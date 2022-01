20/01/2022 - 18:00

Chiffre d'affaires du 1er semestre 2021/2022

en forte hausse de +64% à 4,6 M€

Chiffre d'affaires stations hydrogène : +183%

Carnet de commandes de 70 M€

Signature de 45 nouvelles stations dans le cadre de partenariats d'envergure avec des acteurs majeurs du secteur ;

Pipeline de projets potentiels de 224,9 M€: +81% ;

Plan de recrutement intensif et intégration d'AEI : 79 collaborateurs à date (+108%) ;

Confirmation des ambitions annuelles de croissance du chiffre d'affaires Stations hydrogène.

Grenoble, le 20 janvier 2022 - HRS , concepteur et fabricant, leader européen de stations de ravitaillement en hydrogène, présente son chiffre d'affaires du 1er semestre de l'exercice 2021/2022 (période du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021).

En k€ S1 2020/2021 S1 2021/2022 Variation Chiffre d'affaires (non audités) 2 790 4 569 +64% Dont Stations hydrogène* 1 352 3 824 +183% Dont Tuyauterie industrielle et autres 1 438 745 -48%

* Reconnaissance du chiffre d'affaires à l'avancement

POURSUITE DU SUCCÈS COMMERCIAL DES STATIONS HYDROGÈNE NOUVELLE GÉNÉRATION

Le premier semestre marque un changement de dimension pour HRS, illustré par la nette accélération du développement commercial. Sur la période, HRS a été en effet retenu pour déployer 45 stations hydrogène nouvelle génération, dont 36 pour Gaussin, pionnier du transport de marchandises propre et intelligent (voir communiqué) et 8 pour Hype, opérateur de la première flotte de taxis à hydrogène ( voir communiqué), dans le cadre de grands contrats de partenariats structurants pour étendre progressivement et massivement l'usage de la mobilité hydrogène.

HRS a démarré la production des premières stations qui contribuent au chiffre d'affaires du 1er semestre à hauteur de 2,7 M€. Ce montant s'ajoute au chiffre d'affaires de 1,1 M€ issu de la fabrication sur la période des stations commandées lors de l'exercice précédent et porte le chiffre d'affaires semestriel Stations hydrogène à 3,8 M€ soit une très forte croissance de +183%.

Ce niveau de chiffre d'affaires est en ligne avec le plan de marche de la société qui vise à doubler son chiffre d'affaires Stations hydrogène sur l'ensemble de l'exercice. Comme sur l'exercice précédent, la saisonnalité sera de nouveau importante cette année, avec un second semestre nettement plus important que le premier.

En parallèle, l'activité historique de Tuyauterie industrielle s'est contractée comme attendu à 0,7 M€, du fait de la concentration des moyens opérationnels sur l'activité Stations hydrogène. Le chiffre d'affaires total du premier semestre ressort en conséquence à 4,6 M€, en croissance de +64%.

PLAN DE DÉPLOIEMENT COMMERCIAL 2021-2025 BIEN ENGAGÉ

Les deux nouveaux partenariats signés avec Hype et Gaussin s'inscrivent parfaitement dans la continuité du plan de développement ambitieux de HRS qui vise le déploiement de 100 stations sur la période 2021-2025. Le Groupe dispose ainsi d'ores et déjà au travers des contrats signés, d'un potentiel de stations à déployer ou déjà déployées de près de la moitié de cet objectif, moins d'un an seulement après son introduction en bourse.

La prise de commandes sur le 1er semestre 2021/2022 s'élève à 71,4 M€, ce qui porte à 82,2 M€ le total de prises de commandes depuis l'introduction en Bourse en février 2021. Ainsi, après déduction du chiffre d'affaires déjà reconnu en 2020/2021 et sur ce semestre, le carnet de commandes s'élève à 70,1 M€ au 1er janvier 2022 et le chiffre d'affaires correspondant sera reconnu entre 2022 et 2026.

Le Groupe continue de mener un développement commercial actif qui devrait encore enrichir le portefeuille de commandes au cours des prochaines semaines. Le pipeline de projets identifiés a fortement progressé en 6 mois, pour atteindre 224,9 M€ (+81%) de commandes potentielles (contre 124 M€ au 1er juillet 2021). En détail, il est composé :

de plusieurs stations en sélection ou négociation finale sur des appels d'offres pouvant représenter un chiffre d'affaires potentiel de 39,2 M€ (+70% en 6 mois) avec des livraisons sur la période 2022-2025. Certains de ces dossiers avec de grands comptes sont aujourd'hui avancés et devraient aboutir rapidement ;

des appels à projets sur lesquels HRS s'est positionné pour des projets de stations supplémentaires livrables entre 2022 et 2027, représentant un chiffre d'affaires potentiel de plus de 185,7 M€ (+84% en 6 mois).

CONFIANCE DANS LA RÉALISATION DE SON AMBITION ANNUELLE 2021/2022 ET MOYEN TERME

S'appuyant sur son solide carnet de commandes et sa dynamique d'acquisition de nouveaux projets, HRS confirme son ambition de doublement de son chiffre d'affaires du segment Stations hydrogène au 30 juin 2022.

Cet objectif s'appuie sur l'avancement de la production des stations aujourd'hui en cours d'assemblage et sur l'entrée en production de nouvelles stations avant la fin de l'exercice.

Le Groupe continue de mener son plan de développement qui vise à devenir un leader européen de la conception et de la fabrication de stations de ravitaillement en hydrogène avec un positionnement privilégié sur la mobilité lourde. HRS a notamment installé ses 3 premières stations nouvelle génération délivrant les 3 pressions (350, 350 HF et 700 bars) pour TotalEnergies, Plug Power et le syndicat d'énergie de la Vendée (SyDev). La direction du Groupe poursuit son déploiement industriel et commercial notamment sur les axes suivants :

la construction de son à Champagnier dans le bassin grenoblois ( voir communiqué ) . Cet espace unique permettra de répondre à la forte accélération de la demande en portant la capacité de production à 180 stations par an, d'une zone d'essai unique en Europe ainsi que de nombreux équipements et dispositifs dédiés à l'hydrogène. Comme annoncé, les travaux ont démarré fin 2021, pour une livraison du centre de production et des laboratoires en octobre 2022 et les bureaux en février 2023 ;

( . Cet espace unique permettra de répondre à la forte accélération de la demande en portant la capacité de production à 180 stations par an, d'une zone d'essai unique en Europe ainsi que de nombreux équipements et dispositifs dédiés à l'hydrogène. Comme annoncé, les travaux ont démarré fin 2021, pour une livraison du centre de production et des laboratoires en octobre 2022 et les bureaux en février 2023 ; un plan de recrutement intensif pour accompagner la forte croissance de l'activité en France et en Europe. Afin d'accroître la présence commerciale de HRS en Europe et de renforcer son avance technologique, un plan de recrutement d'ampleur a été engagé. Il vise à recruter plus de 130 talents sur la période 2020-2025. Dans ce cadre, HRS a accéléré la structuration de ses équipes depuis le 1 er juillet 2021 avec le recrutement de 24 collaborateurs supplémentaires, incluant des managers pour sa chaîne opérationnelle, avec notamment l'arrivée d'un Directeur technique, d'un Directeur opérationnel, et de plusieurs ingénieurs spécialisés. Le Groupe compte aujourd'hui 79 collaborateurs après l'intégration des 18 nouveaux employés issus de l'acquisition de AEI (Automatisme et Électricité Industrielle), spécialiste de l'automatisme, de l'électricité et du monitoring et partenaire historique de HRS (voir communiqué) ;

une participation active aux organisations clés de la filière, qui visent à développer massivement la mobilité hydrogène tels que France Hydrogène, European Clean Hydrogen Alliance et Hydrogen Europe . HRS tient la chaire du groupe de travail de Hydrogen Europe sur la mobilité hydrogène, pour le déploiement d'infrastructures à l'échelle européenne, entre autres.

HRS confirme à nouveau son ambition d'atteindre 85 M€ de revenus au 30 juin 2025, l'objectif étant d'avoir livré 100 nouvelles stations sur la période. Le Groupe confirme également l'objectif d'atteindre environ 20% de marge opérationnelle courante (résultat opérationnel courant / chiffre d'affaires) au 30 juin 2025 grâce à l'effet de levier de la croissance sur la rentabilité.

Prochains rendez-vous de communication financière :

Résultats semestriels 2021/2022 le 29 avril 2022 après bourse

