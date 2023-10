11/10/2023 - 08:00

Première commande de 1 000 kits de lipofilling outre-Atlantique

Illkirch, le 11 octobre 2023 – 8h00

Stemcis, filiale d'Aton (Hybrigenics SA - Euronext Growth Paris - FR0004153930 - ALHYG) spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de kits de lipofilling (technique de greffe autologue de tissu adipeux), est fière d'annoncer l'ouverture de sa filiale aux États-Unis et une première commande de 1 000 kits.

Cette expansion stratégique marque une étape importante du développement d'Aton, à la fois dans l'engagement continu de la société envers l'excellence chirurgicale et la satisfaction de ses clients à travers le monde, mais aussi dans notre la poursuite de son ambitieux plan de croissance visant à devenir un acteur incontournable dans le domaine du développement du médicament.

Avec l'aide de son partenaire américain Triana Group, Stemcis participe à un roadshow (présentations commerciales) à travers plusieurs états américains pour rencontrer et collaborer avec des chirurgiens éminents. L'équipe Stemcis sera disponible pour leur présenter les kits, spécialement conçus pour optimiser leurs pratiques, et discuter des opportunités de collaboration. Ce roadshow débutera le 23 octobre 2023 et couvrira plusieurs villes à travers les États-Unis, notamment Dallas, New-York, Atlanta, Tampa et Cincinnati.

En outre, Stemcis participera au Plastic Surgery The Meeting, l'un des événements les plus importants de l'industrie de la chirurgie plastique et esthétique, qui se tiendra du 26 au 29 octobre 2023 à Austin, Texas.

Léone ATAYI, Directrice générale d'Aton, commente : « L'ouverture de notre filiale américaine nous donne accès à un marché vaste et dynamique. Cette étape essentielle du développement de notre société vise à créer localement des opportunités et favoriser notre développement outre-Atlantique, d'autant plus stratégique que le début d'année a été marqué par les difficultés économiques des centres de santé européens ce qui a pénalisé nos ventes. Nous avons aussi accusé un retard important dans la production de nos kits dû aux difficultés d'approvisionnement de matières premières. »

Pour plus d'informations sur le roadshow et la participation au salon, veuillez visiter notre site web à www.stemcis.com ou contacter l'adresse marketing@stemcis.com. Restez connectés avec Stemcis sur les réseaux sociaux pour les dernières mises à jour et événements en direct.

A propos d'Aton

Aton est un groupe du secteur des sciences médicale qui s'implique dans le futur de la médecine, dans le but d'améliorer les soins aux patients et la sécurité et l'efficacité des traitements. Aton guide et développe un portefeuille de sociétés de pointe, chacune avec sa spécialité, travaillant en synergie pour faire avancer les traitements de demain.

Aton est le nom commercial sous lequel Hybrigenics SA opère.

Plus d'informations sur www.aton-group.com.

Hybrigenics est cotée sur le marché Euronext Growth d'Euronext Paris

ISIN : FR0004153930 – Mémo : ALHYG - Eligible PEA-PME