07/10/2021 - 18:00

RÉSULTATS ANNUELS 2020/2021

SUCCÈS DU PREMIER EXERCICE DU PLAN 2021-2025

Forte dynamique de croissance : chiffre d'affaires +309 % à 10,5 M€

Bonne maîtrise des charges : EBITDA à 0,5 M€ ; Résultat opérationnel courant et résultat net proches de l'équilibre

Multiplication par 10 du carnet de commandes depuis l'IPO à 43,1 M€

Pipeline commercial en prospection, sélection ou négociation finale de 112 M€

Perspectives 2021/2022 : doublement du chiffre d'affaires Stations hydrogène et ROC autour de l'équilibre

Grenoble, le 7 octobre 2021 - HRS , concepteur et fabricant européen de stations de ravitaillement en hydrogène, présente ses résultats audités pour l'exercice 2020/2021 (période du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021), arrêtés par le Conseil d'administration lors de sa réunion en date du 6 octobre 2021.

Hassen Rachedi, Fondateur et Président-Directeur Général a déclaré : « L'exercice 2020/2021 se clôture quelques mois après le succès de notre IPO et lance parfaitement notre plan ambitieux de développement 2021-2025. Nous avons lors de cet exercice multiplié par quatre notre chiffre d'affaires par rapport à l'année dernière, généré un EBITDA positif, livré notre première station hydrogène de nouvelle génération à TotalEnergies et recruté environ 50% d'effectifs supplémentaires.

Notre dynamique commerciale est également très bien orientée et nous venons de conclure un contrat de premier plan avec le groupe Gaussin avec 36 stations hydrogène à livrer entre 2021 et 2026, ce qui nous a permis de multiplier par 10 notre carnet de commandes.

Les besoins autour de la mobilité hydrogène sont de plus en plus forts et drainent d'importants investissements. Nous sommes parfaitement positionnés pour bénéficier de la croissance de ce marché.

HRS est aujourd'hui plus que jamais le leader français du secteur et un des plus importants constructeurs d'Europe, adressant des projets d'envergure, au cœur de la révolution hydrogène. L'acquisition de nouveaux talents et notre futur outil industriel, triplant notre capacité de production, vont ainsi nous permettre de développer les stations de plus grandes capacités, uniques au monde, et d'accroître encore notre ancrage au cœur de la filière hydrogène européenne.

Tout cela nous permet d'affirmer notre confiance sur notre plan de marche et sur notre capacité à court terme à doubler le chiffre d'affaires généré par nos stations hydrogène sur l'exercice débuté le 1er juillet 2021. »

En k€- Audités 2019/2020 2020/2021 Variation Chiffre d'affaires 2 564 10 488 +7 924 Charges d'exploitation[1] (3 354) (10 027) (6 673) Dont achats consommés (752) (6 468) (5 716) Dont charges de personnel (1 282) (2 085) (803) Dont charges externes (1 237) (1 426) (189) EBITDA[2] (718) 461 +1 179 Résultat opérationnel courant (ROC) (1 272) (203) +1 069 Résultat financier (28) 58 +86 Impôts 368 (20) (388) Résultat net (1 003) (167) +836

Les procédures d'audit sur les comptes ont été effectuées. Le Conseil d'administration de HRS s'est réuni le 6 octobre 2021 et a arrêté les comptes sociaux pour l'exercice 2020/2021. Le rapport de certification sera émis dans les prochains jours.

SUCCÈS COMMERCIAL ET FORTE HAUSSE DE LA RENTABILITÉ OPÉRATIONNELLE

Cet exercice a été marqué par les premiers succès commerciaux de la nouvelle offre de stations de ravitaillement en hydrogène, conçues, fabriquées et installées par HRS. En 2020/2021, HRS a signé 9 commandes de stations, dont 6 nouvelles prises de commandes entre l'introduction en bourse de février 2021 et la clôture de l'exercice au 30 juin 2021. Grâce à cette dynamique commerciale, HRS a enregistré une forte croissance de +309% de son chiffre d'affaires qui atteint 10,5 M€ au 30 juin 2021, dont 2,2 M€ pour le segment Tuyauterie industrielle et 8,3 M€ pour le segment Stations hydrogène (reconnaissance à l'avancement).

Cette forte montée en puissance de l'activité s'est accompagnée d'un bon contrôle des charges. Les charges d'exploitation pour les deux segments s'établissent à 10,0 M€, dont 6,5 M€ de coûts d'achat majoritairement composés d'éléments pour les stations hydrogène, de charges de personnel à hauteur de 2,1 M€ (+0,6 M€), qui accompagnent le déploiement commercial et industriel de la Société et de charges externes maîtrisées à 1,4 M€ (+0,1 M€).

L'EBITDA ressort ainsi bénéficiaire à 0,5 M€ pour l'exercice, en progression de +1,2 M€ par rapport à l'exercice précédent, démontrant la capacité de HRS à être rentable sur cet indicateur seulement quatre mois après son introduction en bourse. Après dotations nettes aux amortissements et provisions de 0,7 M€ (+0,1 M€), le résultat opérationnel courant (ROC) ressort très proche de l'équilibre à -0,2 M€, soit une hausse de +1,1 M€, globalement en phase avec les attentes.

HRS améliore progressivement ses processus par effet d'apprentissage et grâce au recrutement de personnes d'expérience aux postes clés de sa chaîne de valeur (Direction technique, achats, logistique…), qui permettront la réalisation progressive d'économies d'échelle. L'organisation unique de la chaîne de production permet aujourd'hui de livrer les clients en quelques semaines, un temps record pour le secteur et un argument décisif dans les négociations commerciales.

Le résultat financier s'établit à 0,1 M€, et l'impôt sur les bénéfices demeure marginal sur l'exercice. En conséquence, le résultat net pour 2020/2021 ressort à -0,2 M€ en croissance de +0,8 M€ en un an.

UNE STRUCTURE SAINE ET UNE LARGE CAPACITÉ FINANCIÈRE ISSUE DU SUCCÈS DE L'IPO

En k€ - Audités 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2020 30/06/2021 Actif non courants 3 504 5 547 (303) 67 906 Capitaux propres Actif courants 2 391 71 226 2 210 2 771 Passifs non courants Dont Stocks 175 533 2 137 2 672 Dont Emprunts et dettes financières (>1 an) Dont Clients 475 9 331 3 988 6 096 Passifs courants Dont Trésorerie et équivalents 83 58 440 1 767 847 Dont Emprunts et dettes financières (<1 an) TOTAL ACTIF 5 895 76 773 5 895 76 773 TOTAL PASSIF

À la suite du succès de l'introduction en bourse de HRS en février 2021 avec une levée de fonds nette de 67 M€, le bilan s'est considérablement renforcé pour soutenir les fortes ambitions de la Société. Les capitaux propres de HRS atteignent ainsi 67,9 M€ au 30 juin 2021.

Les flux de trésorerie opérationnels atteignent -6,2 M€ au 30 juin 2021 constitués d'une capacité d'autofinancement après coût de l'endettement financier net et impôt de +0,5 M€ et d'une hausse logique du BFR de 6,7 M€ liée à la croissance de l'activité sur l'exercice, à la fabrication de stations hydrogène non encore livrées et à la constitution de stocks de précaution en vue de la croissance attendue lors de l'exercice 2021/2022.

En parallèle, les flux d'investissement atteignent -0,8 M€ liés aux efforts R&D à hauteur de -0,3 M€ et des aménagements du siège social, ainsi qu'une constitution de flotte de véhicules pour -0,5 M€. Les flux financiers de +65,6 M€ se composent essentiellement du montant levé lors de l'IPO net des frais liés à l'opération.

La Société dispose donc d'une trésorerie disponible brute confortable de 58,4 M€ au 30 juin 2021 et une dette financière brute de 3,5 M€.

Post-clôture, HRS a participé à une augmentation de capital de la société GAUSSIN, pionnier du transport de marchandises propre et intelligent, à hauteur de 7,0 M€ et a conclu avec cette dernière un term-sheet visant la mise en œuvre d'un partenariat exclusif sur le territoire des États membres de l'Union Européenne pour la fourniture de 36 stations hydrogène HRS entre 2021 et 2026 (voir communiqué).

POURSUITE DU DÉPLOIEMENT DE LA STRATÉGIE POST IPO

HRS ambitionne de devenir un leader européen de la conception et de la fabrication de stations de ravitaillement en hydrogène avec un positionnement privilégié sur la mobilité lourde. Dans ce cadre, l'introduction en bourse de février 2021 a permis à la Société de se doter des moyens financiers nécessaires au déploiement d'une stratégie ambitieuse avec la levée nette de 67 M€. La Direction a ainsi pu accélérer son déploiement industriel et commercial notamment sur les axes suivants :

le futur site de production et de recherche (voir communiqué). Cet espace unique qui permettra de répondre à la forte accélération de la demande en portant la capacité de production à 180 stations par an, ainsi que de nombreux équipements et dispositifs dédiés à l'hydrogène. Les travaux commenceront par la pose de la première pierre le 25 novembre 2021, pour une livraison du centre de production en octobre 2022 et des locaux et laboratoires en février 2023.

(voir communiqué). Cet espace unique qui permettra de répondre à la forte accélération de la demande en portant la capacité de production à 180 stations par an, ainsi que de nombreux équipements et dispositifs dédiés à l'hydrogène. le plan de recrutement pour accompagner la forte croissance de l'activité en France et en Europe. Afin d'accroître la présence commerciale de HRS en Europe et de renforcer son avance technologique, un plan de recrutement d'ampleur a été engagé. Il vise à recruter plus de 130 talents sur la période 2020-2025. Dans ce cadre, 9 recrutements ont déjà été signés sur l'exercice précédent et au moins 30 sont à prévoir sur l'exercice à venir, incluant des profils commerciaux pour ouvrir de nouveaux bureaux hors de France ou nouer des partenariats locaux, et ainsi pénétrer rapidement le marché européen. La structuration de la chaîne opérationnelle de la Société est aussi un point essentiel des recrutements, avec notamment l'arrivée d'un Directeur technique, d'un Directeur opérationnel et de plusieurs ingénieurs spécialisés.

Afin d'accroître la présence commerciale de en Europe et de renforcer son avance technologique, un plan de recrutement d'ampleur a été engagé. Il vise à recruter plus de 130 talents sur la période 2020-2025. incluant des profils commerciaux pour ouvrir de nouveaux bureaux hors de France ou nouer des partenariats locaux, et ainsi pénétrer rapidement le marché européen. La structuration de la chaîne opérationnelle de la Société est aussi un point essentiel des recrutements, avec notamment l'arrivée d'un Directeur technique, d'un Directeur opérationnel et de plusieurs ingénieurs spécialisés. l'intégration d'organismes au cœur de la filière, qui visent à développer massivement la mobilité hydrogène tels que l'European Clean Hydrogen Alliance et Hydrogen Europe où HRS tient la chair du groupe de travail sur la mobilité.

RENFORCEMENT DE LA DIRECTION DE HRS

Adamo Screnci a rejoint HRS le 1er septembre 2021 en tant que Directeur Général Délégué (voir communiqué) afin de renforcer la Direction Générale et d'accompagner le fort développement de la Société. Adamo Screnci a par ailleurs été coopté en tant qu'Administrateur de HRS lors de la réunion du Conseil d'administration du 6 octobre en remplacement de Philippe Bottu qui a démissionné de son mandat d'Administrateur le 29 septembre 2021. Philippe Bottu a également démissionné de ses fonctions de Directeur Général Délégué avec effet au 31 décembre 2021.

PIPELINE COMMERCIAL TOTAL DE 155 M€, DONT UN CARNET DE COMMANDES MULTIPLIÉ PAR 10

Depuis le lancement de sa nouvelle offre de station hydrogène mi 2020, la prise de commandes atteint 51,4 M€ répartis entre :

10,8 M€ de prises de commandes sur l'exercice 2020/2021 concernant les commandes suivantes : 1 station pour Total (voir communiqué) avec capacité de stockage étendue et conçue spécifiquement pour être facilement démontable et transportable. Cette station, livrée en juin 2021, est aujourd'hui pleinement fonctionnelle. 5 stations, dont 2 nouvelles commandes en mars 2021 (voir communiqué), par Hympulsion dans le cadre du projet ZEV (Zero Emission Valley). Ces stations seront livrées entre fin 2021 et 2022 ; 1 station pour Plug Power , en cours d'installation sur site (voir communiqué) pour alimenter en hydrogène une flotte de chariots élévateurs équipés de leur solution de pile à combustible ; 1 station en cours d'installation sur site pour l'implantation territoriale d'un écosystème de mobilité hydrogène verte dans le cadre d'un appel d'offres piloté par ENGIE Solutions (voir communiqué) ; 1 station pour le projet HyGO, livrée au S1 2022, alimentant en hydrogène vert issu d'électrolyse des véhicules légers et lourds à Vannes (voir communiqué) ainsi que l'installation de la tuyauterie industrielle nécessaire à l'ensemble du projet.



40,6 M€[3] de prises de commandes sur le début d'exercice 2021/2022 issues du contrat de partenariat à conclure avec Gaussin. Ce partenariat majeur prévoit la livraison de 36 stations par HRS d'ici à 2026, illustrant la capacité de la Société à enregistrer des commandes pluriannuelles dans le cadre de projets de développement ambitieux. L'accord prévoit une montée progressive en puissance qui débutera par la fourniture de 4 stations de 200 kg/jour dans les 12 prochains mois dont les deux premières dans les 30 jours suivant la souscription par HRS à l'augmentation de capital de GAUSSIN.

Compte tenu de 8,3 M€[4] ayant déjà été comptabilisés en chiffre d'affaires lors de l'exercice 2020/2021, le carnet de commandes ressort à 43,1 M€ à reconnaître sur les 5 prochaines années, soit une multiplication par 10 en moins de 8 mois.

De plus, HRS est consulté sur de nombreux projets de stations à hydrogène dans toutes les régions de France, mais aussi en Europe. HRS dispose ainsi aujourd'hui d'un pipeline important de commandes potentielles composé :

de plusieurs stations en sélection ou négociation finale sur des appels d'offres pouvant représenter un chiffre d'affaires potentiel de 20,1 M€ avec des livraisons sur la période 2021-2025. Certains de ces dossiers sont aujourd'hui avancés et devraient aboutir rapidement ;

sur des appels d'offres pouvant représenter un chiffre d'affaires potentiel de 20,1 M€ avec des livraisons sur la période 2021-2025. Certains de ces dossiers sont aujourd'hui avancés et devraient aboutir rapidement ; des appels à projets sur lesquels HRS s'est positionné pour des projets de stations supplémentaires livrables entre 2021 et 2027, représentant un chiffre d'affaires potentiel de plus de 91,7 M€.

À cela, s'ajoute l'accord signé avec Engie en janvier 2021 qui vise à développer conjointement 15 projets entre 2021 et 2025, dans le cadre d'un partenariat commercial et industriel qui est en cours de finalisation.

PERSPECTIVES 2021/2022 ET CONFIRMATION DES OBJECTIFS À MOYEN TERME

S'appuyant sur son carnet de commandes et sa dynamique d'acquisition de prise de commandes, HRS vise un doublement de son chiffre d'affaires du segment Stations Hydrogène au 30 juin 2022, tout en conservant un résultat opérationnel courant autour de l'équilibre dans cette phase de forte montée en puissance et de structuration de la Société. La saisonnalité sera marquée comme lors de l'exercice précédent, avec un second semestre plus important que le premier.

La vente de stations hydrogène pourra s'appuyer sur la croissance à venir de la force commerciale de HRS, ainsi que sur le partenariat de leasing mis en place avec BNP PARIBAS Leasing Solutions (voir communiqué). La Société reste également attentive aux tensions mondiales qui s'amplifient sur les approvisionnements et met en place des solutions pour éviter ou atténuer l'impact éventuel d'une pénurie de certains composants, telles que la sécurisation de stocks d'organes stratégiques et la constitution d'un stock de stations en production.

HRS confirme son ambition d'atteindre 85 M€ de revenus au 30 juin 2025, l'objectif étant d'avoir livré 100 nouvelles stations sur la période. La Société confirme également l'objectif de maintenir sa marge opérationnelle courante (résultat opérationnel courant / chiffre d'affaires) autour de l'équilibre ou positive sur toute la durée du plan pour atteindre environ 20% au 30 juin 2025 grâce à l'effet de levier de la croissance sur la rentabilité.

Prochain rendez-vous de communication financière :

Chiffre d'affaires semestriel 2021/2022 le 20 janvier 2022

À PROPOS DE HRS

Créé en 2004, Hydrogen-Refueling-Solutions (HRS), anciennement TSM, est pionnier de la mobilité hydrogène. Concepteur et fabricant européen des stations de ravitaillement en hydrogène, la Société s'est engagée depuis plus de 10 ans sur la voie de la décarbonation des transports.

Fort d'un savoir-faire et d'une expérience uniques, HRS a développé une gamme complète de stations de ravitaillement en hydrogène utilisables par tous types de véhicules à pile à combustible et parfaitement adaptées aux besoins d'un marché européen en forte croissance. Sur son site de Champ-sur-Drac, HRS est doté d'une capacité de production en série permettant d'assembler jusqu'à 60 unités par an et en un temps record, pouvant atteindre seulement 8 semaines.

Lors de l'exercice 2020/2021, la Société a réalisé un chiffre d'affaires de 10,5 M€. Au 30 juin 2021, la société comptait 38 collaborateurs. Code ISIN : FR0014001PM5 - mnémonique : ALHRS

CONTACTS

Relations investisseurs

ACTUS finance & communication

Grégoire SAINT-MARC

[email protected]

Tel. 01 53 67 36 94 Relations presse

ACTUS finance & communication

Anne Catherine BONJOUR

[email protected]

Tel. 01 53 67 36 93

[1] Hors dotations aux amortissements et provisions

[2] EBITDA : selon la définition utilisée par la Société, est obtenu en éliminant du résultat net : l'amortissement des actifs reconnus à l'occasion d'un regroupement d'entreprises ; les amortissements sur les immobilisations incorporelles et corporelles ; les coûts des paiements en actions, qui comprennent la charge résultant de l'étalement de la juste valeur des actions gratuites et options de souscription d'actions attribuées au personnel ; les autres charges ou produits opérationnels non récurrents, le coût de l'endettement financier net et les autres produits et charges financiers, la charge d'impôt de l'année.

[3] Sur la base du prix de vente historique

[4] Méthode de reconnaissance du chiffre d'affaires à l'avancement.