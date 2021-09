30/09/2021 - 18:00

Héricourt et Grenoble, le 30 septembre 2021

GAUSSIN et HRS annoncent un partenariat stratégique historique incluant la fourniture par HRS de 36 stations hydrogène d'ici 2026

HRS s'engage à souscrire à une augmentation de capital de GAUSSIN

à hauteur de 7 millions d'euros

GAUSSIN (EURONEXT GROWTH : ALGAU - FR0013495298), pionnier du transport de marchandises propre et intelligent, et HRS – Hydrogen-Refueling-Solutions (EURONEXT GROWTH : ALHRS - FR0014001PM5), concepteur et fabricant européen de stations de ravitaillement en hydrogène, annoncent la signature ce jour d'un term-sheet visant la mise en œuvre d'un partenariat exclusif sur le territoire des Etats membres de l'Union Européenne pour la fourniture de 36 stations hydrogène HRS entre 2021 et 2026, destinées à accompagner le déploiement de solutions de mobilité hydrogène clé en main de GAUSSIN, pour les applications on-road et off-road.



A l'occasion de cette opération, HRS s'est engagée à souscrire à une augmentation de capital de GAUSSIN pour un montant de 7 M€ en numéraire au prix unitaire de souscription des actions nouvelles de 6,20 €.

UNE OFFRE CLÉ EN MAIN POUR FAVORISER L'ACCÈS À L'HYDROGÈNE ET RÉPONDRE À LA FORTE DEMANDE EN SOLUTIONS DE MOBILITÉ H 2

L'intégration de HRS dans l'écosystème hydrogène de GAUSSIN et son apport d'expertise en matière de station, élément clé de la chaîne de valeur, va permettre d'unir les forces de chaque partenaire pour proposer une offre globale de mobilité décarbonée qui permettra d'accélérer l'adoption de cette énergie parfaitement adaptée aux applications de véhicules lourds de GAUSSIN.

En détail, ce partenariat vise la mise en place d'une solution clé en main commercialisée par GAUSSIN, comprenant des véhicules zero-emission aux multiples usages (aéroportuaires, logistiques, portuaires, Smart Cities, routières) issus des innovations technologiques de son centre de recherche et développement, et la station de ravitaillement hydrogène HRS de dernière génération. Les stations seront fabriquées sur le site de HRS dans la Métropole Grenobloise.

Dans le cadre de ce partenariat exclusif sur le territoire des Etats membres de l'Union Européenne, dont la finalisation définitive devrait intervenir dans les prochaines semaines, il est prévu que HRS fournisse un minimum de 36 stations hydrogène à GAUSSIN ou à ses clients sur une période de 5 années. Ils pourront, s'ils le souhaitent, s'appuyer sur la nouvelle solution de financement par leasing mise en place avec BNP PARIBAS Leasing Solutions. L'accord prévoit une montée progressive en puissance qui débutera par la fourniture de 4 stations de 200 kg/jour sur l'exercice 2021/2022 dont les deux premières dans les 30 jours suivant la souscription par HRS à l'augmentation de capital de GAUSSIN.

ACCOMPAGNER ENSEMBLE L'ESSOR DE LA FILIÈRE HYDROGÈNE EUROPÉENNE

HRS annonce également s'être engagée à souscrire à une augmentation de capital de GAUSSIN de 7 M€ (6,20€ par action). Ce rapprochement entre les deux sociétés vise à œuvrer conjointement au développement de la filière hydrogène en Europe où la mobilité lourde est amenée à jouer un rôle majeur dans les prochains mois.

« L'expertise de HRS et leur renommée internationale dans le domaine des stations nous rend confiants dans notre capacité à délivrer des solutions robustes et fiables tout en simplifiant notre proposition de valeur pour nos clients avec une solution clé en main intégrant, en plus des véhicules GAUSSIN, la production, la distribution d'hydrogène et l'ensemble des services associés », souligne Christophe Gaussin, Président-Directeur Général de GAUSSIN.

« C'est un accord historique pour le déploiement de l'hydrogène en Europe. Ce projet de partenariat à la fois commercial et capitalistique avec un acteur aussi dynamique et ambitieux que GAUSSIN va permettre d'avancer dans la structuration de la filière et accélérer dans le déploiement de nos solutions de mobilité hydrogène. Des projets d'envergure sont en train d'émerger, grâce notamment aux soutiens de nombreux plans européens. Avec ce nouveau partenariat, la première offre globale clé en main permettra de répondre à cette demande massive au travers de l'innovation conjointe de nos deux groupes », ajoute Hassen Rachedi, Fondateur et Président-Directeur Général de HRS.

À propos de GAUSSIN

GAUSSIN est une société d'engineering qui conçoit, assemble et commercialise des produits et services innovants dans le domaine du transport et de la logistique. Son savoir-faire englobe les transports de marchandises et de personnes, les technologies autonomes permettant un usage sans chauffeur de type Automotive Guided Vehicles, et l'intégration de tous types de batteries, notamment électriques et hydrogènes. Avec plus de 50 000 véhicules à travers le monde, GAUSSIN bénéficie d'une forte notoriété sur quatre marchés en pleine expansion : les terminaux portuaires et aéroportuaires, la logistique et people mobility. Le groupe a noué des partenariats stratégiques avec de grands acteurs mondiaux afin d'accélérer sa pénétration commerciale : Siemens Logistics dans le domaine aéroportuaire, Bolloré Ports et ST Engineering dans le domaine portuaire, UPS dans le domaine de la logistique et Bluebus dans le transport de personnes. GAUSSIN a élargi son business model avec la signature de contrats de licence accélérant la diffusion de sa technologie à travers le monde. Le rachat de METALLIANCE consacre l'émergence d'un groupe international présent sur tous les segments de véhicules intelligents et propres.

En octobre 2019, le Groupe a remporté le Concours mondial du transport par véhicule autonome « Categorie Leader » - « Best Energy and Environmental Sustainability ».

GAUSSIN est cotée sur Euronext Growth à Paris depuis 2010 (EURONEXT GROWTH - FR0013495298).

À PROPOS DE HRS

Créé en 2004, Hydrogen-Refueling-Solutions (HRS), anciennement TSM, est pionnier de la mobilité hydrogène. Concepteur et fabricant européen des stations de ravitaillement en hydrogène, la Société s'est engagée depuis plus de 10 ans sur la voie de la décarbonation des transports. HRS a déjà fabriqué 43 stations de ravitaillement de taille 100 à 500 kg/jour qui sont aujourd'hui en service en Europe et aux Etats-Unis dont 41 stations en Europe.

Fort d'un savoir-faire et d'une expérience uniques, HRS a développé une gamme complète de stations de ravitaillement en hydrogène utilisables par tous types de véhicules à pile à combustible et parfaitement adaptées aux besoins d'un marché européen en forte croissance. Sur son site de Champ-sur-Drac, HRS est doté d'une capacité de production en série permettant d'assembler jusqu'à 60 unités par an et en un temps record, pouvant atteindre seulement 8 semaines. Une nouvelle unité de production de 14 300m2, prévu pour l'automne 2022, dans la métropole Grenobloise à Champagnier (Isère), portera les capacités de productions de HRS à 180 stations par an.

Lors de l'exercice 2020/2021, la Société a réalisé un chiffre d'affaires de 10,5 M€. Au 30 juin 2021, la société comptait 41 collaborateurs. Code ISIN : FR0014001PM5 - mnémonique : ALHRS

