS est doté d'une capacité de production en série permettant d'assembler jusqu'à 60 unités par an et en un temps record, pouvant atteindre seulement 8 semaines.

Lors de l'exercice 2020/2021, la Société a réalisé un chiffre d'affaires de 10,5 M€. Au 30 juin 2021, la société comptait 38 collaborateurs. Code ISIN : FR0014001PM5 - mnémonique : ALHRS

