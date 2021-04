27/04/2021 - 18:00

HRS retenu pour la fourniture d'une station de distribution d'hydrogène 100 % vert

Champ-sur-Drac, le 27 avril 2021 – HRS, concepteur et fabricant européen de stations de ravitaillement en hydrogène, annonce avoir reçu l'attribution de l'installation, la mise en service et la maintenance d'une station de ravitaillement en hydrogène vert 200 kg/jour, dans le cadre d'un programme de développement d'une filière locale pour les transports à l'hydrogène vert.

Répondant dans le cadre de l'appel d'offres piloté par ENGIE Solutions[1] à travers son offre de mobilité durable gaz GNVERT, HRS a été sélectionné pour installer une station de ravitaillement en hydrogène sur un ancien site industriel. La station HRS de 200 kg/jour - bi-pression (350-700 bar) distribuera de l'hydrogène vert, produit par un électrolyseur.

La station sera mise en service au second semestre 2021 et ravitaillera en hydrogène vert divers types de véhicules lourds (bus et bennes à ordures ménagères (BOM), véhicules de pompiers, etc.).

Plusieurs autres stations, non attribuées à ce jour, seront par la suite déployées dans le cadre de ce projet. Elles s'inscriront dans le même écosystème de production locale et de distribution d'hydrogène 100 % vert pour la mobilité.

Hassen Rachedi, Président Directeur Général de HRS, commente : « Le développement rapide de programmes aussi ambitieux démontre à nouveau la dynamique de la transition énergétique sur nos territoires où l'on favorise l'émergence d'écosystèmes et de filières 100 % renouvelables s'appuyant sur la mobilité hydrogène. Nous sommes très fiers chez HRS d'avoir été sélectionnés pour participer à ce projet actuellement unique en France mais que nous savons dorénavant réplicable sur tous les territoires. »

À PROPOS DE HRS

Créé en 2004, Hydrogen-Refueling-Solutions (HRS), anciennement TSM, est pionnier de la mobilité hydrogène. Concepteur et fabricant européen des stations de ravitaillement en hydrogène, la Société s'est engagée depuis plus de 10 ans sur la voie de la décarbonation des transports.

Fort d'un savoir-faire et d'une expérience uniques, HRS a développé une gamme complète de stations de ravitaillement en hydrogène utilisables par tous types de véhicules à pile à combustible et parfaitement adaptées aux besoins d'un marché européen en forte croissance. Sur son site de Champ-sur-Drac, HRS est doté d'une capacité de production en série permettant d'assembler jusqu'à 60 unités par an et en un temps record, pouvant atteindre seulement 8 semaines. Lors de l'exercice 2019-2020, la Société a réalisé un chiffre d'affaires de 2,6 M€. Au 31 décembre 2020, la société comptait 34 collaborateurs. Code ISIN : FR0014001PM5 - mnémonique : ALHRS

[1] Projet antérieur au cadre du partenariat commercial signé avec ENGIE Solutions pour le développement conjoint de 15 nouveaux projets entre 2021 et 2025 et devant être finalisé au T2 2021