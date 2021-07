26/07/2021 - 07:30

« Hydrogen as a service » : HRS ET BNP PARIBAS s'associent pour lancer une offre de leasing des stations de ravitaillement en H 2

Champ-sur-Drac, le 26 juillet 2021

HRS, concepteur et fabricant de stations hydrogène français, leader sur son marché, annonce nouer un partenariat stratégique avec BNP PARIBAS Leasing Solutions pour proposer une offre de financement couplé à l'achat d'une station de ravitaillement. Cette nouvelle façon d'accéder à la mobilité hydrogène, à la fois pratique et flexible, devrait inciter de nouveaux acteurs à franchir le pas de la mobilité décarbonée.

DÉMOCRATISER L'ACCÈS À LA MOBILITÉ HYDROGÈNE

Cette solution de financement novatrice des stations de ravitaillement hydrogène HRS va faciliter l'accès à la mobilité hydrogène, et ainsi accélérer le déploiement des écosystèmes associés favorisant la transition des transports vers des énergies propres, respectueuses de l'environnement.

Ainsi, HRS dispose aujourd'hui d'une offre complète du leasing à l'achat ferme, permettant de répondre à toutes les typologies de demandes du marché, certains futurs exploitants préférant lisser les CAPEX des infrastructures sur plusieurs années. En outre, les subventions de l'ADEME (et autres organismes) pourront être intégrées aux deux modèles de financement disponibles.

LIBERTÉ ET FLEXIBILITÉ

Cette innovation dans le déploiement des stations consiste en une solution de crédit-bail avec option d'achat avec notre partenaire BNP PARIBAS Leasing Solutions, d'infrastructures de ravitaillements hydrogène HRS à destination de clients qui souhaiteraient s'inscrire dans un modèle « Hydrogen As a Service ».

De plus, au cours de la durée du crédit-bail, l'exploitant pourra décider de l'achat définitif de la station ou de l'augmentation de sa capacité. Par exemple, un projet peut démarrer avec une station de 200 kg/jour, pour évoluer après deux ans vers une station d'1 tonne/jour. Cette flexibilité permettra d'accompagner le client dans la montée en puissance du déploiement de sa flotte de véhicule en adaptant la capacité de la station en fonction de ses besoins., BNP PARIBAS Leasing Solutions, présent dans plus de 20 pays, pourra intégrer la station HRS dans une offre globale de transition hydrogène qui comprendra aussi le leasing de véhicules H 2 .

UN BUSINESS MODEL OPTIMISÉ

Ce nouveau mode de commercialisation vient renforcer le business model d'HRS. En effet, à la conclusion du contrat de crédit-bail, BNP PARIBAS Leasing Solutions se porte acquéreur des stations, les louant par la suite à l'exploitant.

À PROPOS DE HRS

Créé en 2004, Hydrogen-Refueling-Solutions (HRS), anciennement TSM, est pionnier de la mobilité hydrogène. Concepteur et fabricant européen des stations de ravitaillement en hydrogène, la Société s'est engagée depuis plus de 10 ans sur la voie de la décarbonation des transports.

Fort d'un savoir-faire et d'une expérience uniques, HRS a développé une gamme complète de stations de ravitaillement en hydrogène utilisables par tous types de véhicules à pile à combustible et parfaitement adaptées aux besoins d'un marché européen en forte croissance. Sur son site de Champ-sur-Drac, HRS est doté d'une capacité de production en série permettant d'assembler jusqu'à 60 unités par an et en un temps record, pouvant atteindre seulement 8 semaines. Lors de l'exercice 2019/2020, la Société a réalisé un chiffre d'affaires de 2,6 M€. Au 31 décembre 2020, la société comptait 34 collaborateurs. Code ISIN : FR0014001PM5 — mnémonique : ALHRS

