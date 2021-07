15/07/2021 - 07:30

CHIFFRE D'AFFAIRES 2020/2021 : 10,5 M€

OBJECTIF ATTEINT

SUCCÈS DE L'OFFRE COMMERCIALE

Forte croissance du chiffre d'affaires : +309 %

Signature de contrats d'envergure avec des clients emblématiques

Pipeline commercial de 124 M€ de projets répondus ou identifiés

Confirmation des perspectives annuelles de rentabilité : ROC > 0

Grenoble, le 15 juillet 2021 - HRS , concepteur et fabricant européen de stations de ravitaillement en hydrogène, présente son chiffre d'affaires pour l'exercice 2020/2021 (période du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021).

Hassen Rachedi, Fondateur Président-Directeur Général a déclaré : « L'exercice 2020/2021 a été marqué par le formidable succès de notre introduction en bourse sur Euronext Growth et par la signature de plusieurs contrats de fourniture de stations hydrogène, illustrant l'attractivité de notre offre commerciale et de notre savoir-faire. Nous publions un chiffre d'affaires de 10,5 M€ en croissance très forte de plus de 300% conforme à nos attentes.

Porté par un taux de transformation remarquable, la dynamique commerciale est très favorable et devrait se poursuivre et s'amplifier en 2022. Les plans nationaux et européens pour l'hydrogène commencent à porter leurs fruits, notre pipeline commercial est aujourd'hui de 124 millions euros de projets identifiés. Avec 43 stations fabriquées ou en cours de fabrication depuis l'origine, HRS est aujourd'hui le leader français du secteur et un des plus importants constructeurs d'Europe, adressant des projets d'envergure, au cœur de la révolution hydrogène.

L'augmentation de capital de 73,6 M€ réalisée en février 2021 nous donne ainsi les moyens de nos ambitions pour accélérer le développement de nouvelles générations de stations hydrogène pour répondre aux enjeux de capacité, de compétitivité et de sécurité recherchés par le marché.

Dans ce contexte très dynamique, toutes les équipes sont mobilisées pour faire de HRS un acteur de référence de notre marché.»

En k€ 2019/2020 2020/2021 Variation Chiffre d'affaires (non audités) 2 564 10 488 +7 924 Dont Stations - 8 327 +8 327 Dont Tuyauterie industrielle 2 564 2 161 (403)

SUCCÈS COMMERCIAL DES STATIONS HYDROGÈNE NOUVELLE GÉNÉRATION

Cet exercice a été marqué par le succès commercial de la nouvelle offre de stations de ravitaillement en hydrogène, conçues, fabriquées et installées par HRS. En 2020/2021, HRS a signé 9 commandes de stations, dont 6 nouvelles commandes depuis l'introduction en bourse de février 2021.

En conséquence, le carnet de commandes (contrats signés à ce jour) se compose au 30 juin 2021 de ces 9 stations à livrer d'ici mi-2022 pour un montant de 10,7 M€ (dont 8,3 M€ ont été comptabilisés sur l'exercice 2020-2021[1]) avec des projets d'envergure, portés par des clients emblématiques :

5 stations, dont 2 nouvelles commandes en mars 2021 (voir communiqué), par Hympulsion dans le cadre du projet ZEV (Zero Emission Valley) ;

1 nouvelle station pour Total (voir communiqué) avec capacité de stockage étendue et conçue spécifiquement pour être facilement démontable et transportable. Cette station, livrée en juin 2021, est en phase de démarrage.

1 nouvelle station pour Plug Power (voir communiqué) pour alimenter en hydrogène une flotte de chariots élévateurs équipés de leur solution de pile à combustible ;

1 nouvelle station pour l'implantation territoriale d'un écosystème de mobilité hydrogène verte dans le cadre d'un appel d'offres piloté par ENGIE Solutions (voir communiqué) ;

1 nouvelle station pour le projet HyGO, alimentant en hydrogène vert issu d'électrolyse des véhicules légers et lourds à Vannes (voir communiqué) ainsi que l'installation de la tuyauterie industrielle nécessaire à l'ensemble du projet.

Grâce à cette dynamique commerciale, HRS a enregistré une forte croissance de +309% de son chiffre d'affaires sur l'exercice 2020/2021 qui atteint 10,5 M€, dont 8,3 M€ pour le segment Stations. Sur la période, l'activité historique de Tuyauterie industrielle s'est légèrement contractée à 2,2 M€ comme attendu, du fait de la fin d'un projet important sur l'exercice précédent.

SOLIDE AUGMENTATION DU PIPELINE COMMERCIAL

Outre les commandes enregistrées sur l'exercice, la Société a connu ces derniers mois une nette accélération de son activité commerciale en étant consultée sur de nombreux projets de stations à hydrogène dans toutes les régions de France et en recevant de premières demandes européennes. HRS dispose ainsi aujourd'hui d'un pipeline important de commandes potentielles de 124 M€ composé :

de plusieurs stations en sélection ou négociation finale sur des appels d'offres pouvant représenter un chiffre d'affaires potentiel de 23 M€ avec des livraisons sur la période 2021-2025?;

sur des appels d'offres pouvant représenter un chiffre d'affaires potentiel de 23 M€ avec des livraisons sur la période 2021-2025?; des appels à projets sur lesquels HRS s'est positionné pour des projets de stations supplémentaires livrables entre 2021 et 2027, représentant un chiffre d'affaires potentiel de plus de 101 M€ ;

À cela, s'ajoute l'accord signé avec Engie en janvier 2021 qui vise à développer conjointement 15 projets entre 2021 et 2025, dans le cadre d'un partenariat commercial et industriel qui sera finalisé au cours de l'été 2021.

CONFIRMATION DES OBJECTIFS ANNUELS 2020-2021 ET MOYEN TERME

L'efficience de l'organisation industrielle et un pilotage précis des charges d'exploitation permettent à la Société d'être très confiante dans la réalisation de son objectif annuel d'un Résultat opérationnel courant positif sur l'exercice 2020/2021. La Société est d'autant plus confiante, que son Résultat opérationnel courant était déjà positif au premier semestre 2020/2021.

HRS confirme également ses ambitions à moyen terme de doubler son chiffre d'affaires au 30 juin 2022 et d'atteindre 85 M€ de revenus au 30 juin 2025, l'objectif étant de livrer 100 nouvelles stations sur la période. Il confirme également l'objectif de maintenir sa marge opérationnelle courante (Résultat opérationnel courant / chiffre d'affaires) positive sur toute la durée du plan pour atteindre environ 20% au 30 juin 2025.

POURSUITE DU DÉPLOIEMENT DE LA STRATÉGIE POST IPO

HRS ambitionne de devenir un leader européen de la conception et de la fabrication de stations de ravitaillement en hydrogène avec un positionnement privilégié sur la mobilité lourde. Dans ce cadre, l'introduction en bourse de février 2021 a permis à la Société de se doter des moyens financiers nécessaires au déploiement d'une stratégie ambitieuse avec la levée nette de 73,6 M€. La Direction a ainsi pu accélérer son déploiement industriel et commercial notamment sur les deux axes suivants :

le plan de recrutement pour accompagner la forte croissance de l'activité en France et en Europe. Afin d'accroître la présence commerciale de HRS en Europe et de renforcer son avance technologique, un plan de recrutement d'ampleur a été engagé. Il vise à recruter plus de 130 talents sur la période 2020-2025. Dans ce cadre, 18 recrutements ont déjà été signés en 2021. Des profils commerciaux sont aussi en cours de recrutement pour ouvrir dès la seconde moitié de l'année 2021 de nouveaux bureaux pour la zone ibérique et germanique, et ainsi pénétrer rapidement le marché européen.

le futur site de production et de recherche (voir communiqué). Cet espace unique permettra de répondre à la forte accélération de la demande en portant la capacité de production à 180 stations par an, ainsi que de nombreux équipements et dispositifs dédiés à l'hydrogène. Les travaux commenceront en décembre 2021, pour une livraison du centre de production en octobre 2022 et des locaux et laboratoires en février 2023.

Prochain rendez-vous de communication financière : Résultats annuels le 7 octobre 2021

À PROPOS DE HRS

Créé en 2004, Hydrogen-Refueling-Solutions (HRS), anciennement TSM, est pionnier de la mobilité hydrogène. Concepteur et fabricant européen des stations de ravitaillement en hydrogène, la Société s'est engagée depuis plus de 10 ans sur la voie de la décarbonation des transports.

Fort d'un savoir-faire et d'une expérience uniques, HRS a développé une gamme complète de stations de ravitaillement en hydrogène utilisables par tous types de véhicules à pile à combustible et parfaitement adaptées aux besoins d'un marché européen en forte croissance. Sur son site de Champ-sur-Drac, HRS est doté d'une capacité de production en série permettant d'assembler jusqu'à 60 unités par an et en un temps record, pouvant atteindre seulement 8 semaines. Lors de l'exercice 2020/2021, la Société a réalisé un chiffre d'affaires de 10,5 M€. Au 30 juin 2021, la société comptait 41 collaborateurs. Code ISIN : FR0014001PM5 - mnémonique : ALHRS

CONTACTS

Relations investisseurs

ACTUS finance & communication

Grégoire SAINT-MARC

[email protected]

Tel. 01 53 67 36 94 Relations presse

ACTUS finance & communication

Anne Catherine BONJOUR

[email protected]

Tel. 01 53 67 36 93

[1] Méthode de reconnaissance du chiffre d'affaires à l'avancement.